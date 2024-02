Tất cả chỉ là PR: Sơn Tùng M-TP chính thức tung bài hát mới cho album Chúng Ta, Hải Tú cũng có cùng 1 động thái!

Tối 19/2, Sơn Tùng M-TP tung poster hé lộ ca khúc mới mang tên Chúng Ta Của Tương Lai. Động thái của giọng ca gốc Thái Bình ngay lập tức gây sốt MXH. Việc tung sản phẩm ngay trong "tâm bão" Hải Tú unfollow Sơn Tùng càng khiến dân tình khẳng định ồn ào thời gian qua chính là cách chủ tịch M-TP quảng bá dự án mới.

Trước đó, Hải Tú bất ngờ đăng tải trạng thái giữa đêm, ẩn ý "No one can change the past..." (Không ai có thể thay đổi quá khứ...) sau đó bỏ theo dõi Sơn Tùng trên Instagram khiến cộng đồng fan dậy sóng. Sau đó không lâu, Sơn Tùng cũng đáp trả với bài đăng "... But someone gotta try" (... Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Trên tài khoản của M-TP Entertainment, 2 dòng trạng thái đã được ghép lại hoàn chỉnh, chú thích cho bài giới thiệu ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai.

Đầu năm 2024, Sơn Tùng hé lộ buổi gặp offline fan vào ngày 7/3 sau thời gian dài vắng bóng. Xâu chuỗi các sự kiện, có thể đoán được thời gian anh chàng chính thức comeback sẽ là đầu tháng 3/2024. Hải Tú từng là nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đây cũng là sản phẩm debut cô nàng sau khi về dưới trướng M-TP. Hậu Chúng Ta Của Hiện Tại, Hải Tú không trở lại trong bất kỳ dự án nào nhưng vẫn duy trì hợp đồng với công ty.

Sau khi Sơn Tùng đăng poster ca khúc mới, Hải Tú cũng có cùng 1 động thái tương tự Chủ tịch. Chúng Ta Của Tương Lai được đồn đoán sẽ là MV comeback của không chỉ Sơn Tùng mà còn đánh dấu Hải Tú tái xuất.

Tháng 9/2022, onionn. từng hé lộ 1 đoạn demo không được ra mắt của Sơn Tùng. Theo ca từ, nhiều fan cho rằng đây chính là dự án tiếp theo của Chúng Ta Của Hiện Tại. Cuối cùng, sau hơn 3 năm "giấu nhẹm", Sơn Tùng cũng quyết định "thả xích" cho ca khúc tiếp theo thuộc album Chúng Ta.