Sơn Tùng M-TP tung hint mới sau dòng trạng thái của Hải Tú: Sẽ ra MV chung, là phần 2 Chúng Ta Của Hiện Tại?

Tối 17/2, Sơn Tùng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái vô cùng ngắn gọn: "... But someone gotta try" (... Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Tất nhiên không hề trùng hợp khi mới hôm qua, "nàng thơ" Hải Tú cũng đã chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý: "No one can change the past..." (Không ai có thể thay đổi quá khứ...). Ghép lại 2 câu của Sơn Tùng - Hải Tú, chúng ta có được một câu hoàn chỉnh: Không ai có thể thay đổi quá khứ - Nhưng ai đó cần phải cố gắng.

Hải Tú mở lời...

... Sơn Tùng cũng đáp lời.

Như vậy, 90% đây chính là "hint" thông báo về sản phẩm trở lại của Sơn Tùng, 2 dòng status trên chẳng thể là những dòng trạng thái vu vơ. Và gần như chắc chắn Hải Tú sẽ góp mặt trong sản phẩm âm nhạc lần này. Nhiều khán giả còn đồn đoán xa hơn, cho rằng đây sẽ là phần tiếp theo của MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, Sơn Tùng và Hải Tú dựng nên câu chuyện ngôn tình lãng mạn với cái kết mở, và có lẽ khán giả chuẩn bị biết được kết cục của câu chuyện tình éo le nói trên.

MV Chúng Ta Của Hiện Tại - Sơn Tùng M-TP

Còn nhớ vào tháng 3/2023, trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội, màn hình led trên sân khấu của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đã hiện lên nội dung: “Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bằng cách làm đúng điều trong hiện tại”.

Ở thời điểm này, người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP đã cho rằng đây là màn tung “hint” cho sản phẩm mới. Chính vì vậy, việc dòng chữ trên màn hình led và dòng trạng thái của Hải Tú có nội dung khá tương đồng với nhau khiến cộng đồng mạng càng thêm tin rằng đây chỉ là những động thái “đánh tiếng” cho màn comeback của Sơn Tùng M-TP mà thôi. 2 dòng status mới của Sơn Tùng và Hải Tú cũng "hao hao" với nội dung nói trên, càng khẳng định tất cả đều là bước mở đường cho sản phẩm mới.