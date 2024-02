Lộ bằng chứng Hải Tú "unfollow" Sơn Tùng M-TP chỉ để PR MV mới cho "đàng trai"?

Đêm 15/2, Hải Tú bất ngờ làm “dậy sóng” mạng xã hội khi bất ngờ unfollow (bỏ theo dõi) Sơn Tùng M-TP trên mọi nền tảng. Cô còn đăng tải trạng thái cực “suy” với dòng chữ: “No one can change the paát” (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ). Động thái này khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về nguyên nhân khiến “nàng thơ” của Sơn Tùng lại có động thái lạ như vậy.

Hải Tú đăng tải dòng trạng thái “Không ai có thể thay đổi quá khứ” vào đêm 15/2

Cô còn “uùnollow” Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, nhiều người cũng nhanh chóng đặt nghi vấn động thái mới nhất của Hải Tú là nhằm mục đích quảng bá cho MV mới của “chủ tịch” Sơn Tùng M-TP.

Còn nhớ vào tháng 3/2023, trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội, màn hình led trên sân khấu của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đã hiện lên nội dung: “Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bằng cách làm đúng điều trong hiện tại”.

Ở thời điểm này, người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP đã cho rằng đây là màn tung “hint” cho sản phẩm mới. Chính vì vậy, việc dòng chữ trên màn hình led và dòng trạng thái của Hải Tú có nội dung khá tương đồng với nhau khiến cộng đồng mạng càng thêm tin rằng đây chỉ là những động thái “đánh tiếng” cho màn comeback của Sơn Tùng M-TP mà thôi.

Dòng chữ trên màn hình led xuất hiện tại buổi biểu diễn của Sơn Tùng M-TP vào tháng 3/2023

Trước đó cũng trên story trang cá nhân, Hải Tú đã đăng hình ảnh được cho là bối cảnh quay MV hoặc sân khấu được thực hiện cho một sự kiện đặc biệt được Sơn Tùng tổ chức tại TPHCM vào ngày 7/3 tới đây. Bên cạnh đó, việc Hải Tú có những động thái lạ trước màn comeback của Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng mạng cũng cho rằng rất có thể cô nàng sẽ góp mặt vào MV sau 4 năm kể từ Chúng Ta Của Hiện Tại.

Hình ảnh được Hải Tú đăng tải trước đó

Sơn Tùng sẽ có một sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 7/3