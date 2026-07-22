Mỹ nhân “vịt hóa thiên nga” mặt đẹp khỏi chê nhưng EQ “âm điểm”, bị gần 100.000 người đòi cấm diễn

Mỹ nhân này sở hữu nhan sắc đẹp không góc chết nhưng lại gây nhiều tranh cãi đời tư.

Mới đây, một topic trên mạng xã hội X bất ngờ thu hút gần 2 triệu lượt xem khi đặt lên bàn cân hai bức ảnh của Ningning (aespa) ở hai thời điểm khác nhau. Theo đó, bức ảnh bên trái được chụp tại sân bay vào năm 2023. Thời điểm này, Ningning thường xuyên bị nhận xét có gương mặt bầu bĩnh khiến tổng thể visual kém sắc hơn khi để mặt mộc hoặc chụp bằng camera thường. Thậm chí, không ít bình luận còn cho rằng cô là một trong những thành viên có ngoại hình gây tranh cãi nhất aespa thời điểm mới nổi.

Thế nhưng chỉ sau khoảng 3 năm, diện mạo của Ningning lại thay đổi một trời một vực. Trong bức ảnh bên cạnh, Ningning có gương mặt thanh thoát hơn, đường nét sắc sảo, đôi mắt to nổi bật cùng thần thái sang chảnh. Nhiều netizen cho rằng chỉ cần thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và đặc biệt là tối ưu tỷ lệ gương mặt đã giúp visual của cô nàng "thăng hạng" thấy rõ và đến mức được ví như phiên bản "AI render ngoài đời thực".

Bài viết đạt gần 2 triệu lượt xem với dòng trạng thái: "Cách Ningning thu gọn tỷ lệ gương mặt thực sự là hình mẫu lý tưởng. Tôi biết rất rõ rằng nếu không có sẵn một khuôn mặt nhỏ thì khó mà tạo được hiệu ứng hoàn hảo như vậy nhưng vẫn thấy ngưỡng mộ quá”

Cận cảnh gương mặt bầu bĩnh của Ningning vào năm 2023

Tỷ lệ gương mặt hoàn hảo của Ningning ở thời điểm hiện tại

Nếu ở thời điểm debut, Ningning thường xuyên bị đem ra so sánh với các mỹ nhân đình đám cùng thế hệ như Jang Wonyoung, Karina hay Sullyoon thì hiện tại, cô lại là một trong những idol được các beauty blogger và chuyên gia trang điểm phân tích nhiều nhất vì visual được xem là một trong những màn "vịt hóa thiên nga" ấn tượng nhất của Kpop Gen 4.

Sinh năm 2002 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), Ningning tên thật là Ninh Nghệ Trác. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và từng góp mặt trong nhiều sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi tại quê nhà trước khi quyết định sang Hàn Quốc theo đuổi con đường thần tượng. Năm 2016, Ningning trở thành thực tập sinh của SM Entertainment và được giới thiệu thông qua dự án SM Rookies.

Sau nhiều năm đào tạo, cô chính thức ra mắt cùng aespa vào cuối năm 2020 với ca khúc Black Mamba. Ngay từ những ngày đầu, Ningning đã ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực, âm vực rộng cùng khả năng hát live ổn định. Trong đội hình aespa, cô được xem là một trong những main vocal nổi bật nhất của thế hệ idol Gen 4.

Loạt ca khúc như Next Level, Savage, Supernova hay Whiplash liên tiếp tạo hiệu ứng lớn, giúp nhóm thiết lập nhiều thành tích về nhạc số và mở rộng sức ảnh hưởng thông qua các tour diễn tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Ningning được xem là một trong những main vocal nổi bật nhất của thế hệ idol Gen 4

Từ một nữ idol từng bị chê vì gương mặt chưa thực sự nổi bật, Ningning trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp săn đón. Bằng chứng là đầu năm 2026, cô nàng ghi dấu mốc mới khi được Gucci công bố là Đại sứ Toàn cầu, gia nhập hàng ngũ những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang cao cấp.

Ningning trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp săn đón

Dẫu vậy, Ningning cũng vướng khá nhiều tranh cãi và nhận về không ít phẫn nộ. Vào năm 2022, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ningning đưa tay lên gần tai khi đi ngang khu vực fan chờ sẵn khiến nhiều người cho rằng cô tỏ ra lạnh nhạt với người hâm mộ. Tuy nhiên, không ít fan phản bác rằng đoạn clip đã bị cắt ngắn, đồng thời cho biết cô chỉ đang chỉnh tai nghe nên khó có thể kết luận về thái độ từ vài giây hình ảnh.

Khoảnh khắc từng làm bùng nổ tranh cãi về thái độ của Ningning

Một ồn ào khác khiến Ningning nhận bùng nổ tranh cãi là vụ việc cô đăng tải bức hình có chiếc đèn trang trí khiến một bộ phận khán giả Nhật Bản liên tưởng đến "đám mây hình nấm". Sự việc khiến cô vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội tại Nhật Bản.

Khi aespa được xác nhận góp mặt trong chương trình âm nhạc cuối năm NHK Kōhaku Uta Gassen, một bản kiến nghị yêu cầu loại Ningning khỏi chương trình đã thu hút gần 90.000 chữ ký ủng hộ trên nền tảng Change.org. SM Entertainment sau đó khẳng định nữ ca sĩ hoàn toàn không có ý xúc phạm hay chế giễu bất kỳ sự kiện lịch sử nào, song tranh cãi vẫn kéo dài và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ningning từng có ồn ào khiến gần 100.000 khán giả tại Nhật Bản yêu cầu cấm diễn

Bỏ qua những tranh cãi bủa vây, Ningning vẫn là cái tên sở hữu sức hút khó phủ nhận. Từ main vocal của aespa, cô dần vươn lên trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc mới của Kpop Gen 4 với visual ngày càng sắc sảo, thần thái sang chảnh và phong cách thời trang được đánh giá cao. Mỗi lần xuất hiện, nữ idol đều dễ dàng tạo chủ đề bàn luận, dù là màn trình diễn trên sân khấu hay chỉ một bức ảnh được đăng tải lên MXH.