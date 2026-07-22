NewJeans có động thái mới nhất sau 2 năm đóng băng hoạt động vì kiện tụng.

Đúng 0h ngày 22/7/2026 (giờ Hàn Quốc) - cột mốc kỷ niệm 4 năm ra mắt, NewJeans khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao khi bất ngờ đồng loạt cập nhật loạt ảnh và video mới trên các kênh mạng xã hội chính thức. Đáng chú ý, đội hình xuất hiện lần này chỉ gồm 4 thành viên: Minji, Hanni, Haerin và Hyein, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "2026 Summer of NewJeans".

Clip mới nhất của NewJeans

Trong bộ ảnh và những đoạn video ngắn mang đậm không khí mùa hè, Minji, Hanni, Haerin và Hyein xuất hiện với hình ảnh tươi sáng, tự nhiên, liên tục trao nhau những cái nắm tay và tương tác thân thiết. Không khí trong trẻo, thanh xuân, đúng tinh thần từng làm nên màu sắc NewJeans, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động.

NewJeans trở lại với đội hình 4 người

Điểm gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện đầy đủ của Minji. Trước đó, từng có nhiều đồn đoán cho rằng nữ thần tượng sẽ không góp mặt trong kế hoạch tái khởi động của nhóm. Tuy nhiên, việc Minji xuất hiện bên cạnh Hanni, Haerin và Hyein xóa tan mọi nghi vấn, đồng thời xác nhận cô đã hoàn tất quá trình đàm phán để trở lại đồng hành cùng ADOR và NewJeans.

NewJeans trong bộ ảnh mới

Đây cũng là nội dung tập thể đầu tiên được công bố sau chuỗi biến cố pháp lý kéo dài gần hai năm. Trong khi bốn thành viên chính thức tái hợp, Danielle vẫn không xuất hiện vì hiện còn vướng tranh chấp pháp lý với ADOR và chưa thể quay lại hoạt động cùng nhóm.

Nhan sắc các thành viên hiện tại:

Việc NewJeans lựa chọn công bố hình ảnh với đội hình bốn người đúng dịp kỷ niệm debut được xem như dấu mốc đánh dấu giai đoạn mới, đồng thời phát đi tín hiệu nhóm đã sẵn sàng khởi động lại các hoạt động âm nhạc và quảng bá cho mùa hè 2026.

Trùng hợp, cùng lúc NewJeans trở lại, Danielle cũng đăng tải những bức ảnh mới trên trang cá nhân để kỷ niệm cột mốc 4 năm debut. Nữ thần tượng khoe nhan sắc rạng rỡ nhưng xuất hiện một mình, tạo nên hình ảnh đối lập hoàn toàn với bài đăng tập thể của NewJeans. Nhìn Danielle lẻ loi trong ngày đặc biệt khiến không ít Bunnies bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy vậy, sau những diễn biến pháp lý kéo dài suốt thời gian qua, nhiều người cũng dần chấp nhận thực tế rằng cơ hội để nữ thần lai tái hợp cùng NewJeans hiện không còn nhiều.

Danielle lẻ loi đăng ảnh mừng ngày debut

Tháng 7/2022, dưới sự dẫn dắt của cựu CEO sáng tạo Min Hee-jin tại ADOR, NewJeans nhanh chóng tạo nên cuộc cách mạng trong làng nhạc Kpop. Thay vì theo đuổi mô hình idol quen thuộc, nhóm xây dựng hình ảnh gần gũi, tối giản cùng màu sắc âm nhạc easy-listening pha trộn R&B, UK Garage và Jersey Club, góp phần đưa trào lưu Y2K trở lại mạnh mẽ.

NewJeans ra mắt bất ngờ vào tháng 7/2022, trở thành làn gió mới oanh tạc Kpop

Ngay trong EP ra mắt, Attention , Hype Boy và Cookie liên tiếp thống trị các bảng xếp hạng. Sang năm 2023, single album OMG với hai ca khúc Ditto và OMG giúp NewJeans tiến vào Billboard Hot 100 với tốc độ nhanh kỷ lục đối với một nhóm nữ K-pop. Tiếp đó, EP Get Up cùng các bản hit Super Shy và ETA đưa nhóm vươn lên vị trí số 1 Billboard 200, đồng thời mang về hàng loạt Daesang, trong đó có giải "Nghệ sĩ của năm" và "Bài hát của năm" tại các lễ trao giải lớn như MMA và MAMA.

NewJeans chỉ mất 2 năm để trở thành nhóm nữ số 1 Kpop gen 4

Không chỉ thành công trong âm nhạc, cả năm thành viên cũng lần lượt trở thành đại sứ trẻ tuổi của hàng loạt nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới như, củng cố vị thế nhóm nữ Gen 4 hàng đầu Kpop.

Tuy nhiên, thời kỳ đỉnh cao nhanh chóng bị gián đoạn khi cuộc khủng hoảng giữa HYBE và ADOR bùng nổ vào tháng 4/2024. HYBE tiến hành thanh tra ADOR và cáo buộc CEO Min Hee-jin có ý định chiếm quyền kiểm soát công ty. Đáp lại, Min Hee-jin phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời tố ngược HYBE vi phạm hợp đồng và chèn ép NewJeans.

Sau đó, HYBE sa thải Min Hee-jin khỏi vị trí CEO ADOR. Tháng 11/2024, cả năm thành viên tổ chức họp báo tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với ADOR. Đầu năm 2025, nhóm đơn phương hoạt động dưới tên gọi NJZ để tham gia một số sự kiện độc lập.

NewJeans lao đao vì tranh chấp pháp lý với công ty

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, tòa án bác đơn yêu cầu của các thành viên và xác định hợp đồng độc quyền giữa NewJeans với ADOR vẫn còn hiệu lực pháp lý. Sau phán quyết này, NewJeans và ADOR bước vào tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều tháng. Cuối năm 2025, mọi chuyện đảo lộn khi Hyein, Haerin và Hanni quyết định trở lại ADOR. Qua nhiều tháng thương lượng, Minji cũng đạt được thỏa thuận để quay trở lại. Hiện tại, chỉ có Danielle là bị ADOR chấm dứt hợp đồng và tiến hành khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trước khi mọi hoạt động bị đóng băng bởi tranh chấp pháp lý, sản phẩm âm nhạc cuối cùng của NewJeans với đầy đủ năm thành viên là hai đĩa đơn phát hành trong mùa hè 2024

Trước khi mọi hoạt động bị đóng băng bởi tranh chấp pháp lý, sản phẩm âm nhạc cuối cùng của NewJeans với đầy đủ năm thành viên là hai đĩa đơn phát hành trong mùa hè 2024. Tháng 5/2024, nhóm phát hành single Hàn How Sweet gồm How Sweet và Bubble Gum . Một tháng sau, NewJeans chính thức ra mắt tại Nhật Bản với single Supernatural , bao gồm hai ca khúc Supernatural và Right Now .

NewJeans vướng nhiều ồn ào nhưng vẫn là "bạch nguyệt quang" xinh đẹp, nhạc hay và độc đáo của Kpop

Sau chuỗi quảng bá cho Supernatural tại Tokyo Dome vào tháng 6/2024, NewJeans không phát hành thêm bất kỳ album hay đĩa đơn mới nào trong suốt giai đoạn tranh chấp. Vì vậy, màn xuất hiện của bốn thành viên trong dịp kỷ niệm 4 năm debut khiến cả Kpop dậy sóng. Giai đoạn đỉnh cao bị đóng băng 2 năm, nhiều fan Kpop hoài nghi về khả năng chiếm lĩnh thị trường của NewJeans hiện tại, nhất là khi không còn "linh hồn" sáng tạo là Min Hee Jin.

Ảnh: newjeans_official