Phan Như Thảo từng là chân dài quen thuộc trên các sàn diễn thời trang Việt Nam. Năm 2015, cô công khai mối quan hệ với đại gia Đức An, hơn cô 26 tuổi. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cặp đôi đã nhận về không ít lời gièm pha từ netizen vì sự chênh lệch tuổi tác. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1988 không hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào kinh doanh.

Chia sẻ về lý do chuyển hướng từ người mẫu, diễn viên sang ngành thẩm mỹ, Phan Như Thảo cho hay: "Tôi luôn yêu cái đẹp - không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà là cảm giác tự tin, hạnh phúc khi một người phụ nữ biết mình xinh đẹp. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi muốn làm điều gì đó mang tính chữa lành và trao giá trị thật.

Nghề thẩm mỹ cho tôi cơ hội nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của khách hàng, khi họ soi gương và mỉm cười với chính mình". Người đẹp 8x cho biết cô đã nghiên cứu, trải nghiệm từng kỹ thuật spa một cách nghiêm túc.

Phan Như Thảo quyết định chuyển hướng làm kinh doanh mảng làm đẹp sau khi kết hôn

Được biết, doanh nhân Đức An chính là người đứng sau ủng hộ và động viên bà xã. Trong công việc kinh doanh, nam doanh nhân đưa ra những lời khuyên, định hướng chiến lược cho Phan Như Thảo.

Cô chia sẻ: "Anh An là người đứng sau tất cả sự bình yên của tôi. Anh không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành – người luôn nhìn thấy tiềm năng trong tôi, ngay cả khi tôi còn đang nghi ngờ chính mình.

Anh giúp tôi định hướng chiến lược, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh quý giá, nhưng điều quan trọng nhất là anh cho tôi niềm tin tuyệt đối rằng tôi có thể làm được. Anh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, để tôi không phải lo lắng điều gì ngoài việc cống hiến hết mình cho công việc".

"Tối hôm qua mạnh mẽ như thế, sân khấu vui rực rỡ như thế nhưng khi về đến nhà, thay đồ xong xuống ông xã cho ăn cháo, rồi ông xã hỏi: 'Vui không em?'", chính hành động quan tâm ân cần của doanh nhân Đức An đã khiến Phan Như Thảo bật khóc khi nhớ lại.

Đại gia Đức An ở phía sau động viên, định hướng chiến lược cho Phan Như Thảo

Chia sẻ về công việc kinh doanh, Phan Như Thảo từng thừa nhận có lúc chỉ có 3 tiếng để nghỉ ngơi mỗi ngày. Chia sẻ về việc phân bổ thời gian cho công việc và gia đình, cô bộc bạch: "Tôi nghĩ 'cân bằng' không có nghĩa là chia đều thời gian, mà là hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Khi ở bên con, tôi làm mẹ thật sự. Khi làm việc, tôi làm hết lòng. Tôi cũng dạy con gái hiểu rằng mẹ làm việc không phải vì thiếu thốn, mà vì muốn tạo ra giá trị và trở thành người mẹ mà con có thể tự hào.

Người đẹp sinh năm 1988 đã được ông xã trao toàn bộ tài sản có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên cô vẫn chăm chỉ kinh doanh. Phan Như Thảo chia sẻ lý do: "Vì tôi biết 'đủ' không có nghĩa là 'dừng lại'. Khi mình đã có đủ cho bản thân, thì phần còn lại nên là để trao đi. Tôi làm việc vì tôi muốn giúp những người phụ nữ khác – những người từng tự ti, từng lạc hướng – tìm lại chính mình. Tôi muốn xây dựng một cộng đồng làm nghề tử tế, phát triển bền vững và được tôn vinh đúng nghĩa. Đó mới là 'giấc mơ đủ đầy' của tôi".

Chứng kiến sự quan tâm và yêu thương của chồng, Phan Như Thảo không ít lần xúc động. "Anh không cần tôi phải thành công để yêu tôi, nhưng chính tình yêu đó lại khiến tôi muốn nỗ lực hơn mỗi ngày. Có những lúc tôi mệt, tôi sợ, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: 'Em cứ làm điều em tin là đúng, mọi thứ khác anh lo'. Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến tôi xúc động", cô chia sẻ.

Dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ

Phan Như Thảo xúc động khi ông xã luôn ở phía sau động viên và cổ vũ

Phan Như Thảo cho biết sẽ quay lại với showbiz nếu có dự án phù hợp, truyền cảm hứng

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc cũng như sàn catwalk Việt Nam.

Năm 2007, cô ghi dấu ấn khi lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, một năm sau tiếp tục được vinh danh với giải Người mẫu triển vọng tại cuộc thi Người mẫu Việt Nam. Đến năm 2013, Phan Như Thảo đại diện Việt Nam tham gia Asia’s Next Top Model mùa đầu tiên, góp phần đưa hình ảnh người mẫu Việt Nam vươn ra sân khấu quốc tế.

Về chuyện chọn chồng, Phan Như Thảo gây chú ý khi nói thẳng chuyện không thể lấy người nghèo. "Nếu hỏi tôi có lấy chồng nghèo không, tôi sẽ nói không. Tôi không lấy chồng nghèo đâu. Tất nhiên, giàu nghèo không nói lên tài năng. Nhưng là phụ nữ thành đạt, tự do tài chính thì tại sao phải đi lấy một người nghèo hơn mình, thua mình để rồi mình không tôn trọng người ta", Phan Như Thảo nói trên chương trình.