"Bỏng mắt" trước body siêu thực của 5 thiên thần Victoria's Secret quyến rũ nhất mọi thời đại

Victoria's Secret Fashion Show không chỉ là một sự kiện thời trang, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ và body hoàn hảo khiến hàng triệu người phải "bỏng mắt". Trong suốt lịch sử của thương hiệu nội y nổi tiếng này, đã có vô số siêu mẫu trở thành "thiên thần" với đôi cánh lộng lẫy. Dưới đây chính là 5 thiên thần có body đỉnh cao, đường cong chết người và sức hút mê hoặc nhất.

Adriana Lima: Nữ hoàng với body "bốc lửa" và ánh mắt mê hoặc

Adriana Lima sinh năm 1981 tại Brazil, là một trong những thiên thần lâu năm nhất của Victoria's Secret, với hơn 18 lần tham gia show. Body của cô được ví như kiệt tác: chiều cao 1m78, vòng 1 đầy đặn, vòng 2 thon gọn và vòng 3 quyến rũ, tạo nên tỷ lệ vàng khiến ai cũng phải trầm trồ.

Adriana Lima nổi tiếng với làn da nâu khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc từ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, và những bước đi uyển chuyển như nữ thần. Cô từng có vinh dự mặc Fantasy Bra trị giá hàng triệu đô đến 3 lần, và body đỉnh cao của cô luôn là nguồn cảm hứng cho phụ nữ toàn cầu.

Adriana Lima và vô số lần "đốt cháy" sàn diễn Victoria Secret Fashion Show

"Thiên thần đầu đàn" cũng có đến 3 lần diện Fantasy Bra triệu đô

Body của Adriana Lima quả thật đẹp không thể chê

Gisele Bündchen: Siêu mẫu Brazil với đôi chân siêu dài và body chuẩn mực

Gisele Bündchen sinh năm 1980 tại Brazil. Cô khoác cánh "thiên thần" từ năm 2000 đến 2006, được mệnh danh là siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Với chiều cao 1m80, body của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh mảnh và khỏe khoắn.

Cô có 3 vòng chuẩn mực 90-60-90, đôi chân dài 1m10 và làn da rám nắng, khiến cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp Brazil. Gisele Bündchen nổi tiếng với bước đi mạnh mẽ, tự tin, và body luôn giữ được sự cân đối nhờ yoga và chế độ ăn lành mạnh.

Tên tuổi Gisele Bundchen gắn với thời hoàng kim của Victoria's Secret

Nữ siêu mẫu đẹp hoàn hảo với Fantasy Bra triệu đô

Điểm mạnh nhất trên body cô chính là đôi chân dài đến 1m10

Chân siêu mẫu số 1 thế giới đẹp ở mọi góc độ

Gisele Bundchen khoác cánh "thiên thần" từ năm 2000 đến 2006, được mệnh danh là siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Alessandra Ambrosio: Body "nóng bỏng" với nhan sắc đậm chất Latin

Alessandra Ambrosio, sinh ngày 11/4/1981 tại Brazil, là thiên thần Victoria's Secret từ năm 2004 đến 2017, nổi bật với chiều cao 1m76 và số đo ba vòng hoàn hảo. Body của cô là sự kết hợp giữa nét gợi cảm Latinh và sự thanh thoát của một siêu mẫu hàng đầu. Làn da nâu óng ánh, mái tóc dài bồng bềnh và đôi mắt nâu sâu thẳm khiến cô luôn nổi bật trên sàn runway.

Vòng eo nhỏ của Alessandra Ambrosio là kết quả của chế độ tập pilates và yoga đều đặn, giúp cô giữ được cơ bụng săn chắc và đường cong mềm mại. Đôi chân dài và dáng đi uyển chuyển, tự tin đã biến cô thành tâm điểm trong các show diễn. Alessandra Ambrosio từng diện Fantasy Bra năm 2012 và 2014, khoe body "bốc lửa" với vòng ngực đầy đặn và hông cong quyến rũ. Sự gợi cảm tự nhiên của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ năng lượng mạnh mẽ, luôn khiến khán giả không thể rời mắt.

Alessandra Ambrosio sở hữu nhan sắc Latin cùng thân hình gợi cảm

Làn da nâu óng ánh, mái tóc dài bồng bềnh và đôi mắt nâu sâu thẳm khiến cô luôn nổi bật trên sàn runway

Alessandra Ambrosio từng diện Fantasy Bra năm 2012 và 2014, khoe body "bốc lửa" với vòng ngực đầy đặn và hông cong quyến rũ

Sự gợi cảm tự nhiên của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ năng lượng mạnh mẽ

Không thể rời mắt khỏi thiên thần này

Candice Swanepoel: Body "ảo diệu" với vẻ đẹp Nam Phi rạng ngời

Candice Swanepoel sinh ngày 20/10/1988 tại Nam Phi, là thiên thần từ năm 2010 và được coi là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Victoria's Secret. Với chiều cao 1m75, cô sở hữu body "siêu mẫu" với vòng eo con kiến chỉ 58cm – một con số đáng mơ ước. Làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lam đầy mê hoặc khiến Candice luôn tỏa sáng trên sàn catwalk.

Body của cô là kết quả của chế độ tập luyện nghiêm ngặt với cardio, yoga và boxing, giúp duy trì cơ bụng phẳng lì và đôi chân dài thon gọn. Candice Swanepoel nổi tiếng với khả năng biến hóa trong các outfit, từ gợi cảm táo bạo đến thanh lịch nhẹ nhàng. Cô từng diện Fantasy Bra trị giá đến 10 triệu USD (27 tỷ đồng) năm 2013. Ngay cả khi đã sinh 2 con, Candice Swanepoel vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ.

Candice Swanepoel là 1 trong những thiên thần xinh đẹp và nóng bỏng nhất lịch sử Victoria's Secret

Cô có nhan sắc ngọt ngào như viên kẹo cùng body vô cùng nóng bỏng

Không thể quên được khoảnh khắc Candice tỏa sáng với Fantasy Bra giá 27 tỷ đồng

Ngay cả khi đã sinh 2 con, "thiên thần" này vẫn sở hữu body nóng bỏng mắt

Miranda Kerr: Thiên thần Úc với vẻ đẹp ngọt như kẹo

Miranda Kerr sinh ngày 20/4/1983 tại Úc, là thiên thần Victoria's Secret từ 2007 đến 2012, nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào và body thanh thoát. Với chiều cao 1m75, cô sở hữu thân hình mảnh mai nhưng vẫn có 3 vòng đầy đặn.

Miranda mang đến sàn runway sự tươi trẻ, rạng rỡ với nụ cười má lúm đồng tiền đặc trưng và ánh mắt ấm áp. Cô từng diện Fantasy Bra năm 2011, khoe body cân đối và làn da sáng mịn. Dáng đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của Miranda khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp hiện đại, vừa quyến rũ vừa tinh tế.

Khoảnh khắc Miranda Kerr tỏa sáng với Fantasy Bra triệu đô

Cô có nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình bốc lửa