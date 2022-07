Một thành viên BTS không tham gia buổi ra mắt album mà j-hope mời cả nửa làng giải trí, lý do là gì?

Ngày 15/7 vừa qua, thành viên j-hope của BTS chính thức ra mắt solo với album Jack In The Box cùng MV chủ đề Arson. Đây cũng là "phát súng" đầu tiên trong chuỗi hành trình quảng bá cá nhân của 7 chàng trai BTS.

Trước ngày phát hành Jack In The Box, j-hope đã tổ chức một buổi party nghe trước album với sự tham dự của hơn 50 khách mời là những nghệ sĩ đình đám Kpop như: Taeyang (BIGBANG), Zico, Jessi, HyunA, Lee Hi, Sunmi, Heize, Loco, Yoon Mirae,... Và tất nhiên, các thành viên của BTS cũng góp mặt để ủng hộ người anh em của mình, chỉ có duy nhất 1 người là không xuất hiện.

Taeyang (BIGBANG)...

...và nửa làng giải trí đến tham dự party nghe trước album của j-hope

Ban đầu, người hâm mộ chỉ thấy ảnh chụp các thành viên Jimin, Jungkook, RM, và V nên cho rằng Jin và Suga vắng mặt. Tuy nhiên sau đó anh chàng Jin đã đăng ảnh check-in tại buổi party và giải thích rằng do anh chỉ biết một vài khách mời nên đã... trốn vào phòng để đọc truyện. Như vậy, chỉ có Suga là không tham dự khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm, thậm chí từ khóa "Yoongi (tên thật của Suga) đang ở đâu?" còn lọt top thịnh hành trên Twitter ngay trong đêm.

Sự vắng mặt của Suga tại buổi party khiến từ khóa về anh chàng lọt top trending trên Twitter

Nhận thấy sự quan tâm từ khán giả về sự vắng mặt của Suga tại buổi nghe trước album của mình, trong một buổi phát sóng trực tiếp mới đây, j-hope đã tiết lộ rằng Suga thật ra rất háo hức và đã sẵn sàng mọi thứ để tham dự buổi party. Tuy nhiên, đến ngày tổ chức thì anh chàng lại bị sốt cao và lạnh người, để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì cả nhóm đã thống nhất với nhau là nên để Suga ở nhà.

Do bị sốt cao nên Suga là thành viên BTS duy nhất vắng mặt trong buổi party của j-hope

j-hope còn chia sẻ Suga rất buồn và thất vọng khi không thể đến dự buổi party, anh chàng thậm chí còn nhắn tin xin lỗi và động viên j-hope rất nhiều. Suga sau đó cũng đã đăng tải một bài đăng lên Weverse giải thích về sự vắng mặt của mình trong buổi party: "Là thế này, sáng hôm qua mình thức dậy với một cơn sốt cao. Mình không thể đến bữa tiệc vì mình muốn chắc chắn rằng mình không bị covid. Thật tiếc khi không thể tham dự. Nhưng rất may là mình không sao cả và hiện tại mình đã khỏe hơn nhiều rồi, nên đừng lo lắng quá nhé. Chúc mừng j-hope nha!"

Bài đăng Suga giải thích lí do vắng mặt và thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của mình

j-hope cũng nhanh chóng để lại bình luận bên dưới: "Em yêu anh! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nữa nhé!"

Nguồn: KB, Ảnh: Twitter Chụp màn hình, Clip: YouTube

