15 nhóm nhạc gắn bó lâu nhất Kpop: BTS ở bên nhau 9 năm, EXO 10 năm vẫn chưa là gì so với các đàn anh này

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhóm đã cùng nhau vượt qua được "lời nguyền" khủng khiếp đó và hoạt động cho đến hiện tại. Họ gắn bó với nhau bằng tình yêu âm nhạc, bằng lời hứa với fan và cả từ sự gắn kết giữa các thành viên. Dưới đây là một số nhóm nhạc có thể phá vỡ "lời nguyền 7 năm" để có thể tiếp tục hoạt động cùng nhau.





BTS

BTS được công chúng biết đến là nhóm nhạc có sự gắn kết cực kỳ bền chặt. Xuất phát điểm từ một công ty nhỏ, 7 chàng trai này đã không bỏ cuộc mà luôn ở bên cạnh động viên nhau cùng cố gắng. Đó chính là lý do chúng ta có được một nhóm nhạc toàn cầu như hiện tại. Sau khi hợp đồng kết thúc vào năm 2018, các thành viên đều quyết định tái ký để có thể hoạt động âm nhạc với nhau.







Thời gian hoạt động: 9 năm

EXO

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm nhạc nam nhà SM đã hoạt động được hơn 10 năm. Sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm để các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vào tháng 4/2022, EXO đã tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 10 năm debut của nhóm. Cũng vào năm này, thành viên Lay đã chính thức rời khỏi công ty quản lý SM Entertainment, tuy nhiên, anh chàng đã cam kết với fan rằng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động với nhóm.







Thời gian hoạt động: 10 năm

Block B

Vào năm 2019, trưởng nhóm Block B là Zico đã quyết định chia tay với công ty quản lý cũ, tìm một "bến đỗ" khác để hỗ trợ hoạt động cá nhân của mình. Mặc dù không còn cùng công ty, nhưng 7 thành viên Block B vẫn được sắp xếp để hoạt động cùng nhau. Đây là một trong những trường hợp rời công ty nhưng không rời nhóm điển hình trong Kpop.







Thời gian hoạt động: 11 năm

Apink

Vào năm 2017, cả 6 thành viên của Apink đều quyết định tái ký hợp đồng, chính thức phá vỡ "lời nguyền 7 năm." Các fan ai nấy đều vỡ oà trong niềm vui sướng. Vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm, thành viên Naeun đã quyết định "dứt áo ra đi", gia nhập YG Entertainment. Song, cô nàng vẫn góp mặt trong các hoạt động âm nhạc của nhóm.







Thời gian hoạt động: 11 năm

INFINITE

Hiện tại, hầu hết các thành viên INFINITE đều rời khỏi Woollim Entertainment. Mặc dù không còn chung công ty quản lý nhưng thông qua thư tay gửi fan, các chàng trai đều khẳng định mình vẫn là một mảnh ghép của nhóm. Ngày 09/06 vừa qua là mốc đánh dấu 12 năm hoạt động âm nhạc của INFINITE. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một màn comeback thật hoành tráng đến từ các thành viên sau một quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng.







Thời gian hoạt động: 12 năm

ZE:A

Thêm một nhóm nhạc nữa có thời gian hoạt động lên tới... 12 năm. Tương tự như INFINITE, các thành viên ZE:A đều rời khỏi công ty quản lý sau khi hết hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, nhóm nhạc này vẫn không tuyên bố tan rã. Điều này đã tiếp thêm hy vọng cho người hâm mộ. Họ tin rằng trong tương lai gần, ZE:A sẽ tái hợp và phát hành những sản phẩm âm nhạc chất lượng.







Thời gian hoạt động: 12 năm

Davichi

Bộ đôi Davichi đã cùng nhau trải qua 14 năm hoạt động trong nghề. Hai thành viên có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau hệt như chị em ruột thịt. Mới đây, bài phát biểu của thành viên Kang Minkyung trong đám cưới của người chị cùng nhóm Lee Haeri đã làm cộng đồng mạng vô cùng cảm động. Có lẽ, trong suốt 14 năm hoạt động cùng nhau, mỗi thành viên Davichi có một vị trí quan trọng trong trái tim người còn lại.







Thời gian hoạt động: 14 năm

2PM

Tính đến hiện tại, "thần tượng quái thú" 2PM đã debut được 14 năm. Sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm do các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, vào tháng 6/2021, 2PM đã chính thức trở lại với MV Make It.







Thời gian hoạt động: 14 năm

SHINee

Thêm một nhóm nhạc phá tan "lời nguyền 7 năm" đến từ nhà SM. Sau hơn 2,5 năm ngưng hoạt động nhóm, vào giữa năm 2021, SHINee đã tái xuất với Don't Call Me.





Thời gian hoạt động: 14 năm

Girl’s Generation.

"Xa mặt nhưng không cách lòng" có lẽ hoàn toàn đúng với SNSD. Mặc dù một số thành viên đã chính thức chia tay với SM Entertainment nhưng 8 cô nàng vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Điều này làm Sone (cộng đồng fan của SNSD) vô cùng thích thú. Theo thông báo mới nhất của SM, SNSD sẽ chính thức trở lại đầy đủ với 8 thành viên nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm.







Thời gian hoạt động: 15 năm

BIGBANG

Vào ngày 4/4/2022, "ông hoàng Kpop" Bigbang đã tái xuất với single Still Life. Vừa mới phát hành, MV Still Life đã thu về nhiều thành tích khủng. Dù chỉ có 4 thành viên nhưng sự trở lại lần này như một lời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động, tiếp tục cống hiến của BIGBANG đối với người hâm mộ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, BIGBANG đã hoạt động được 16 năm.







Thời gian hoạt động: 16 năm

Brown Eyed Girls

Năm 2015, các thành viên Brown Eyed Girls đều đồng lòng chia tay với công ty cũ để chuyển sang bến đỗ mới là Mystic Entertainment. Đến năm 2018, thành viên Narsha đã rời Mystic. Tuy nhiên, dù không còn thuộc công ty cũ nhưng cô nàng khẳng định mình vẫn là thành viên của Brown Eyed Girls và tham gia các hoạt động nghệ thuật của nhóm.







Thời gian hoạt động: 16 năm

Super Junior

17 năm là quãng thời gian mà Super Junior hoạt động cùng nhau. Trong họp báo phát hành full album The Road: Keep on Going của nhóm vào ngày 12/07, thành viên Eunhyuk đã hài hước bật mí về cách Super Junior gắn bó suốt 17 năm: "Không có thứ nào gọi là bí mật cho sự trường tồn của các nhóm nhạc cả. Theo tôi, chúng tôi gắn bó với nhau có lẽ bởi vì chúng tôi có sức chịu đựng tốt."







Thời gian hoạt động: 17 năm

TVXQ

Sau lùm xùm kiện tụng với SM vào năm 2010, 3 thành viên của TVXQ là Jaejoong, Junsu, Yoochun rời công ty, 2 thành viên còn lại là Yunho và Changmin tiếp tục hoạt động và phát triển dưới danh nghĩa là thành viên của TVXQ. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ của Yunho và Changmin, cái tên TVXQ đã được bảo vệ suốt 19 năm cho đến tận bây giờ.







Thời gian hoạt động: 19 năm





Shinhwa

Có lẽ, Shinhwa chính là cái tên tiêu biểu nhất cho những nhóm nhạc đập tan “lời nguyền 7 năm” khi đã gắn bó với nhau tới tận… 24 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý thứ 2, các thành viên Shinhwa đã đồng lòng quyết định tự thành lập công ty của riêng mình. Dù hiện tại nhóm đang tạm ngưng hoạt động nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ rằng Shinhwa sẽ sớm quay trở lại trong thời gian tới.







Thời gian hoạt động: 24 năm

