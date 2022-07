Davichi: Từ tình bạn, đồng nghiệp cho đến tri kỷ, và trở thành "sự ưu tiên số 1 của nhau" trong suốt 17 năm gắn bó

Là chị em cùng đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc gần 2 thập kỉ, tình cảm giữa Kang Minkyung - Lee Haeri (Davichi) lớn hơn hai chữ đồng nghiệp. Gắn bó từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, cùng đi lên đỉnh cao sự nghiệp và vượt qua những thăng trầm cuộc sống, hai thành viên Davichi đã trở thành "người quan trọng nhất" của nhau.

Hai thành viên Davichi

Ngày 10/7/2022, Lee Haeri đã chính thức trở thành cô dâu mới sau 2 tháng kể từ khi thông báo kết hôn. Trong ngày trọng đại của người chị cùng nhóm, Kang Minkyung đã khiến công chúng vô cùng cảm động bởi phát biểu tại lễ cưới của Haeri: "Đối với em, chị vẫn luôn là sự ưu tiên số 1 và quan trọng nhất. Em mong chị hãy mạnh mẽ bước về phía trước, nếu có khi nào mệt mỏi hay đau đớn thì cứ dừng chân 1 lúc rồi lại bước tiếp. Em sẽ luôn ở bên và làm chỗ dựa vững chắc nhất của chị".

Lời chúc phúc ngắn gọn nhưng ẩn chứa hết tình cảm và sự thấu hiểu mà Kang Minkyung gửi đến Haeri cùng người đàn ông cô sẽ gắn bó cả đời. Minkyung ghi nhớ từng thói quen, sở thích và cả tâm tình của Haeri, khiến những khán giả theo dõi hôn lễ xúc động hồi tưởng lại chặng đường 17 năm mà hai nữ idol đã ở bên nhau.



Kang Minkyung chúc phúc Lee Haeri tại hôn lễ khiến nữ thần tượng bật khóc

Đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc

Quen biết và hỗ trợ nhau 17 năm, Kang Minkyung và Lee Haeri bắt đầu được biết đến đông đảo khi kết hợp cùng nhau với cái tên chung Davichi. Debut năm 2008, khác với xu hướng âm nhạc sôi động kết hợp vũ đạo bắt mắt tại thời điểm đó, Davichi thổi một làn gió mới đến Kpop khi theo đuổi dòng nhạc chủ đạo là ballad.

Davichi ẵm giải tân binh trong năm đầu tiên thành lập

Ngay từ album debut Amaranth và ca khúc chủ đề I Hate You, I Love You đã trở thành hiện tượng và công phá các BXH âm nhạc. Giọng ca nội lực và sự kết hợp ăn ý đã tạo thành cú nổ lớn, Davichi ẵm về giải thưởng tân binh trong năm đầu tiên thành lập. Tiếp theo sau đó, những ca khúc ballad Davichi kết hợp cùng T-ara và các nhóm nhạc cùng công ty đều nhận được sự chú ý đông đảo của fan Kpop. Đặc biệt, ca khúc We Were In Love ra mắt năm 2011 đã đưa tên tuổi của cả Davichi phổ biến toàn châu Á.



We Were In Love - T-ara & Davichi

Khó có ca khúc ballad nào gây dấu ấn mạnh mẽ với fan Kpop như We Were In Love

Bắt đầu từ năm 2014, không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm như Don't Say Goodbye, Unspoken Words... Davichi còn khẳng định vị thế qua nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng. Bộ đôi sở hữu hàng loạt OST quốc dân như Forgotting You (phim Người Tình Ánh Trăng), It's Okay, That Love (phim cùng tên), Sunset (phim Crash Landing on You), và đặc biệt là This Love (phim Hậu Duệ Mặt Trời)...



Davichi - This Love

Cách thể hiện và sự hoà giọng ăn ý của Davichi đã mang đến cảm xúc trọn vẹn cho những ca khúc OST, do đó, bộ đôi là cái tên quen thuộc trong playlist nhạc phim bất hủ của Hàn Quốc. Trong âm nhạc, hai cô gái là sự bổ trợ hoàn hảo cho nhau khi chất giọng khàn khàn của Kang Min Kyung cân bằng cho âm vực cao vút của Lee Haeri.

Cùng vượt qua quãng thời gian lao đao vì scandal

Năm 2013, Kang Minkyung đang trên đỉnh cao sự nghiệp bỗng chốc lao đao vì lùm xùm ảnh nhạy cảm. Dù sau đó nhóm đã tiến hành khởi kiện và bức ảnh được chứng minh là giả, nhưng scandal không đáng có vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Davichi.

Kang Minkyung gặp scandal lớn nhất trong sự nghiệp năm 2013 do bị cư dân mạng tung ảnh ác ý

Thời điểm này, công ty chủ quản MBK cũng gặp không ít vấn đề vì nhóm nhạc chủ lực T-ARA bị tẩy chay tại Hàn Quốc. Davichi trong năm 2013 vẫn phát hành ca khúc The Letter nhưng không nhận được sự chú ý từ khán giả. Trong xuyên suốt thời gian vượt qua scandal và khởi kiện netizen tung ảnh ác ý, Lee Haeri chính là người bên cạnh cô em thân thiết, cùng quảng bá sản phẩm và vượt qua lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp của Kang Minkyung.

Luôn bên cạnh Kang Minkyung là Lee Haeri

Từ đồng nghiệp trở thành tri kỉ, có mặt trong mọi thời điểm quan trọng của nhau

Mối quan hệ khăng khít giữa hai thành viên Davichi đã tồn tại gần 2 thập kỉ. Từng khoảnh khắc quan trọng của mỗi người đều có sự chứng kiến của người kia. Năm 2020, Lee Haeri đón người em cùng nhóm về ở chung căn hộ và khoe lên MXH khiến fan theo dõi "quắn quéo" vì tình cảm của các thần tượng dành cho nhau.

Haeri đăng tải ảnh Minkyung bên chú cún cưng ở trong căn hộ của mình khiến fan "ôm tim"

Ngoài việc hoạt động trong nhóm nhạc Davichi, Kang Minkyung và Lee Haeri cũng rất nổi bật khi làm các dự án riêng lẻ. Thành viên Haeri nhờ chất giọng vững và cao vút đã vô cùng thành công với vai trò diễn viên nhạc kịch. Trong khi đó, Kang Minkyung lại quen mặt khán giả qua các show truyền hình thực tế và sân khấu lớn nhỏ.



Dù đam mê với các vai trò trong sự nghiệp solo của mình, nhưng Davichi luôn ưu tiên các hoạt động nhóm, như lời Kang Minkyung đã gửi đến Haeri trong hôn lễ: "Chị luôn là ưu tiên của em". Không quá ồn ào và cầu kì, Davichi chiếm trọn trái tim của khán giả bởi cách họ bên cạnh và hỗ trợ nhau.

Gửi đến chú rể lời nhắn nhủ hãy quan tâm và chăm sóc người chị thân thiết, Kang Minkyung đã khiến dân tình ghen tị bởi tình cảm chân thành cô dành cho người chị cùng nhóm. Cả thanh xuân gắn bó với nhau, Davichi tự tin nói về tương lai không bao giờ tan rã và gắn bó với nhau tới già. Đây chính là điều mà bất cứ một fan Kpop nào cũng mong muốn. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc cả hai cô gái đã rơi trong hôn lễ của Haeri, người hâm mộ cầu chúc Davichi mãi bên nhau và tìm được cái kết viên mãn.



Lee Haeri sẽ luôn có Kang Minkyung trong cuộc sống và ngược lại

