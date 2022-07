"Anh trai BLACKPINK" tổ chức concert đại náo sông Hàn: Fan đông không tưởng, đến cụ ông cũng nhún nhảy theo!

Đã từ lâu, WINNER được công chúng Hàn Quốc biết đến là nhóm nhạc có đời tư trong sạch, kính nghiệp và có chất âm nhạc riêng. Ra mắt với tư cách "tân binh khủng long", sau cú hit Really Really, WINNER càng được dư luận chú ý hơn nữa. 4 chàng trai nhà YG thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình, lễ hội âm nhạc, quảng cáo,... do đó, độ nhận diện trong công chúng khá cao. Ngoài ra, âm nhạc của WINNER còn được đánh giá là phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Chính vì vậy, sau 2 năm tạm ngưng hoạt động nhóm, sự trở lại của WINNER đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ nói riêng và công chúng Hàn Quốc nói chung.

WINNER vừa trở lại với mini album Holiday

Tối ngày 10/07, concert miễn phí Holiday In The City của WINNER chính thức diễn ra tại công viên sông Hàn. Đây là một trong những hoạt động quảng bá cho lần trở lại mới nhất của 4 chàng trai nhà YG. Khi thông tin vừa được công bố, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng thích thú, họ chờ đợi một đêm nhạc tuyệt vời đến từ nhóm nam nhà YG.

Trước khi concert Holiday In The City diễn ra nhiều tiếng, đã có rất nhiều người hâm mộ đứng chờ khu vực ven sông Hàn. Mọi người đều háo hức và tò mò với màn trình diễn sắp tới của 4 chàng trai.

Quang cảnh trước khi concert Holiday In The City diễn ra (Ảnh: Facebook)

Đêm diễn của WINNER đã diễn ra trong sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người không phải fan đến tham dự. Số lượng người có mặt tại công viên sông Hàn đông đến mức mà ban tổ chức cũng không thể ngờ được. Dù chỉ kéo dài hơn 60 phút nhưng guerilla concert của WINNER đã có những khoảnh khắc khó quên.

Số lượng người tham gia concert Holiday In The City của WINNER là "không thể đùa được" (Ảnh: Facebook)

Ánh đèn flash hòa cùng sắc xanh lightstick của fan tạo nên một dải ngân hà rực rỡ (Ảnh: Facebook)

Âm nhạc kết nối nhiều thế hệ (Video: Twitter)

1 fan lớn tuổi nhảy theo nhạc của WINNER trong đêm diễn (Ảnh: Yonhap News)

Bên cạnh "quẩy" cực sung, các chàng trai WINNER vẫn không quên trình diễn sở trường "tấu hề" của mình cho khán giả. Khi chứng kiến lượng khán giả đến tham gia đông hơn dự kiến, thành viên Seunghoon đã thể hiện niềm xúc động của mình với biểu cảm không thể nào hài hước hơn.

Biểu cảm của "cây hài" Seunghoon khi chứng kiến đám đông người tham gia

Sau khi guerilla concert kết thúc, đã có hơn 80 bài báo viết về concert Holiday In The City của 4 chàng trai nhà YG. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của WINNER đối với công chúng Hàn Quốc. WINNER đã đem đến một màn trình diễn tuyệt vời, một đêm nhạc với những khoảnh khắc khó quên đến với người hâm mộ.

Holiday In The City có lẽ sẽ là một đêm nhạc đáng nhớ đối với WINNER và cả người hâm mộ

Ảnh & Clip: Twitter

https://kenh14.vn/anh-trai-blackpink-to-chuc-concert-dai-nao-song-han-fan-dong-khong-tuong-den-cu-ong-cung-nhun-nhay-theo-20220711142200777.chn