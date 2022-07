j-hope và album cá nhân đầu tiên của BTS: "Tôi không làm với suy nghĩ ai sẽ là người đầu tiên tách lẻ trong 7 người"

Ngày 15/7, j-hope chính thức cho lên kệ album cá nhân đầu tay Jack In The Box và MV chủ đề Arson. Với thế mạnh về hip-hop và vũ đạo, album của j-hope không có công thức như những album Kpop khác. Anh chàng main dancer của BTS lựa chọn con đường mạo hiểm và khó đoán, màu sắc mang đậm cá tính cá nhân. Không còn là "tia hi vọng nhỏ bé" của fan, j-hope thể hiện khía cạnh sâu sắc của con người nghệ sĩ bên trong với những nỗi khao khát giằng xé bộc lộ qua từng lời ca và giai điệu.

Tinh thần chủ đạo của Arson và Jack In The Box không tươi sáng như những mặc định công chúng nghĩ về j-hope

j-hope trong buổi giới thiệu album trước thềm ra mắt

Trả lời với Rolling Stone về album đầu tay Jack In The Box và là người tiên phong quảng bá cá nhân của BTS, j-hope chia sẻ anh không thực hiện album với suy nghĩ rằng ai sẽ là người đầu tiên được quảng bá cá nhân trong 7 thành viên. Mọi thứ đến đúng thời điểm, và j-hope đã tự chuẩn bị mọi thứ cho album của mình trong 4 năm ròng rã. Có thể thấy, từ khâu sáng tác lời, sản xuất âm nhạc đến ý tưởng và tinh thần của album, j-hope đã tham gia vào mọi khâu.

RS: Mặc dù các thành viên BTS đã phát hành một số single và đĩa tự thu âm trong quá khứ, nhưng j-hope là người đầu tiên phát hành một album solo. Làm thế nào để đi đến quyết định này?

Thay vì nghĩ về vấn đề ai sẽ là người phát hành (album solo) trước, khi đang quảng bá với tư cách là BTS, tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi "Tôi có thể làm thể loại âm nhạc nào với tư cách là BTS j-hope?" Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi đó và đưa ra một kế hoạch... Tôi nhận ra mình muốn thể hiện vũ đạo nhiều hơn, điều mà mọi người coi là sở trường của tôi. Đó là lý do tôi có Chicken Noodle Soup. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng j-hope cần thể hiện sự chân thành hơn trong âm nhạc và đó là điều khiến tôi tập trung vào Jack In The Box.

Tôi nghĩ đây sự lựa chọn chính xác và khôn ngoan về mặt thời gian, cuối cùng tôi trở thành người đầu tiên vì tôi đã không ngừng chuẩn bị. Tôi đã không tiếp cận dự án với mong muốn là người đầu tiên tách ra solo của nhóm.

RS: Toàn bộ thế giới sắp được nghe Jack in the Box. Bạn cảm thấy như thế nào?

Một nửa lo lắng, một nửa phấn khích. Vì là người đầu tiên có hoạt động solo nên tôi thấy bản thân cần có trách nhiệm và một số áp lực. Jack In The Box chứa đựng tất cả những điều mà bản thân tôi muốn làm, tôi lo lắng đến mức tự hỏi: "Liệu có phải tôi đã tập trung quá nhiều vào những gì mà tôi muốn làm không?". Album này thực sự có ý nghĩa đối với tôi và hơn hết, tôi cảm thấy tự hào khi nó sắp được ra mắt.

Khi quảng bá cùng BTS, j-hope là một tia hi vọng mang màu sắc tươi sáng và tích cực của nhóm. Nhưng trong album đầu tay, j-hope không ngần ngại thể hiện những mặt tối bên trong tâm hồn nghệ sĩ của mình. Một album tách biệt khỏi thị trường Kpop, với đại chúng sẽ là thứ âm nhạc khó ngấm và quá đề cao cái tôi nghệ thuật, nhưng với những đấu tranh mạnh mẽ bên trong, j-hope lựa chọn không chạy theo thành tích và thả trôi "tâm ý" vào âm nhạc.

RS: Bạn đã thể hiện những mặt tối của bản thân trong các bài hát 1Verse từ năm 2015. Ngay đến với Hope World, mặc dù về bề ngoài và mặt hình ảnh có vẻ sặc sỡ nhưng lời bài hát lại thể hiện chiều sâu. Tại sao bạn quyết định chọn sự "nặng nề hơn" cho cả MORE và toàn bộ album?

Từ khi là một phần của BTS trong 10 năm, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều. Từ đó, dĩ nhiên có những câu chuyện tôi muốn kể nhưng tôi nhận ra rằng thật khó để kể thông qua âm nhạc với hình ảnh của j-hope ở thời điểm hiện tại. Tôi cảm thấy cần phải thể hiện một số khía cạnh đen tối hơn của mình…

Tôi muốn mọi người nhận thấy được rằng hình ảnh j-hope không bị giới hạn bởi những điều tươi sáng hay vui vẻ. Tôi có thể thực hiện toàn bộ điều này và có hình ảnh đa dạng hơn. Tôi muốn thu hút sự chú ý này bằng việc thử thách bản thân. Tôi không suy nghĩ nhiều về tương lai. Chỉ tập trung hoàn toàn vào những gì tôi muốn làm, những gì tôi muốn biểu lộ, những gì tôi muốn thể hiện ra cho mọi người.

Đó là trọng điểm, và Jack In the Box có những những "sự thô sơ" đó. Khi album này được công bố, tôi có chút lo lắng vì nó chỉ chứa đựng những gì tôi muốn làm. Tôi rất tò mò xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng điều tôi thực sự muốn nói là album chứa đầy tâm hồn và sự chân thành của tôi. Theo cách đó, đây là một album độc nhất và là album rất có ý nghĩa vì xét về mặt âm nhạc, nó sẽ đóng vai trò là bước đệm để j-hope tiến về phía trước.

Với tinh thần j-hope muốn truyền tải qua toàn bộ album, Arson là ca khúc chủ đề hoàn hảo để nói lên tiếng nói cá nhân. "Nó có ngọn lửa, niềm đam mê mà tôi muốn album này sở hữu", j-hope cảm thán.

Arson, là tổng hợp nhỏ gọn của tất cả những suy nghĩ và cảm xúc ban đầu truyền cảm hứng cho sự ra đời của toàn bộ album. Đây là một ca khúc hip-hop có nhịp độ nhanh, phác thảo tham vọng và con đường thành công của j-hope với BTS. Bản nhạc đóng vai trò như một dấu chấm cuối album, và thể hiện rõ ràng những gì j-hope muốn thể hiện với Jack In The Box.

Bản thân j-hope đã mô tả Arson như một "Bước ngoặt và ngã tư của những sự lựa chọn". Kết thúc mở của Arson trong Jack In The Box trực tiếp dẫn đến những dự đoán gây tò mò về những sáng tạo trong tương lai của anh chàng main dancer nhà BTS.

Một j-hope táo bạo và mới lạ trong album đầu tay

