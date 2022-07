j-hope chính thức ra mắt solo: Hoá zombie quá ngầu, nhạc hơi khó ngấm nhưng MV "chất nghệ" gây ấn tượng mạnh!

11 giờ trưa 15/7 (theo giờ Việt Nam), j-hope đã chính thức bắn phát súng đầu tiên cho hành trình quảng bá cá nhân của 7 chàng trai BTS. Như đã thông báo từ trước, album solo Jack In The Box và MV chủ đề Arson sẽ cùng lên kệ vào ngày giữa tháng 7. Giữ đúng tinh thần độc đáo hơi hướng kinh dị như MV mở đường MORE phát hành hôm 1/7, Arson khiến fan ngỡ ngàng hơn nhờ tạo hình của j-hope. Sau hơn 2 giờ ra mắt, MV đạt 2,8 triệu lượt xem.

j-hope - Arson

Không còn là chú hề đáng sợ trong MORE, j-hope với Arson đã chuyển sang một kịch bản khiến fan "rùng mình" hơn. Anh chàng nhảy chính của BTS xuất sắc biến hoá trong hình tượng zombie chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cùng với phần tạo hình lạ lẫm, âm nhạc của j-hope cũng khiến dân tình khó đoán với chất hiphop được sử dụng xuyên suốt chứng minh cá tính âm nhạc mạnh mẽ của anh chàng. Thế nhưng, cũng chính vì âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân j-hope mà sẽ có phần khó ngấm với số đông.

MV của j-hope rất "dark" ngay từ những giây đầu

Tạo hình ấn tượng của main dancer nhà BTS

Kết MV với hình ảnh cực kì nghệ thuật

Arson là tiếng nói tiêu biểu thể hiện tinh thần của album Jack In The Box, nơi j-hope bày tỏ khát vọng, nỗi khổ sở và những nhiệt huyết chực chờ căng tràn bên trong. Phong cách độc lạ, âm nhạc hip-hop và phần lời cô đọng ý nghĩa, Arson đã khiến cộng đồng fan bùng nổ và cảm thán "j-hope chất đến dựng tóc gáy". Bên cạnh đó, cũng không thiếu những ý kiến cho rằng âm nhạc của j-hope mang đậm tính nghệ thuật nên không hợp thị hiếu số đông người nghe và không đánh vào thành tích như các sản phẩm trước của BTS.

Một số nhận xét của netizen:

- Nhạc ổn MV đẹp mắt có đầu tư mỗi tội khúc đầu nó cứ "done done burn burn" làm mình hơi mắc cười, MV là sự giới thiệu về màu sắc của bản thân cũng như khẳng định cái tôi riêng của j-hope, can đảm lựa chọn thể loại này cũng rất máu. Respect!

- Ủng hộ việc j-hope không làm nhạc chạy theo thành tích như mấy bài gần đây của BTS, bài này với bài trước nghe cuốn, nhất là bài trước.

- MV và cả cái beat chất đến dựng tóc gáy!

- Thể loại âm nhạc này khá kén người nghe nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ai nghe được thì nghe không thì lướt qua chứ đừng có chê bai rồi nói nặng nhẹ công sức của người ta.

- Bài này ngắn và khó nghe hơn cả bài trước.

- Nhạc này không hợp với đa phần thị hiếu người nghe.

