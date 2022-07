Album mới của BTS tiếp tục trụ hạng trên Billboard 200 tuần thứ 4 liên tiếp

Mới đây, Billboard đã công bố danh sách những album lọt top BXH Billboard 200 tuần này. Trong đó, những người hâm mộ K-Pop vô cùng tự hào khi một lần nữa thấy tên của BTS trên bảng xếp hạng này.

Cụ thể, album tuyển tập Proof của BTS đứng ở vị trí thứ 17 trên BXH Billboard 200 tuần này, giảm 4 bậc so với vị trí thứ 13 trong tuần trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là đây là tuần thứ 4 liên tiếp album này có mặt trong BXH Billboard 200, mặc dù nhóm đã dừng các hoạt động quảng bá nhóm để tập trung phát triển cho các dự án cá nhân riêng biệt.

Bên cạnh BXH Billboard 200, Proof cũng thể hiện đẳng cấp của mình khi đứng đầu bảng xếp hạng Album Thế giới tuần này và đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH Top doanh thu album. Điều này cho thấy sức hút của nhóm vẫn chưa khi nào hạ nhiệt dù nhóm có tạm ngừng hoạt động đi chăng nữa.

(Ảnh: Bighit Music)

Không chỉ có thành tích nhóm, các thành viên BTS cũng đang mang về cho mình những thành tích cá nhân sau khi bắt đầu với những dự án solo. Ca khúc Left And Right của Jungkook kết hợp với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth hiện đang xếp hạng ở vị trí 47 trong tuần thứ 2 liên tiếp trên BXH Billboard Hot 100. Một thành viên khác của BTS là J-Hope với ca khúc solo đầu tay trong sự nghiệp mang tên More cũng ra mắt ở thứ hạng 82 trên BXH này. Đây là ca khúc mở đường cho album solo Jack in the Box của nam thần tượng.

Mặc dù đã thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm nhưng BTS vẫn sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 tới. Buổi biểu diễn này được tổ chức với tinh thần ủng hộ tổ chức World Expo của Hàn Quốc vào năm 2030 và là sự kết hợp giữa công ty mẹ Hybe, thành phố Busan và ủy ban đấu thầu. Như vậy, đây có lẽ sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS dưới tư cách một nhóm nhạc tại Hàn Quốc kể từ tháng 3 vừa qua, khi nhóm tổ chức concert Permission to Dance on Stage tại Seoul.