Một huyền thoại trong thế giới giảm cân, Hồ Hạnh Nhi đã giảm 21kg trong 2 tháng, tất cả là nhờ ăn một loại thực phẩm quen mặt

Sau khi trải qua 3 lần sinh con, cô vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, thon gọn.

Từng có thời điểm cân nặng chạm mốc 76kg sau khi tham gia bộ phim To Grow With Love, nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi đã giảm xuống còn 55kg trong khoảng 2 tháng, tức giảm khoảng 21kg. Sau khi trải qua 3 lần sinh con, cô vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, thon gọn.

Theo những chia sẻ được truyền thông Trung Quốc nhắc lại, bí quyết giữ dáng của Hồ Hạnh Nhi không nằm ở việc nhịn ăn hay tập luyện quá sức. Cô chú trọng chế độ ăn giàu protein, ưu tiên thực phẩm tươi, kết hợp các món canh nhiều rau củ và duy trì vận động thường xuyên.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein, đặc biệt là cá

Một trong những điểm đáng chú ý trong chế độ ăn của Hồ Hạnh Nhi là cá được sử dụng thường xuyên như nguồn protein chính. Bên cạnh đó, cô kết hợp nhiều loại rau củ, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, các món nhiều dầu mỡ.

Cá vừa cung cấp protein, vừa có thể là nguồn chất béo không bão hòa, tùy từng loại. Những loại cá béo như cá hồi còn chứa omega-3, một nhóm chất béo được quan tâm về sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn chất béo khi giảm cân, cách tiếp cận của nữ diễn viên là lựa chọn nguồn chất béo phù hợp và kiểm soát cách chế biến. Các món ăn được ưu tiên nấu theo hướng ít dầu, kết hợp với rau củ để tăng độ đa dạng dinh dưỡng.

Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn giảm cân bởi giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ khi cơ thể ở trạng thái thâm hụt năng lượng.

Tuy nhiên, việc Hồ Hạnh Nhi giảm 21kg không thể được quy cho riêng việc ăn cá hay ăn nhiều protein. Mức giảm cân trong một khoảng thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, thể trạng và nhiều yếu tố khác.

Món canh cà chua, rong biển, đậu phụ và thịt nạc

Một món ăn được bài viết gốc nhắc đến trong thực đơn của Hồ Hạnh Nhi là canh cà chua, rong biển, đậu phụ và thịt nạc.

Món canh kết hợp nhiều nhóm thực phẩm: cà chua, rong biển, đậu phụ, thịt nạc và trứng. Nhờ đó, món ăn vừa có rau củ, vừa bổ sung protein từ nhiều nguồn.

Cách chế biến cũng khá đơn giản. Cà chua, đậu phụ và gừng được cắt nhỏ. Thịt nạc ướp sơ với một chút gia vị. Sau đó cho các nguyên liệu vào nồi nấu chín, cuối cùng thêm rong biển và trứng đánh tan.

Nếu được nấu với lượng dầu và gia vị vừa phải, đây có thể là một lựa chọn cho bữa ăn nhẹ, giúp tăng cảm giác no mà không cần sử dụng quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng.

Điểm quan trọng không nằm ở việc món canh này có khả năng "đốt mỡ" hay giúp giảm cân thần tốc, mà ở cách kết hợp nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng trong một món ăn tương đối đơn giản.

Không chỉ ăn uống, Hồ Hạnh Nhi còn tập yoga trên không

Bên cạnh chế độ ăn, Hồ Hạnh Nhi còn lựa chọn yoga trên không (aerial yoga) để vận động và cải thiện vóc dáng.

Đây là hình thức yoga sử dụng một dải vải treo trên không, kết hợp các động tác kéo giãn, giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể. Một số bài tập có thể tác động đến cơ bụng, tay, lưng và nhóm cơ trung tâm.

Với Hồ Hạnh Nhi, yoga trên không được lựa chọn như một hình thức vận động giúp cơ thể linh hoạt hơn, đồng thời hỗ trợ duy trì vóc dáng săn chắc.

Sau 3 lần sinh con, việc duy trì vận động đều đặn cũng là một phần trong quá trình cô lấy lại và giữ gìn thể trạng.

Duy trì 30 phút vận động mỗi ngày

Một thói quen khác được nhắc đến trong hành trình giảm cân của Hồ Hạnh Nhi là dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho các bài tập cardio.

Chạy bộ, đi bộ nhanh, nhảy dây hoặc tập theo các video hướng dẫn tại nhà đều có thể trở thành những lựa chọn đơn giản. Điều quan trọng là duy trì hoạt động thể chất thường xuyên thay vì chỉ tập luyện trong một khoảng thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

Khi kết hợp vận động với chế độ ăn hợp lý, cơ thể có thể tăng mức tiêu hao năng lượng và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách Hồ Hạnh Nhi duy trì vóc dáng: thay vì chỉ tập trung vào một "món ăn giảm cân", cô kết hợp nhiều thói quen cùng lúc, từ lựa chọn thực phẩm, cách chế biến đến vận động.

Giảm cân không nên chạy theo tốc độ

Câu chuyện Hồ Hạnh Nhi từng giảm 21kg trong khoảng 2 tháng có thể gây chú ý, nhưng đây không phải tốc độ giảm cân phù hợp để mọi người áp dụng theo.

Mỗi người có cân nặng ban đầu, tình trạng sức khỏe, tuổi tác, mức độ vận động và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Đặc biệt, giảm cân quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ mất khối cơ, thiếu hụt dinh dưỡng và khó duy trì kết quả lâu dài.

Vì vậy, thay vì cố gắng lặp lại con số 21kg trong 2 tháng, điều đáng tham khảo từ câu chuyện của Hồ Hạnh Nhi là xây dựng một lối sống có tính nhất quán: ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm tươi, bổ sung protein phù hợp, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì vận động thường xuyên.

Một vóc dáng khỏe mạnh không đến từ duy nhất một món ăn hay một bài tập, mà thường là kết quả của nhiều thói quen được duy trì trong thời gian dài.