Mở tủ quần áo, tôi giật mình: 10 món này âm thầm ‘ăn’ diện tích và tiền của tôi mà không hề hay biết

Trước khi rút ví mua thêm đồ mới, hãy thử mở tủ và nhìn thẳng vào 10 món dưới đây - rất có thể bạn đang giữ chúng mà không nhận ra.

1. Quần áo không mặc hơn một năm

Đây là nhóm dễ thấy nhất. Nếu cả năm qua bạn không mặc, khả năng cao năm tới cũng không mặc. Đừng tiếc - đóng gói để bán, tặng hoặc quyên góp.

Mẹo: Ở Việt Nam có nhiều dịch vụ thu gom/tái chế quần áo cũ miễn phí ngay tại nhà, chỉ cần đăng ký online.

2. Đồ cơ bản đã xuống cấp

Áo phông trắng, áo len đen, quần jeans - những món “must have” nhưng cũng nhanh xuống cấp. Khi thấy xù lông, bai dão, hãy mạnh dạn bỏ để cập nhật món mới chất lượng hơn thay vì để chúng chật tủ.

3. Quần áo còn nguyên nhãn mác

Ai cũng có ít nhất một món “mua vì hứng” nhưng chưa mặc lần nào. Đừng để chúng thành gánh nặng - hãy bán lại trên chợ đồ cũ hoặc tặng cho người thực sự cần.

4. Quần áo mặc chật

Hy vọng “giảm cân rồi mặc” thường chỉ làm bạn thêm chật chội và bực mình. Những món không vừa nên được thanh lý để giải phóng không gian.

5. Bộ đồ ngủ dự phòng

Tận dụng quần áo cũ làm đồ ngủ là thói quen phổ biến. Nhưng để lâu sẽ biến thành cả đống đồ kém chất lượng. Hãy bỏ bớt, đầu tư vài bộ đồ ngủ đẹp, chất vải tốt - bạn xứng đáng với sự thoải mái ngay cả khi ngủ.

6. Quần áo cho những dịp đặc biệt

Áo dài, váy dạ hội, trang phục dự tiệc… mặc một lần rồi không đụng tới nữa? Nếu không còn dịp mặc lại, hãy cho đi hoặc niêm phong bảo quản gọn gàng.

7. Quần áo mua theo “ý chí”

Bạn từng mua đồ thể thao, giày chạy, thảm yoga để “bắt đầu cuộc sống kỷ luật” nhưng rồi bỏ dở? Thay vì mua nhiều thứ theo trào lưu, hãy đầu tư ít nhưng chất lượng - tập trung vào thứ bạn thực sự dùng.

8. Tất lẻ một chiếc

Những chiếc tất “mất tích” nửa đôi vẫn nằm trong tủ? Hãy bỏ đi hoặc mua đôi mới, dùng hộp chia ngăn để tất không bị thất lạc.

9. Đồ lót cũ hoặc không đúng cỡ

Đừng để những chiếc áo ngực xù lông, biến dạng làm phiền bạn. Đồ lót vừa vặn, chất lượng tốt không chỉ giúp bạn thoải mái mà còn thể hiện sự tinh tế.

10. Phụ kiện rẻ tiền, lỗi thời

Phụ kiện giá rẻ, chất lượng kém dễ lỗi mốt và làm “xấu” cả set đồ. Hãy phân loại: kiểu cơ bản nên giữ, kiểu thời trang chỉ nên mua ít và cập nhật theo mùa.

Kết luận: Giải phóng tủ đồ là giải phóng chính bạn

Việc dọn dẹp tủ quần áo không chỉ giúp bạn ngừng lãng phí không gian mà còn giúp nhìn lại thói quen mua sắm. Đừng mua quần áo một cách mù quáng. Xác định nhu cầu của mình, chi tiêu thông minh, và dành chỗ cho những món thực sự xứng đáng - cả trong tủ đồ lẫn trong ví tiền.