Thánh thần ơi 6 mẹo nhà bếp này đỉnh quá đáng, ai nghĩ ra đúng là thiên tài!

Không cần đầu tư những thiết bị đắt đỏ hay sắm thêm đủ loại dụng cụ cầu kỳ, đôi khi bí quyết nấu ăn ngon lại nằm ở những mẹo nhỏ tưởng chừng đơn giản. Những kinh nghiệm thực tế dưới đây chính là "tinh hoa" của sự khéo léo trong bếp - giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm công sức mà mọi việc trong bếp đều gọn gàng, hiệu quả hơn.

1. Luộc bông cải xanh không bị rụng vụn

Nhiều người có thói quen cắt nhỏ bông cải trước khi luộc, tưởng tiện mà lại vô tình làm rau mất dinh dưỡng và nát vụn. Khi cắt nhỏ, các nhánh dễ rụng đầy nồi, trong khi chất xanh và vitamin bị hòa tan vào nước sôi. Cách làm đúng là luộc nguyên cây bông cải, đặt phần hoa úp xuống nước sôi, hoặc xiên đũa ngang miệng nồi để giữ phần gốc nổi lên. Khi chín, dùng kéo cắt nhỏ ra - rau vừa chín đều, giữ màu xanh mướt, lại không bị nát hay hao chất.

2. Mở hộp thịt nguội siêu dễ

Mỗi lần mở hộp thịt nguội là như bước vào một cuộc chiến, vì chỉ cần lơ đễnh là có thể bị cạnh nắp cứa vào tay. Thật ra, chỉ cần một chiếc muỗng là bạn có thể xử lý nhanh gọn. Hãy luồn chuôi muỗng vào khoen nắp, bẩy nhẹ rồi kéo ngược lại, nắp sẽ bật ra ngay mà không cần dùng nhiều sức. Nếu muốn cắt thịt nguội thành lát mỏng, bạn có thể tận dụng luôn cạnh nắp hộp. Phần kim loại đủ cứng để cắt đều mà không cần dùng dao.

3. Nặn xúc xích chuẩn đẹp bằng màng bọc thực phẩm

Khi làm xúc xích tại nhà, bước tạo hình thường khiến nhiều người ngại vì khó nắn cho đều và đẹp. Thay vì dùng khuôn chuyên dụng, bạn có thể tận dụng ngay túi bảo quản hoặc màng bọc thực phẩm. Chỉ cần quét một lớp dầu mỏng lên bề mặt túi, cho phần thịt xay vào, gập lại rồi dùng tay ép nhẹ hoặc dùng miếng gạt để tạo hình. Thành phẩm vừa thon, vừa dài đều, trông đẹp không kém ngoài hàng.

4. Tận dụng hộp khoai tây chiên làm khuôn cơm cuộn

Không cần mua khuôn sushi hay tấm tre cuộn, hộp nhựa đựng snack khoai tây chiên cũng có thể biến thành "dụng cụ nhà bếp" cực hữu ích. Chỉ cần lót một lớp màng bọc thực phẩm vào hộp, lần lượt cho cơm, rau, trứng và thịt nguội vào, nén chặt rồi úp ra. Cuối cùng bọc thêm lớp rong biển là có ngay phần cơm cuộn đều tăm tắp, đẹp mắt không kém ngoài tiệm.

5. Tận dụng nắp hũ làm khuôn thịt viên

Nếu nặn thịt viên bằng tay thường bị to nhỏ không đều, hãy tận dụng ngay chiếc nắp hũ thực phẩm trong bếp. Chọn loại nắp có độ sâu vừa phải, lót lớp màng bọc để chống dính, cho thịt xay vào và nén nhẹ. Kết quả là những miếng thịt tròn phẳng, đồng kích cỡ, chiên nhanh và chín đều hơn. Làm nhiều thì bọc kín trữ đông, khi cần chỉ việc lấy ra dùng - tiện và gọn vô cùng.

6. Múc tương mà không bị dính đầy muỗng

Khi múc tương hay nước sốt, nhiều người thường dùng mặt cong của muỗng như thói quen hằng ngày, khiến tương dính chặt và khó trút ra hết. Cách làm đơn giản hơn là dùng mặt sau của muỗng, ép nhẹ xuống bề mặt tương rồi nhấc lên. Nhờ lực đẩy và độ trơn của kim loại, tương sẽ tự trượt xuống gọn gàng, không sót giọt nào, muỗng cũng sạch hơn hẳn.

Theo Toutiao