Lục tung các hiệu thuốc Pháp, BTV làm đẹp bình chọn 5 retinol xịn đỉnh nhất hệ mặt trời

Retinol được giới làm đẹp xem là tiêu chuẩn vàng trong việc cải thiện nếp nhăn, làm đều màu và mịn da. Nếu trước đây bạn nghĩ rằng chỉ có sản phẩm high-end mới mang lại hiệu quả thì thực tế những dòng retinol tại các hiệu thuốc cũng đủ sức "cân" tốt. Điểm cộng là giá thành dễ chịu hơn nhưng công thức vẫn mạnh mẽ, đi kèm nhiều thành phần làm dịu như niacinamide, ceramide hay glycerin để hạn chế kích ứng.

Dưới đây là 5 sản phẩm retinol trong các hiệu thuốc được các chuyên gia khuyên dùng, bạn có thể tham khảo vì vừa dễ mua, vừa dễ dùng, lại cho kết quả rõ rệt.

1. RoC Retinol Correxion Serum

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen với retinol hoặc có làn da nhạy cảm thì có thể dùng thử RoC Retinol Correxion Serum. Công thức của em này chứa retinol bọc hạt (encapsulated) cho hiệu quả từ từ, kết hợp với glycerin cấp ẩm, vitamin C và citamin E chống oxy hóa cùng thành phần làm dịu như allantoin, bisabolol. Thêm vào đó, serum còn có kẽm, đồng và magie - những khoáng chất hỗ trợ sức khỏe tổng thể của da.

Nhìn chung, sản phẩm được bác sĩ da liễu đánh giá cao là hiệu quả ổn định, dễ gắn bó lâu dài, giúp bề mặt da mịn màng, đều màu và sáng khỏe hơn. Với kết cấu lỏng nhẹ, serum hợp cả da khô, da trưởng thành lẫn da dễ kích ứng.





2. Naturium Retinaldehyde Cream Serum 0.15%

Điểm đặc biệt của retinol Naturium là có nhiều nồng độ (0.05%, 0.1% và 0.15%) để bạn dễ dàng "tập" retinol từ thấp đến cao. Thay vì retinol, sản phẩm dùng retinaldehyde (retinal) - hoạt chất chỉ cách một bước chuyển hóa là trở thành retinoic acid, do đó mạnh và nhanh hơn retinol truyền thống.

Để cân bằng độ mạnh, serum được bổ sung glycerin, peptide, amino acid và chất chống oxy hóa như vitamin E, chiết xuất lựu. Cùng với kết cấu cream mỏng mịn, em này đủ nuôi dưỡng, lại dễ thấm, phù hợp để dùng hằng đêm. Đây là lựa chọn cho ai muốn kết quả rõ hơn, nhanh hơn nhưng vẫn an toàn cho da.





Nơi mua: Naturium

3. Avène RetrinAL 0.1 Intensive Cream

Avène vốn nổi tiếng với nước khoáng suối nóng có khả năng làm dịu da nhạy cảm. Em RetrinAL 0.1 Intensive Cream này tiếp tục thành phần truyền thống này khi kết hợp 0.1% retinaldehyde cùng dầu hoa anh thảo, peptide và vitamin E. Nhờ đó, da vừa săn chắc, rạng rỡ, vừa hạn chế tình trạng khô rát.

Kết cấu kem của em này êm mượt, khi thoa tạo texture mềm mại, giàu dưỡng, có hiệu ứng "cocooning" (bao bọc) cho da, cực hợp cho ai sợ retinol quá mạnh. Đây là item an toàn để da nhạy cảm bắt đầu hành trình chống lão hóa.





Nơi mua: AveneDerm

4 Olay Regenerist Retinol 24 Night Serum

Không phải ngẫu nhiên mà Olay Retinol 24 là một trong những sản phẩm retinol drugstore bán chạy nhất. Serum này kết hợp retinol và retinyl propionate cho tác động đa tầng, đồng thời bổ sung niacinamide để làm sáng và làm dịu. Thành phần peptide cũng góp phần làm tăng độ săn chắc da.

Ưu điểm nữa là kết cấu mỏng nhẹ, không mùi, không gây nặng da. Với khả năng cấp ẩm từ glycerin, sản phẩm này giúp làn da khô vẫn thoải mái khi dùng retinol mà không lo bị bong tróc khó chịu, dễ dùng mỗi tối.

Nơi mua: Guardian Vietnam

5. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Regenerating Cream

Neutrogena mang đến giải pháp retinol trong kem dưỡng cực hợp cho người mới bắt đầu. Công thức trong sản phẩm chứa pure retinol kết hợp hyaluronic acid và glycerin để cải thiện nếp nhăn, da xỉn màu cũng như duy trì độ ẩm cho da.

Ưu điểm là có thể dùng cả ban ngày, kết hợp cùng kem chống nắng để bảo vệ da. Kết cấu kem dễ chịu, giúp bạn làm quen với retinol mà không sợ "vỡ mặt" ngay từ lần đầu. Đây chính là lựa chọn cho người mới bắt đầu nhưng vẫn đủ mạnh để thấy kết quả sau vài tuần.

Nơi mua: Beauty Box

Nguồn: allure