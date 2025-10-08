Con gái Đông Nhi mang vợt tiền triệu, ra dáng "vợt thủ" trên sân pickleball

Trong thế giới showbiz Việt, không chỉ người lớn mà giờ đây hội trẻ nhỏ cũng được cha mẹ cho nhập hội pickleball. Điển hình như cô con gái lớn của Đông Nhi - bé Winnie. Hình ảnh cô bé với mái tóc buộc đuôi gà dễ thương đang cầm vợt, ném bóng và tạo dáng "pro" như một tay vợt chuyên nghiệp thực thụ khiến nhiều người phải bất ngờ. Bên cạnh đó, nhiều người còn phải trầm trồ với cây vợt Passion002 PRO3 tông hồng xinh xắn mà cô bé đang cầm.

Đông Nhi từng chia sẻ rằng gia đình cô rất mê pickleball, thường xuyên đưa các con ra sân để "xả stress" và gắn kết. Nhìn vào bức ảnh lan tỏa trên mạng xã hội, ai cũng phải xuýt xoa trước sự dễ thương "bá cháy" của cô bé. Bé mặc bộ đồ trắng đơn giản - áo thun oversize và quần short thể thao - kết hợp đôi giày sneaker hồng pastel, tạo nên vẻ ngoài năng động, "cool ngầu" như hot girl nhí. Tay trái cầm quả bóng pickleball vàng óng, tay phải nắm chặt cán vợt hồng nổi bật, bé đứng trên sân xanh dương viền trắng, nền là hàng rào lưới xanh và mái che trắng. Khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt to tròn, má phúng phính và nụ cười toe toét, bé tạo dáng như đang chuẩn bị phát bóng, toát lên thần thái "vợt thủ" chuyên nghiệp.

Vợt Passion002 PRO3 là mẫu vợt cao cấp từ thương hiệu Mỹ Passion002, chuyên dành cho người chơi chuyên nghiệp hoặc semi-pro, có giá bán khoảng hơn 2 triệu đồng. Vợt làm từ sợi carbon T700 siêu nhẹ (trọng lượng chỉ 220-240g), độ dày 16mm mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và kiểm soát. Mặt vợt nhám đặc biệt giúp tạo xoáy bóng tốt, cán cầm bọc da êm ái chống trượt, thiết kế không viền tăng độ bền và giảm rung. Tông hồng xinh xắn mà bé cầm chính là phiên bản "PRO3 Tour", phù hợp cho cả nam và nữ, thậm chí trẻ em nhờ trọng lượng nhẹ. Theo đánh giá từ các diễn đàn pickleball Việt, mẫu vợt này "đỉnh cao" cho người mới nâng cao kỹ năng, với độ nảy bóng mượt mà và khả năng chịu va đập cao - lý tưởng cho một "nhà vô địch nhí" như con gái Đông Nhi. Bởi vậy, cũng không ngạc nhiên khi Đông Nhi chọn em này: vừa xinh xắn hợp gu con gái, vừa chất lượng "xịn sò" để bé phát triển kỹ năng từ nhỏ.

Trong bối cảnh môn thể thao này đang "bùng nổ" tại Việt Nam, việc các sao như Đông Nhi đầu tư vợt tiền triệu cho con chính là động lực lớn. Nhiều netizen bình luận: "Con gái Đông Nhi dễ thương quá, mai mốt chắc thành VĐV pickleball nổi tiếng!", hay "Vợt xịn thế này, bé chơi pro luôn rồi!". Đông Nhi và Ông Cao Thắng vốn nổi tiếng với lối sống lành mạnh, từ yoga đến du lịch gia đình, nay lại thêm pickleball vào "menu" hoạt động.

Tóm lại, hình ảnh con gái Đông Nhi cầm vợt Passion002 PRO3 trên sân pickleball không chỉ đáng yêu mà còn truyền tải thông điệp: Hãy để trẻ em vận động từ sớm, với dụng cụ chất lượng để đam mê bền vững. Nếu bạn đang tìm cảm hứng cho con cái, hãy thử pickleball ngay - và nhớ chọn vợt "xịn" như nhà Đông Nhi nhé! Ai biết đâu, "vợt thủ nhí" tương lai của showbiz Việt đang chờ bạn khám phá.