2025 mỗi nhà đều nên sắm 6 "siêu phẩm" IKEA: Giá rẻ mà chất lượng thượng hạng, cứ lên kệ là cháy hàng!

Nếu bạn là người thích decor nhà cửa theo phong cách tối giản, lại mê sự tiện lợi thì nhất định nên ghé qua IKEA một lần. Dưới đây là 6 món đồ nhỏ gọn, giá phải chăng nhưng cực kỳ hữu ích mà nhiều người dùng đánh giá "đáng tiền hơn tưởng tượng".

1. Kẹp phơi đồ

Nhỏ mà có võ, bộ kẹp phơi của IKEA được khen là chắc tay và rất bền. Với những ai vẫn phơi đồ bằng dây hoặc hay mang chăn ga ra phơi nắng, loại kẹp này cực tiện. Một bộ có tám chiếc, giá chỉ vài chục nghìn, mua hai bộ là đủ dùng lâu dài. Màu sắc nhã nhặn, lực kẹp mạnh, thậm chí rẻ hơn nhiều so với hàng trôi nổi trên mạng.

2. Hộp đựng đa sắc

Giá các loại hộp nhựa đang ngày càng tăng, nhưng bộ ba hộp đựng nhiều màu của IKEA lại vừa đẹp vừa rẻ. Dù chất liệu hơi mỏng, chúng vẫn rất phù hợp để chia ngăn trong tủ, bàn trang điểm hay bàn làm việc. Có thể dùng để đựng phụ kiện, đồ văn phòng hoặc đồ trang sức nhỏ xinh, vừa gọn gàng vừa tiện tìm.

3. Giỏ lưới đựng đồ

Đây là loại giỏ lưới không có nắp nhưng lại cực linh hoạt. Nhiều người dùng để đựng thuốc trong kệ tivi, để hành tỏi gừng trong bếp hoặc đặt trong nhà tắm để chứa đồ tắm gội. Nhờ chất liệu dày dặn và có lỗ thoáng khí, giỏ rất bền và dễ vệ sinh. Đặt vài chiếc trong tủ là không gian đã gọn gàng hơn hẳn.

4. Móc dán tường dễ tháo

Đây chính là món "must-have" của hội thuê trọ. Móc dán tường của IKEA bám rất chắc, khi cần tháo chỉ việc kéo nhẹ phần dải nhựa phía dưới là ra ngay, không bong tróc sơn. Thiết kế đơn giản, linh hoạt, treo được từ khăn tắm đến túi xách.

5. Bộ chia ngăn cho ngăn kéo

Những ngăn kéo nhỏ hẹp sẽ gọn gàng hơn hẳn khi có bộ chia bằng nỉ của IKEA. Bộ này gồm năm ngăn với kích cỡ khác nhau, giúp sắp xếp đồ trang điểm, trang sắc hoặc dụng cụ ăn uống rất ngăn nắp. Đặt trong bàn trang điểm hay tủ bếp đều phù hợp.

6. Miếng rửa bát đa năng

Một túi gồm ba miếng rửa bát nhiều màu sắc. Chất liệu mềm hơn so với vải sợi cá, nhưng vẫn làm sạch dầu mỡ rất hiệu quả. Dùng xong có thể giặt nhanh, khô nhanh, vài tuần thay một cái cũng không hề tốn kém.

6. Hộp đựng có góc vát

Một món đồ tưởng nhỏ mà hữu ích bất ngờ. Nhờ thiết kế vát góc, chiếc hộp này rất tiện cho các ngăn tủ sâu, có thể kéo ra như một ngăn phụ để đựng đồ lặt vặt. Đặt trong tủ quần áo để đựng đồ lót, phụ kiện hay tất cũng cực kỳ hợp lý.

Theo Toutiao