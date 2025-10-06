7 thiết kế nhà "ông bà ta": Từng bị cười nhạo sến sẩm, giờ nhà giàu bỏ tiền tỷ tái hiện vibe

1. Gạch gỗ ghép hoa văn

Ngày xưa, lát sàn bằng gỗ ghép hoa văn là chuyện quen thuộc. Nhưng rồi khi làn sóng tối giản lên ngôi, loại sàn này bị chê rườm rà, tốn kém và dần biến mất khỏi nhiều ngôi nhà.

Thế nhưng bây giờ, người trẻ lại tìm đến loại gạch này để tạo điểm nhấn cá tính cho không gian. Các kiểu lát như xương cá, chữ V, họa tiết hồi văn… xuất hiện đầy trên Pinterest, Instagram. Sàn nhà không còn đơn điệu nữa mà trở thành một "tác phẩm nghệ thuật", khiến ai bước vào cũng thấy "nghệ" và phải dừng lại quan sát.

2. Phào chỉ thạch cao

Trần nhà ngày xưa hầu như không thể thiếu phào chỉ thạch cao. Nhưng đa phần mẫu cũ lại quá cầu kỳ, hoa văn nặng nề, dễ khiến cả căn phòng trông sến súa.

Ngày nay, phào chỉ trở lại với diện mạo tinh gọn, đường nét mảnh mai, đơn giản, tạo lớp chuyển tiếp mềm mại giữa tường và trần. Kiểu thiết kế này không còn là sự phô trương rườm rà mà là một cách tinh tế để tăng chiều sâu và sự thanh lịch cho căn nhà. Có thể nói đây là 1 bước chuyển mình từ quê mùa đến sang trọng.

3. Hộp rèm cửa

Khoảng 10 năm trước, hộp rèm bằng gỗ từng phổ biến đến mức đi đâu cũng thấy. Khi phong cách hiện đại lên ngôi, rèm được treo bằng thanh kim loại chiếm chỗ, khiến hộp rèm bị đào thải.

Vậy mà bây giờ, với một vài thay đổi về kích thước và màu sắc, chất liệu, vị trí đặt, hộp rèm âm trần hoặc sơn đồng màu với tường lại được yêu thích vì giúp che khéo phần phụ kiện, tạo cảm giác gọn gàng. Không chỉ cản sáng tốt hơn, hộp rèm còn khiến khung cửa trông thanh thoát và sang trọng hơn nhiều.

4. Góc tủ bo tròn

Trước đây, nhiều gia đình thích làm góc tủ bo tròn để tận dụng trưng bày đồ linh tinh. Nhưng sự thật là càng để thì càng bừa bộn, vừa chiếm diện tích, vừa khó gọn gàng.

Giờ đây, chi tiết này trở lại nhưng trong diện mạo mới khi được tích hợp thành tủ phụ hoặc ngăn để đồ tinh gọn. Có nhà còn biến thành chỗ treo quần áo mặc dở, ngăn kéo nhỏ cho phụ kiện; có nhà thì khéo léo biến thành góc trang điểm mini. Nhờ đó là góc tủ bo tròn giữ được tính thẩm mỹ, gia chủ cũng tận dụng được công năng, đúng chuẩn phiên bản nâng cấp so với ngày xưa.

5. Bếp mặt inox

Inox từng là lựa chọn số một cho mặt bếp vì bền, dễ vệ sinh. Nhưng rồi mặt bếp inox bị chê giống căng-tin, không có sự sang trọng, dần nhường chỗ cho đá nhân tạo hay thạch anh.

Không ai ngờ rằng nhờ công nghệ hiện đại, inox nay trở lại với diện mạo cực hút mắt: Bề mặt mờ, chống vân tay, liền mạch không khe hở. Kết hợp cùng tủ bếp tối màu, inox không còn "lạnh lẽo" mà trở thành biểu tượng của sự tối giản, sang trọng, và tất nhiên là cực kỳ dễ vệ sinh nên dần trở thành xu hướng trở lại.

6. Gạch terrazzo (gạch mài đá hoa)

Gạch terrazzo từng phủ khắp nhà từ sàn đến cầu thang thời ông bà ta. Rồi một thời gian dài, nó bị chê là quê mùa, lạc hậu, dần biến mất trong các công trình mới.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, loại gạch này trở thành "linh hồn" của phong cách retro. Không chỉ lát sàn, gạch còn được dùng làm mặt bàn, kệ trang trí, thậm chí đồ gia dụng nhỏ như khay, ly, hộp giấy. Với đủ loại hạt đá màu sắc, gạch mài đá hoa mang đến cảm giác vừa hoài niệm, vừa hiện đại, cực hợp gu của giới trẻ bây giờ.

7. Gạch bông hoa văn nhỏ

Có lẽ nhiều người từng thấy loại gạch bông hoa văn nhỏ trong những căn nhà xây cách đây vài chục năm. Song, bị gắn mác sến súa, nhiều họa tiết quá rối mắt nên khi xu hướng tối giản bùng nổ, gạch bông cũng nhanh chóng bị loại bỏ.

Vậy mà bây giờ, gạch bông lại quay lại và lợi hại hơn xưa trong thiết kế nội thất. Không dùng toàn bộ, nhiều người chỉ lát ở những chỗ nhỏ như ban công, bếp, phòng tắm hay lối vào để làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Một chút họa tiết duyên dáng đủ khiến không gian thêm cá tính, vừa vintage, vừa gần gũi hơn.

Nguồn: Toutiao