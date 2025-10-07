Tăng Thanh Hà quá khéo khi sắm về nhà thứ này, ai nhìn cũng muốn mua ngay 1 chiếc!

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, người ta không chỉ nhớ đến hình ảnh một ngọc nữ thanh lịch, mà còn là biểu tượng của lối sống tinh tế và giản dị bậc nhất showbiz Việt. Từ phong cách thời trang, chế độ ăn uống đến cách bài trí tổ ấm, mọi thứ xung quanh cô đều toát lên vẻ tối giản mà sang trọng. Chính vì thế, mỗi lần Hà Tăng đăng tải hình ảnh trong không gian sống của mình, dân mạng đều dành nhiều sự quan tâm đến các món nội thất hay đồ dùng nhỏ xinh.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hà Tăng chia sẻ khoảnh khắc hai nhóc tỳ đang vui đùa trên máy chạy bộ. Sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào món đồ công nghệ tinh tế được đặt gọn ở góc phòng. Có thể thấy, nữ diễn viên đã đầu tư một chiếc máy chạy bộ gấp gọn với thiết kế nhỏ nhắn, hiện đại nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu rèn luyện sức khỏe tại nhà.

Dễ nhận ra máy chạy bộ nhà Hà Tăng thuộc dạng máy chạy mini, có phần khung gấp linh hoạt và mặt sàn mỏng, dễ dàng đặt trong phòng khách hoặc phòng tập mà không tốn nhiều diện tích. Khác với những dòng máy cồng kềnh thường thấy ở các phòng tập gym, loại gấp gọn này hướng đến sự tiện dụng, phù hợp với những ai yêu thích vận động nhưng vẫn muốn giữ cho ngôi nhà gọn gàng, thẩm mỹ.

Loại máy này có phần tay vịn có thể gấp lên - xuống linh hoạt, màn hình nhỏ tích hợp ngay trước mặt để hiển thị tốc độ, thời gian hoặc lượng calo tiêu hao. Khi không dùng đến, người dùng chỉ cần gấp lại và dựng đứng bên tường, thậm chí có thể đẩy nhẹ bằng bánh xe nhỏ bên dưới. Đây chính là điểm cộng khiến dòng máy này được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những ai chỉ có nhu cầu rèn luyện thể chất nhẹ nhàng hoặc sống ở căn hộ/không gian nhỏ. Tuỳ vào thương hiệu và thiết kế, giá thành của chiếc máy này dao động từ 4 - 18 triệu đồng.

Hà Tăng vốn là người rất chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe. Cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập đều đặn các bộ môn như gym, yoga... nên việc đầu tư một chiếc máy chạy thông minh trong nhà là điều dễ hiểu.

Với những ai vừa yêu thích sự gọn gàng vừa muốn duy trì thói quen vận động mỗi ngày, việc sở hữu một chiếc máy chạy gấp gọn như nhà Hà Tăng là gợi ý rất đáng tham khảo. Chiếc máy này có thể đặt ở bất cứ đâu - từ phòng khách, phòng ngủ đến ban công mà vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt luôn thoáng đãng. Đáng chú ý, nhiều dòng máy hiện nay còn được trang bị thêm các tính năng hiện đại như kết nối Bluetooth, loa phát nhạc hay ứng dụng điều khiển từ xa, mang lại trải nghiệm tiện nghi chẳng kém gì máy tập tại phòng gym chuyên nghiệp.

Gợi ý mua sắm máy chạy bộ gấp gọn

