Ông bà dặn: "Trồng cây là gieo phúc" - 5 loài cây nên trồng để dòng họ thịnh, con cháu bình an!

Người xưa vẫn nói, trồng một cái cây là gieo một mầm phúc. Cây lớn lên, rễ bám sâu xuống đất, tán vươn ra đón nắng – cũng như con người, càng sống lâu càng tích đức, càng giữ được phúc khí cho đời sau. Ngày nay, giữa phố xá chật chội, nhiều gia đình trẻ vẫn chọn trồng cây trong sân, trên ban công, thậm chí chỉ là vài chậu nhỏ trong phòng khách. Không chỉ để làm đẹp, mà còn để giữ vía lành, cho nhà lúc nào cũng tươi tắn, bình an.

Trong vô vàn loại cây, có năm loài được xem là giữ phúc, gọi tài – trồng đúng chỗ, chăm khéo, phúc càng dày, nhà càng vượng.

1. Cây lộc vừng – Hoa đỏ rủ xuống, tiền tài rủ về

Nhắc đến cây lộc vừng, ai từng thấy cũng sẽ nhớ ngay đến những chùm hoa đỏ rực rủ dài như dải lụa. Vào mùa hoa nở, lộc vừng nở bung rực rỡ cả góc sân, tỏa mùi thơm nhẹ, mang theo cảm giác may mắn và phấn khởi. Chính bởi màu đỏ của hoa tượng trưng cho tài lộc, hỷ sự, người Việt luôn xem lộc vừng là cây cát tường mang lại thịnh vượng.

Theo quan niệm phong thủy, lộc vừng hợp nhất khi trồng trước sân hoặc cạnh cổng – vị trí đón khí vào nhà. Cây càng lâu năm, rễ càng nổi to, thân càng chắc, phúc khí càng bền. Nhiều gia đình còn đặt thêm vài viên đá cuội hoặc tượng nhỏ dưới gốc cây, như một cách giữ lộc, tránh để tài khí trôi đi.

Với những ai yêu thích sự tinh tế, lộc vừng còn là điểm nhấn phong cảnh tuyệt đẹp. Vừa cổ điển, vừa sang trọng, lại chứa đựng ý nghĩa tốt lành, chẳng lạ gì khi nhiều ngôi nhà Việt hiện đại vẫn dành riêng một góc đất để trồng lộc vừng.

2. Cây sung – Sung túc từ tên đến dáng, tròn đầy viên mãn

Tên gọi “sung” đã mang sẵn hàm ý phú quý, đủ đầy. Quả sung mọc thành chùm, tròn trịa, xanh rồi chuyển sang tím, tượng trưng cho sự viên mãn và sung túc. Người ta tin rằng, trồng một cây sung trong vườn là giữ phúc khí quanh năm, gia đình sum vầy, của cải đủ đầy, công việc hanh thông.

Trong phong thủy, sung hợp với hướng Đông Nam, hướng của tài lộc và sinh sôi. Cây sung ưa sáng, dễ trồng, càng già càng sai quả. Mỗi mùa ra trái, từng chùm sung chen chúc như lời chúc đủ ăn đủ mặc, đủ đầy đủ phúc.

Nhiều gia đình ở miền Bắc vẫn giữ thói quen đặt một chậu sung cảnh trong nhà dịp Tết, vừa để trang trí, vừa mong cho năm mới no ấm, sung túc. Một cây sung nhỏ nhưng tròn tán, xanh lá quanh năm có thể khiến cả ngôi nhà thêm sinh khí, như được tiếp thêm năng lượng tích cực mỗi ngày.

3. Cây trúc – Xanh quanh năm, thẳng mà dẻo, bền mà đẹp

Trúc từ lâu đã là biểu tượng của người quân tử, thẳng thắn mà không cứng nhắc, dẻo dai mà không khuất phục. Trong phong thủy, trúc đại diện cho sự bền bỉ, kiên cường, mang lại cảm giác bình an và bảo vệ gia chủ khỏi điều không may.

Trồng trúc trước nhà hoặc dọc theo lối đi là một lựa chọn phổ biến, đặc biệt trong những ngôi nhà hiện đại có sân vườn tối giản. Hàng trúc xanh rì, lá rung nhẹ trong gió, vừa tạo cảm giác mát mẻ, vừa như một hàng lá chắn tự nhiên chống lại năng lượng xấu.

Trúc không cần nhiều công chăm, nhưng lại sống khỏe, vươn thẳng dù mưa nắng thế nào. Cũng chính vì vậy, nhiều người tin trúc là cây giữ vận, giúp gia đình ổn định, sự nghiệp bền vững, con cái hiếu thuận. Không ồn ào như hoa, không cầu kỳ như bonsai, trúc giữ cho không gian nhà một vẻ tĩnh tại và thanh cao rất riêng.

4. Cây vạn niên thanh – Càng xanh càng vượng, sống lâu giữ phúc

Vạn niên thanh là loài cây sống khỏe, xanh quanh năm, thậm chí trong bóng râm vẫn tươi tốt. Cái tên của nó, vạn niên thanh mang ý nghĩa trường tồn, bền vững, thể hiện mong ước sống lâu, gặp nhiều may mắn.

Cây được ưa chuộng trong các gia đình trẻ vì dễ trồng, dễ phối hợp nội thất. Dù đặt ở phòng khách, ban công hay phòng làm việc, vạn niên thanh vẫn tỏa ra cảm giác mát lành, giúp thanh lọc không khí và giữ nguồn năng lượng tích cực.

Trong quan niệm phong thủy, vạn niên thanh tượng trưng cho sự ổn định và bền bỉ. Cây càng phát triển tươi tốt thì càng báo hiệu cuộc sống hanh thông, sức khỏe dồi dào. Với những ai đang tìm một loại cây để đâu cũng hợp, sống khỏe quanh năm, vạn niên thanh chính là lựa chọn lý tưởng – vừa đẹp, vừa mang phúc.

5. Cây bưởi – Quả tròn giữ lộc, hương thơm giữ bình an

Cây bưởi là hình ảnh quen thuộc trong vườn nhà Việt, vừa cho bóng mát, vừa cho trái ngọt. Quả bưởi tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc. Trong phong thủy, cây bưởi còn được xem là loài cây giữ lộc. Trồng một cây trong vườn như có bùa hộ mệnh tài chính, giúp gia chủ vững vàng, gặp nhiều may mắn.

Hoa bưởi nở vào đầu hè, mùi thơm nhẹ và tinh khiết lan tỏa khắp không gian, mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu. Người Việt xưa từng tin rằng hương bưởi có thể xua tà khí, giữ cho ngôi nhà luôn sạch vía, êm đềm.

Bưởi cũng là loại cây biểu trưng cho phúc tròn, nên thường được chọn đặt trong mâm ngũ quả dịp lễ Tết. Nhà nào có cây bưởi sai quả, lá xanh mướt quanh năm thì coi như nhà đó “vượng khí đủ đầy, lộc vào như nước”.