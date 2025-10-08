Ước gì 7 đồ dùng Xiaomi viral hơn: Giá rẻ mà đỉnh kinh khủng, dân Trung muốn bái lạy CEO Lôi Quân!

Ban đầu, nhiều người chỉ mua đồ Xiaomi vì thiết kế tinh giản, gọn gàng và mức giá “hời”, không ngờ sau một thời gian lại nghiện không rời. 7 món đồ bếp Xiaomi dưới đây đều là item cực viral, hot hit ở Trung Quốc và khắp thế giới, chất lượng “đỉnh kinh khủng” khiến dân tình muốn bái lạy CEO Lôi Quân của thương hiệu. Đây là những gợi ý hoàn hảo để bạn sắm ngay cho gian bếp nhà mình!

1. Nồi cơm điện Multifunctional Rice Cooker 4L

Chiếc nồi cơm điện thông minh dung tích 4L này gây ấn tượng với thiết kế vuông tròn hài hòa, đơn giản mà sang trọng. Điểm khiến người dùng kinh ngạc là khả năng nấu cơm: gạo thường chỉ cần ngâm một thời gian ngắn, chỉ mất 30 phút để cơm nấu ra mềm dẻo, hạt tơi, không dính nồi. Chưa kể nồi giữ cơm nóng cực tốt, hâm lại cơm cũng không mất vị. Chiếc nồi này đồng thời hỗ trợ hẹn giờ và NFC hiển thị công thức nấu, cực tiện lợi.

2. Đèn cảm ứng tủ bếp

Đèn mặt tủ siêu mỏng, khi lắp vào trần gần như hòa vào không gian, nhìn rất gọn gàng. Điểm nổi bật là cảm ứng thông minh: không cần công tắc hay cảm biến riêng, người vừa bước vào đèn tự bật, rời đi tự tắt, khoảng cách có thể điều chỉnh theo nhu cầu. Sản phẩm Xiaomi còn có app đi kèm cho phép cài đặt linh hoạt, tiện hơn cả điều khiển giọng nói, đặc biệt với những người khó nói chuẩn tiếng phổ thông.

3. Máy rửa tay cảm ứng

Máy tạo bọt rửa tay đến từ Xiaomi được trang bị khả năng tự động tạo bọt mà người dùng không cần phải thao tác nhấn như trước đây. Máy cho hiệu quả tiết kiệm thời gian, hiệu quả làm sạch tốt hơn, bảo vệ và làm mềm mịn da tay. Thêm nữa, có thể biến tấu để đổ dung dịch rửa bát, giúp rửa tay hay rửa bát cùng lúc, tiết kiệm thời gian. Máy sạc lâu, vài tháng mới phải nạp điện một lần, cực tiện cho người bận rộn.

4. Máy rửa bát để bàn

Máy rửa bát mini Xiaomi có thể lắp trên giá treo bồn rửa, tiết kiệm diện tích và dễ sử dụng. Dù nhỏ gọn, nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ, tất cả bát đĩa, cốc chén, nồi niêu đều rửa được một lần. Nước thải nóng còn giúp làm sạch đường ống, loại bỏ dầu mỡ và cặn bẩn mà rửa tay khó đạt được. So với thị trường, máy rủa bát Xiaomi có giá thành vừa túi tiền, đặc biệt phù hợp với người độc thân hoặc gia đình nhỏ ít người. Nếu đang tìm kiếm một chiếc máy rửa bát mini bạn có thể tham khảo ngay sản phẩm Xiaomi nhé.

5. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu là món được dùng nhiều nhất trong bếp. Sản phẩm của Xiaomi có kích thước nhỏ gọn, chiên nướng nhanh, thức ăn giòn đều, ít dầu, an toàn cho cả trẻ em và người lớn. Các món từ hạt đậu, bánh, thịt đều chín đều, không cần lật, vệ sinh dễ dàng. Đây là thiết bị giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với lò nướng truyền thống.

6. Ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc đun nước này có dung tích 1,7L, công suất 1800W giúp nước sôi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho gia đình. Thiết kế tối giản, vỏ thép không gỉ vừa sang trọng vừa bền bỉ, dễ vệ sinh. Bình dung tích lớn, đủ phục vụ nước nóng cho cả gia đình hoặc các buổi tụ họp nhỏ. Tích hợp tính năng an toàn tự ngắt khi nước sôi hoặc cạn nước, bảo vệ người dùng và thiết bị. Sản phẩm chính hãng kèm chế độ bảo hành 12 tháng, đảm bảo chất lượng và yên tâm sử dụng lâu dài.

7. Cảm biến chống rò nước

Một món đồ nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng. Hình tròn như bánh trung thu, đặt dưới bồn rửa, hầu như vô hình nhưng phát huy tác dụng khi cần. Khi phát hiện rò rỉ nước, cảm biến lập tức kích hoạt van tổng, ngăn chặn hỏng sàn gỗ và phiền toái với hàng xóm, tránh được thiệt hại lớn, là món “bảo hiểm” cực kỳ hữu dụng trong nhà bếp.

