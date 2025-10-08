Phòng thờ 500 triệu gây sốt toàn cõi mạng: Bày đúng lễ nghi hợp phong thủy, "bề trên" chắc chắn hài lòng!

Trong văn hóa Việt, gian thờ luôn được xem là không gian linh thiêng và quan trọng bậc nhất trong mỗi ngôi nhà. Đây không chỉ là nơi thờ tự, tưởng nhớ ông bà tổ tiên mà còn thể hiện tấm lòng hiếu kính, sự trân trọng cội nguồn của con cháu. Bởi vậy, nhiều gia chủ rất chú trọng trong việc thiết kế và sắp đặt bàn thờ sao cho vừa trang nghiêm, vừa đẹp mắt lại hài hòa phong thủy. Mới đây, không gian thờ tự của một gia đình đang viral mạnh mẽ trên TikTok, nhận về vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Chỉ trong đoạn video dài 21 giây, người xem đã có thể cảm nhận được sự chỉn chu, sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết. Được biết, gia chủ đã chi hơn 500 triệu đồng để hoàn thiện không gian thờ tự.

Về cách bày trí, bàn thờ được đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật với chất liệu gỗ chạm khắc thủ công tinh xảo, toàn bộ phần thân và chân bàn thờ đều được điêu khắc hoa văn long - lân - quy - phụng, biểu tượng của quyền quý và phúc thọ. Màu gỗ trầm kết hợp cùng ánh sáng vàng ấm lan tỏa khắp không gian, tạo nên cảm giác linh thiêng mà vẫn rất ấm cúng, gần gũi. Phía sau bàn thờ là vách hậu có tạo hình vòm cong mềm mại, ánh sáng hắt nhẹ phía trong khiến cho toàn bộ khu vực thờ tự như được "tỏa hào quang" - một chi tiết rất tinh tế, giúp tôn lên các vật phẩm và tượng thờ phía trước.

TikTok @hungtrieudo98

Điểm nhấn đặc biệt phải kể đến hai con phượng hoàng vàng đứng đối xứng hai bên bàn thờ. Đây là linh vật biểu trưng cho đức hạnh, sự thanh cao và phú quý. Trong phong thủy, phượng hoàng thường được đặt ở những vị trí trang trọng như bàn thờ hoặc sảnh lớn, mang ý nghĩa thu hút năng lượng tốt lành, mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo hộ gia đạo. Đôi phượng ở đây không chỉ lớn về kích thước mà còn được chạm khắc tỉ mỉ, phần đuôi uốn lượn mềm mại, lông vũ có điểm xuyết ánh sáng vàng - thể hiện sự đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng của gia chủ.

Trên bàn thờ, các lễ vật được sắp đặt cân đối, có tầng lớp rõ ràng. Ở chính giữa là bát hương đặt trên đế tam sơn, hai bên là đôi chân đèn đồng và lọ hoa lớn. Phía trước là các mâm ngũ quả, đồ lễ khô... được bày biện ngay ngắn, hài hòa về màu sắc. Có thể thấy hoa tươi bày trên bàn thờ đã được chọn rất kỹ - chủ yếu là hoa lan vàng, hoa ly trắng và hoa địa lan, vừa sang trọng, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành: lan tượng trưng cho vinh hoa, ly tượng trưng cho thanh khiết và địa lan biểu trưng cho phú quý.

Không chỉ bàn thờ được bài trí chỉn chu mà toàn bộ không gian phòng thờ đều thể hiện sự tâm huyết của gia chủ. Ngay bên cạnh bàn thờ chính là khu vực trà lễ được sắp đặt tinh tế, đồng điệu về phong cách. Nổi bật nhất là bộ tượng gỗ Tam Đa Phúc - Lộc - Thọ đặt trang trọng trên kệ, biểu trưng cho tài lộc, bình an và trường thọ. Phía trước là bàn trà nhỏ với bộ ấm chén men ngọc, vừa dùng để dâng trà tổ tiên, vừa là nơi gia chủ thư giãn, trò chuyện trong không gian tĩnh tại. Sự kết hợp hài hòa giữa đồ gỗ, ánh sáng và các chi tiết mạ vàng giúp tổng thể toát lên vẻ sang trọng, ấm cúng mà vẫn giữ được sự trang nghiêm đặc trưng của gian thờ Việt.

Cư dân mạng khen hết lời khi chiêm ngưỡng toàn cảnh không gian thờ tự của gia đình. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn "xin vía" để có được một phòng thờ vừa ấm cúng, vừa trang nghiêm và tinh tế đến vậy. Một số bình luận của CĐM: - Nhìn chỉ biết ước, ấm cúng quá - Mình rất thích nhà nào nhất tâm việc thờ cúng như này. Nhìn thôi đã thấy ấm cúng - Xin vía có nhà đẹp, có nơi thờ phụng đẹp - Phòng thờ đẹp thật. Nơi bạn ở không bị bụi và bạn luôn dọn dẹp sạch sẽ thì ban thờ lúc nào cũng đẹp. - Đẹp quá ước có nhà đẹp để làm phòng thờ đẹp như này - Phú quý sinh lễ nghĩa. Đẹp quá - Nhìn ấm cúng thật. Hy vọng sau có điều kiện để sửa soạn cho các cụ như này - Quá đẹp và lộng lẫy - Rất trang nghiêm, rất đẹp.



