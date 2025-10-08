5 loài cây người giàu KHÔNG bao giờ trồng: Đậm "sát khí", cây càng thịnh người càng suy!

Không phải cây cảnh nào cũng mang lại may mắn hay sinh khí tốt cho ngôi nhà. Trong phong thủy, có những loại cây dù đẹp đến đâu cũng được khuyên tránh trồng trong nhà, vì có thể ảnh hưởng đến năng lượng, tài vận hoặc sức khỏe của gia chủ. Dưới đây là 5 loại cây mà người am hiểu phong thủy - đặc biệt là những gia đình có điều kiện thường né xa.

1. Cây xương rồng - đẹp mạnh mẽ nhưng mang sát khí

Xương rồng là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, chịu được khô hạn. Tuy nhiên, chính những chiếc gai nhọn trên thân lại là nguyên nhân khiến loài cây này bị coi là phản phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, gai nhọn tượng trưng cho sát khí, có thể chĩa thẳng vào vận khí của ngôi nhà, làm tiêu tán năng lượng tích cực. Đặc biệt, nếu đặt xương rồng trong phòng khách, phòng ngủ hay bàn làm việc, gia chủ dễ gặp căng thẳng, xung đột trong các mối quan hệ. Cách khắc phục đơn giản là vẫn có thể trồng xương rồng, nhưng nên đặt ngoài ban công, sân thượng hoặc cửa sổ hướng ra ngoài.

2. Cây trúc quân tử - tên sang nhưng dễ hao tài

Nghe qua, trúc quân tử là loài cây mang ý nghĩa thanh cao, kiên định, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo phong thủy cổ, cây trúc (bao gồm trúc quân tử) lại mang năng lượng thoát khí - tức là dễ làm tản tài vận nếu trồng trong không gian khép kín. Đặc biệt, khi trồng trong chậu nhỏ trong nhà, trúc quân tử thường nhanh vàng lá, rụng gốc, tạo cảm giác héo úa - biểu tượng cho sự tiêu tán sinh khí. Vì vậy, nếu thích loài cây này, tốt nhất bạn nên trồng ngoài sân hoặc hành lang, vừa hợp phong thủy vừa giúp cây phát triển tự nhiên, xanh tốt quanh năm.

3. Cây đa bonsai - rễ to, thế mạnh nhưng dễ phạm âm khí

Cây đa là biểu tượng linh thiêng, thường xuất hiện ở đình, miếu - những nơi có tính âm mạnh. Do đó, việc mang cây đa bonsai vào không gian sống thường bị xem là rước âm vào nhà. Ngoài yếu tố tâm linh, cây đa có rễ phát triển rất mạnh, dễ làm nứt chậu, phá nền nếu trồng lâu dài. Về phong thủy, những rễ xòe to tượng trưng cho rối rắm, ảnh hưởng đến sự ổn định và thăng tiến của gia chủ.

4. Cây trạng nguyên - đẹp rực rỡ nhưng có nhựa độc

Trạng nguyên là loại cây có lá đỏ bắt mắt, thường được trưng vào dịp Tết vì mang màu sắc may mắn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thân và lá cây này có chứa nhựa mủ trắng có thể gây dị ứng, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm. Nếu chẳng may chạm vào nhựa cây, có thể bị ngứa rát, sưng đỏ. Ăn nhầm phải phần lá hoặc cành còn gây buồn nôn, đau bụng. Vì vậy, dù không quá độc như lời đồn, cây trạng nguyên vẫn nên được đặt ở ngoài hiên hoặc khu vực ít tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho cả nhà.

5. Cây hoa thủy tiên - thanh tao mà chứa độc tố

Giống như trạng nguyên, hoa thủy tiên cũng được ưa chuộng vì vẻ đẹp sang trọng, thường trưng trong dịp Tết với mong muốn chiêu tài, đón lộc. Nhưng toàn bộ thân và củ của cây lại chứa độc tố alkaloid, nếu ăn nhầm có thể gây nôn mửa, tê liệt, thậm chí ngộ độc nặng. Ngoài ra, trong phong thủy, hoa thủy tiên có tính thủy mạnh - tượng trưng cho dòng năng lượng lạnh. Nếu đặt trong nhà quanh năm, đặc biệt ở phòng ngủ, dễ khiến năng lượng không gian bị lạnh đi, ảnh hưởng đến sinh khí. Loài hoa này chỉ nên trưng ngắn ngày vào dịp đầu năm, sau đó đem ra ngoài sân hoặc bỏ đất trồng lại.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp