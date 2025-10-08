Người xưa dạy: Cửa nhà đặt 4 thứ, lộc đến tấp nập, con cháu dễ thành danh

Cửa nhà không đơn thuần là lối ra vào. Với người mê phong thủy, nó là cánh cổng dẫn sinh khí, dẫn tài vận. Nếu trước cửa có những món “vật dẫn lộc” đúng cách, rất có thể Thần Tài chẳng cần mời cũng tự tìm đến. Dưới đây là 4 thứ mà nhiều nhà phong thủy tin rằng nếu đặt hợp lý, giúp vượng khí lan tỏa, tiền vào như nước.

1. Cây xanh khoẻ mạnh – Biểu tượng của sinh lực và tiền tài

Một chậu cây xanh, lá bóng mượt, thân cứng cáp đặt gần cửa chính không chỉ đẹp mắt mà còn mang giá trị phong thủy rất cao. Người ta cho rằng cây xanh khỏe mạnh tượng trưng cho sinh khí mạnh. Nếu cây héo, lá vàng, năng lượng tiêu tán, thì tài khí cũng khó bám trụ.

Những loại cây như kim tiền, trúc phát lộc, vạn niên thanh, ngọc ngân là “ứng viên sáng giá” để đặt trước cửa. Với chậu cây kích thước vừa phải, không che khuất tầm nhìn, đặt bên trái hoặc trai phải cửa, khi cây vươn cao, lá xòe rộng như chào đón, tài lộc theo đó mà vào nhà.

2. Chuông gió hoặc khánh treo – Âm thanh vang vọng, mời quý nhân

Chiếc chuông gió nhỏ treo cạnh cửa chính, gió thổi phát ra tiếng ngân được xem là “lời chào” của Thần Tài. Âm thanh nhẹ nhàng, vang ngân làm dịu không gian, xua tan năng lượng xấu, khiến không khí trong nhà dịu hơn, năng lượng tích cực dễ chứa.

Phong thủy còn khuyên chọn chất liệu hợp hướng: nhà hướng Đông hoặc Đông Nam hợp chuông gỗ hoặc tre; hướng Tây, Tây Bắc hợp kim loại, tương sinh ngũ hành, tạo hiệu ứng cộng hưởng năng lượng tốt hơn.

3. Thảm chùi chân sạch màu hợp mệnh – “Bộ lọc” cát khí

Thảm chùi chân tưởng nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy cửa. Nó như “giặt rửa” bụi trần, giữ lại khí lành, ngăn khí xấu vào nhà.

Quan trọng: thảm phải sạch sẽ — bụi bẩn, ẩm mốc là cản trở năng lượng tốt. Màu sắc cũng nên tính theo mệnh chủ nhà:

Mệnh Màu sắc ưu tiên Mộc Xanh lá, nâu đất Hỏa Đỏ, cam Thổ Vàng, vàng gạch Kim Trắng, xám Thủy Xanh dương, đen

Một tấm thảm sạch, màu hợp mệnh giống như “tấm vé” chào đón tài khí vào nhà mà vẫn giữ được tầm tinh thần.

4. Ánh sáng sáng sủa ở cửa – “Minh đường” dẫn lộc

Nếu cửa nhà tối om, rèm rạp, ánh sáng yếu thì tài khí khó vào, người ngoài khó ghé. Ngược lại, cửa sáng, ánh đèn vàng nhẹ phụ trợ vào ban tối sẽ làm cho không gian đón khách, đón vận rõ ràng hơn.

Nguyên lý: ánh sáng chiếu vào cửa như “ánh dẫn đường” cho tài lộc và quý nhân. Bảo đảm đèn ngang tầm mắt, ánh sáng dịu – không chói – để vừa nhìn rõ, vừa tạo cảm giác ấm áp, quý khách (và Thần Tài) chưa kịp gõ cửa đã bước vào rồi.

Mẹo nhỏ để cửa chẳng chỉ “mở” mà còn “mời” tài

Giữ cửa gọn gàng, không lộn xộn; đừng để dép, rác chắn lối.

Tránh đặt gương đối diện cửa – dễ phản ánh tài khí ra ngoài.

Quét rửa cửa vào buổi sáng, tránh quét mạnh ra ngoài vào buổi tối (người xưa cho rằng “quét tài lộc ra ngoài”).

Kiểm tra chậu cây thường xuyên: nếu lá chuyển vàng hoặc chết, nên thay ngay — vật dẫn lộc hỏng là tín hiệu xấu, cần sửa.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo