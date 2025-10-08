“Bắt bài” Gen Z: Sống có gu thì đồ uống cũng phải vừa chất vừa chill

Gen Z "chấm" đồ uống theo phong cách sống

Với Gen Z, đồ uống không chỉ để xoa dịu cơn khát, mà phải làm say lòng vị giác với hương vị mới mẻ, thơm ngon và mang lại năng lượng tươi mới.

Tuấn Kiệt (23 tuổi, dancer, TP.HCM, chia sẻ: "Mình tập luyện rất nhiều, nên luôn tìm những đồ uống giàu dinh dưỡng và tươi sạch để nhanh chóng lấy lại năng lượng. Uống vào là thấy lên mood liền".

Với Huyền Chi (21 tuổi, sinh viên ngành dinh dưỡng, Hà Nội), những món đồ uống thơm ngon, dễ uống và giàu dinh dưỡng luôn khiến cô nàng yêu thích. "Mình thích sữa trái cây tự nhiên, vị ngọt thanh, phù hợp với phong cách sống lành mạnh", Chi chia sẻ.

Dù khẩu vị của Gen Z không dễ chiều, nhưng giữa vô vàn sự lựa chọn, vẫn có những sản phẩm chiếm trọn cảm tình của giới trẻ. Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK là một trong số đó. Dù chỉ mới "debut" chưa lâu, nhưng sản phẩm này đã nhanh chóng làm "say lòng" Gen Z nhờ hương chuối tự nhiên, thơm ngậy và giàu dinh dưỡng, mang đến trải nghiệm uống ngon miệng, lại đúng vibe sống khỏe - chill - chất mà thế hệ trẻ đang theo đuổi.

Huyền Chi chia sẻ rằng, cô đã "phải lòng" TH true MILK Hương Chuối Tự Nhiên ngay từ lần thử đầu tiên bởi hương chuối tự nhiên, thơm ngon, dễ uống. Với cô nàng mê ăn healthy, loại sữa này còn "ghi điểm" vì có thể mix cùng ngũ cốc hoặc granola, vừa tiện lợi, vừa hợp gu ăn uống lành mạnh mỗi sáng.

Còn với Tuấn Kiệt, sản phẩm chinh phục anh bởi thành phần dinh dưỡng "Tôi yên tâm khi biết sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch, theo quy trình khép kín, hiện đại, đảm bảo giữ trọn dưỡng chất và hương vị tự nhiên," anh chia sẻ.

Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK có hương vị mới, thơm ngon, mang đến nguồn dinh dưỡng lành mạnh, hoàn toàn từ thiên nhiên

Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK - Vị ngon tự nhiên, chuẩn gu sống chất của Gen Z

Không chỉ thơm ngon và dinh dưỡng, TH true MILK Hương Chuối Tự Nhiên còn đưa người dùng trở về với những giá trị đơn giản, mộc mạc nhưng đầy yêu thương. Hương chuối tự nhiên, thơm ngậy hòa quyện với sữa tươi trang trại, sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH, tạo ra một trải nghiệm vị giác vừa thân quen, vừa mới lạ, khiến ai thử rồi cũng dễ "ghiền". Mỗi ngụm sữa là một cảm giác thư thái, dễ chịu, như một khoảnh khắc ngọt ngào giữa cuộc sống xô bồ.

Sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi trang trại, sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH "Cụm trang trại chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới" do Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận năm 2020. Quy trình sản xuất "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch" của TH đều ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới để đảm bảo chất lượng mỗi giọt sữa tươi nguyên liệu TH đều lành sạch, lưu giữ hương vị thơm ngon, dưỡng chất tự nhiên của sữa tươi sạch và đạt chuẩn quốc tế.

Với thiết kế hộp giấy 180ml tiện lợi, sản phẩm dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi khoảnh khắc

Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK "nói không" với chất bảo quản, chất tạo ngọt tổng hợp, hương liệu tổng hợp - đúng tiêu chuẩn mà Gen Z luôn ưu tiên. Với thiết kế hộp giấy 180ml tiện lợi, bạn có thể mang theo "em nó" đến lớp học, văn phòng hay những buổi "chill" ngoài trời cuối tuần, dễ dàng thưởng thức bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa, với những ai quan tâm đến bảo vệ môi trường, sản phẩm này chính là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Sản phẩm được chế biến, đóng gói với công nghệ hàng đầu thế giới tại Nhà máy Sữa TH - một trong 6 nhà máy đầu tiên (trên tất cả các lĩnh vực) tại Việt Nam đạt chứng nhận "Trung hòa carbon", cam kết giảm phát thải tối đa trong quá trình sản xuất, bảo vệ môi trường.

Với hương chuối tự nhiên, thơm ngậy và tươi mát, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK nhanh chóng ghi điểm trong lòng Gen Z. Vừa ngon, vừa healthy, đây chính là "chân ái" cho phong cách sống năng động, cá tính và luôn tìm kiếm sự tươi mới, khác biệt của thế hệ trẻ.

