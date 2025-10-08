5 loại mặt nạ giúp giảm quầng thâm và tăng sinh collagen vùng mắt

Vùng da quanh mắt vốn mỏng manh, dễ chịu ảnh hưởng từ tuổi tác, thiếu ngủ hay stress. Đây cũng là nơi xuất hiện rõ ràng nhất các dấu hiệu lão hóa như quầng thâm, nếp nhăn, bọng mắt. Để cải thiện tình trạng này, mặt nạ mắt chính là "trợ thủ" không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da. Dưới đây là 5 loại mặt nạ mắt đặc trị đang được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích và đánh giá cao.

1. Laneige Bouncy & Firm Eye Sleeping Mask

Laneige vốn nổi tiếng với các dòng mặt nạ ngủ và sản phẩm chăm sóc da giàu dưỡng chất. Bouncy & Firm Eye Sleeping Mask là phiên bản dành riêng cho vùng da quanh mắt, giúp cải thiện nếp nhăn, mang lại độ đàn hồi và căng mịn. Sản phẩm chứa công thức giàu caffeine, vitamin P cùng chiết xuất quả dưa leo giúp làm dịu, giảm sưng bọng mắt sau những đêm thiếu ngủ. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính nên bạn có thể yên tâm để qua đêm. Chỉ sau vài tuần, vùng da quanh mắt sẽ sáng và tươi tắn hơn rõ rệt.

2. +WIS+ Crystal Smooth Eye Mask

Đây là dòng mặt nạ mắt dạng miếng với thiết kế ôm sát vùng mắt, chứa tinh chất dưỡng ẩm và tái tạo da. Thành phần chính bao gồm collagen thủy phân, hyaluronic acid và niacinamide, giúp nuôi dưỡng sâu, làm mờ quầng thâm, đồng thời cải thiện độ đàn hồi. Một điểm cộng là miếng mask mỏng, mát lạnh, mang lại cảm giác thư giãn tức thì. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên làm việc trước máy tính hoặc ngủ không đủ giấc, khiến vùng mắt bị khô và xỉn màu.

3. Cosrx The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch

Cosrx nổi tiếng với các sản phẩm an toàn, lành tính, và dòng mặt nạ mắt này cũng không ngoại lệ. The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch chứa peptide và collagen giúp làm đầy, cải thiện nếp nhăn li ti quanh mắt. Đồng thời, sản phẩm còn có niacinamide giúp làm sáng vùng da tối màu. Điểm đặc biệt là chất liệu hydrogel mát lạnh, bám dính tốt, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Sau khi sử dụng, vùng mắt cảm thấy tươi mới, mịn màng, thích hợp dùng trước khi trang điểm để lớp makeup mắt trông hoàn hảo hơn.

4. JMsolution Cocoon Home Esthetic Eye Patch

JMsolution là thương hiệu Hàn Quốc quen thuộc với nhiều loại mặt nạ chất lượng. Cocoon Home Esthetic Eye Patch là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn dưỡng sáng và trẻ hóa vùng da mắt. Với chiết xuất kén tằm giàu protein và dưỡng chất, mặt nạ giúp tăng cường độ đàn hồi, giảm thâm quầng, đồng thời bổ sung độ ẩm tức thì. Thiết kế miếng mask mềm mại, dễ đắp, vừa vặn với vùng mắt, tạo cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Chỉ cần 15–20 phút, vùng da quanh mắt sẽ trở nên tươi sáng và mịn màng hơn.

5. Mediheal Vita Collagen Eye Ampoule Patch

Mediheal vốn là thương hiệu "chuyên gia mặt nạ" tại Hàn Quốc, và dòng Vita Collagen Eye Ampoule Patch là một trong những sản phẩm bán chạy. Sản phẩm chứa collagen, vitamin C và tinh chất peptide giúp nuôi dưỡng, làm mờ nếp nhăn, cải thiện tình trạng da chảy xệ. Đặc biệt, thành phần vitamin C còn giúp làm sáng, đánh bay quầng thâm lâu ngày. Miếng patch ôm gọn vùng da mắt, cấp ẩm tức thì và mang lại cảm giác mát dễ chịu. Sử dụng đều đặn sẽ giúp đôi mắt trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Chăm sóc vùng da mắt không chỉ dừng lại ở việc thoa kem dưỡng mà còn cần đến sự hỗ trợ của các loại mặt nạ mắt đặc trị. 5 sản phẩm trên đều sở hữu công thức giàu dưỡng chất, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm quầng thâm, nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi. Tùy vào nhu cầu và tình trạng da, bạn có thể lựa chọn loại phù hợp để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung. Một đôi mắt sáng, căng mịn chính là "chìa khóa" giúp gương mặt bừng sáng và tự tin hơn mỗi ngày.