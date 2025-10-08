SK-II khởi động mùa lễ hội Crystal Clear Joy bùng nổ với gấu PITEKUMA cùng hai anh trai Quang Hùng MasterD và JSOL

Trong bầu không khí lễ hội nhộn nhịp tại "xứ sở pha lê" SK-II Crystal Clear Joy với thông điệp "Món quà thần sắc, khởi sắc diệu kỳ", các tín đồ làm đẹp đã có cơ hội đón chào bộ sưu tập giới hạn mùa lễ hội SK-II Best Collection.

"Xứ sở diệu kỳ" Crystal Clear Joy mở cửa với màn đổ bộ của hai anh trai đình đám

Suốt tuần qua, SK-II đã mang đến hàng loạt bất ngờ cho cộng đồng fan hâm mộ với buổi Meet & Greet của 2 anh trai Quang Hùng MasterD và JSOL tại sự kiện SK-II Crystal Clear Joy. Và đến tối ngày 03/10, khi tận mắt chứng kiến màn bùng nổ "double-visual" đỉnh cao và hòa vào không khí sôi động như một concert thực thụ, Muzik và Sonic đã có một buổi Meet & Greet thật đáng nhớ.

Trong đêm sự kiện, bộ đôi 97line thu hút mọi ánh nhìn với hai bộ vest tone đỏ - trắng "nịnh mắt" cùng thần thái biểu diễn đỉnh cao khiến các fandom đứng ngồi không yên. Quang Hùng MasterD mang đến buổi trình diễn âm nhạc như "unbox secret" cảm xúc, từ đắm chìm trong men say của hit "Anh Trai Say Hi" Tình Đầu Quá Chén, Ánh Mắt Biết Cười, đến ký ức tràn về khi Thủy Triều vang lên. Tiếp đó là sự xuất hiện của JSOL như biến cả sảnh Takashimaya thành sân khấu solo, tung "lưới tình" với ca khúc mới toanh thuộc Mini Album Oe Oe - Tính Lười, ca khúc mừng kỷ niệm 8 năm debut Lặng - và chốt hạ với hit Ngáo Ngơ. Tất cả mọi người có mặt ở sự kiện hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí âm nhạc tuyệt vời.

"Tổng tài" Quang Hùng MasterD khiến fan đắm chìm trong phần trình diễn âm nhạc đầy cảm xúc

Anh trai JSOL on-stage, cháy hết mình hai ca khúc mới trong Mini Album Oe Oe

Không chỉ có màn trình diễn cực cháy như concert, hai anh trai còn đưa người hâm mộ lạc vào "xứ sở pha lê" Crystal Clear Joy của SK-II và cùng làm quen chú gấu biểu tượng mới PITEKUMA. Trong đó, cụm "Pite" lấy từ tên thành phần đặc trưng của SK-II - PITERA™, và "Kuma" là chú gấu trong tiếng Nhật. Lấy cảm hứng từ sức mạnh thần kỳ của tinh chất PITERA™ - một tinh chất độc quyền làm nên tên tuổi SK-II, gấu PITEKUMA trong xứ sở Crystal Clear Joy sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp nuôi dưỡng, bảo hộ cho làn da, và biến mỗi điểm chạm thành Crystal Clear, dẫn lối cho hành trình chăm sóc làn da rạng rỡ và trong trẻo tựa pha lê mà SK-II luôn theo đuổi.

Chú gấu PITEKUMA - biểu tượng mới của SK-II - lấy cảm hứng từ sức mạnh tinh chất PITERA™ cho làn da pha lê

Không những vậy, SK-II còn tạo bất ngờ cho hai nghệ sĩ khi chuẩn bị chiếc bánh kem hình gấu Pitekuma cực đáng yêu mừng sinh nhật fandom Muzik và Quang Hùng MasterD, cũng như chúc mừng 8 năm debut của JSOL. Không chỉ riêng hai anh mà cả các fan đến tham dự sự kiện hôm ấy đều vô cùng hạnh phúc khi được đón sinh nhật và ngày kỷ niệm đặc biệt cùng với thần tượng của mình.

Quang Hùng MasterD và JSOL cảm động trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp từ SK-II

Trải nghiệm đặc biệt có 1-0-2 của fan và nghệ sĩ ngay tại pop-up SK-II

Trở lại với sự kiện tràn ngập màu sắc lễ hội lần này, SK-II không thể thiếu khu vực trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm chăm sóc làn da trứ danh của thương hiệu như nước thần SK-II Facial Treatment Essence, Tinh chất dưỡng sáng GenOptics InfinitAura Essence, Kem dưỡng công thức tiên tiến SKINPOWER Advanced Cream,.... Đặc biệt, các tín đồ làm đẹp còn được một chuyến đi bổ ích với trải nghiệm soi da không tiếp xúc cùng Magic Scan - thiết bị tiên tiến của SK-II ứng dụng công nghệ AI để phân tích chính xác làn da, cho người dùng hiểu sâu hơn về sức khỏe và tuổi da mình. Ngoài ra còn có các chuyên gia SK-II tư vấn chuyên sâu về cách nuôi dưỡng làn da rạng ngời, căng bóng từ bên trong với lộ trình dưỡng da cá nhân hóa.

Khu vực trải nghiệm sản phẩm và máy soi da Magic Scan trực tiếp tại pop-up

Mở màn cho mùa lễ hội nhộn nhịp cuối năm, SK-II cũng ra mắt bộ sản phẩm SK-II Best Collection - phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh ngay tại sự kiện, gồm ba sản phẩm biểu tượng của hãng cùng quà tặng độc đáo:

- Nước Dưỡng Ẩm Cao Cấp Facial Treatment Essence 75ml

- Essence Dưỡng Sáng Da GenOptics InfinitAura 10ml

- ⁠⁠Kem Dưỡng Công Thức Tiên Tiến SKINPOWER Advanced Cream 15g

Khi mua bộ sản phẩm này, người dùng sẽ được tặng kèm một phụ kiện đặc biệt chính là chiếc charm gấu cực đáng yêu phiên bản giới hạn dành cho mùa Giáng sinh năm nay.

Phiên bản giới hạn này với từng sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm mang đến "Món quà thần sắc", cho làn da bạn khởi sắc diệu kỳ, vừa trong suốt vừa khỏe mạnh để các nàng sẵn sàng rạng rỡ mọi khoảnh khắc mùa lễ hội sắp tới.

SK-II ra mắt bộ sản phẩm SK-II Best Collection - Phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh

Không chỉ đánh dấu màn ra mắt bộ sưu tập giới hạn mùa lễ hội, sự kiện còn là sự giao thoa giữa cảm xúc và tinh thần tôn vinh vẻ đẹp, đưa những giá trị của SK-II đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Ghé thăm cửa hàng của SK-II tại Takashimaya 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM để trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm biểu tượng trong bộ quà tặng "thần sắc" và bắt đầu hành trình khởi sắc với làn da pha lê ngay hôm nay!