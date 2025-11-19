Miền Trung Thái Lan mênh mông nước lũ, ít nhất 20 người thiệt mạng

Tình hình mưa lũ tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, miền Trung Thái Lan diễn biến nghiêm trọng (Ảnh: AFP)

Theo cập nhật ngày 19/11, lưu lượng xả từ đập Chao Phraya tại tỉnh Chai Nat giảm còn 2.688 m³/s, giúp mực nước sông Chao Phraya, sông Noi và hệ thống kênh rạch lân cận hạ xuống nhẹ. Tuy nhiên, nhiều địa phương tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, miền Trung Thái Lan vẫn bị ngập nặng.

Đánh giá sơ bộ cho thấy hiện có 11 huyện bị ảnh hưởng, hơn 63.000 hộ dân chịu tác động, 33 trường học phải đóng cửa và học trực tuyến; 38 ngôi chùa, 2 thánh đường Hồi giáo và 8 trụ sở cơ quan công quyền bị ngập.

Ít nhất 20 người thiệt mạng do lũ lụt ở miền Trung Thái Lan (Ảnh:AFP)

Nghiêm trọng nhất là xã Tha Din Daeng, huyện Phak Hai, nằm dọc theo sông Noi và các nhánh nhận nước từ hệ thống Chao Phraya. Toàn bộ 8 thôn của xã hiện bị ngập hoàn toàn, ảnh hưởng hơn 600 hộ dân. Mực nước tại nhiều nơi đạt 3 - 4m, có nhà chỉ còn thấy phần cửa sổ. Người dân phải kê sàn, dựng bục cao và sinh hoạt trên các tầng, gác lửng tạm thời.

Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, vẫn quyết định ở lại để bảo vệ tài sản, dù đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Người dân muốn ra khỏi khu vực phải dùng thuyền chèo vượt dòng nước xiết và gió lạnh mùa đông để đến đường Sena-Phak Hai - tuyến đường hiếm hoi còn có thể đi lại. Từ đây, họ tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc hoặc đi mua nhu yếu phẩm.

Miền Trung Thái Lan mênh mông nước lũ (Ảnh: AFP)

Nhà chức trách cảnh báo Tha Din Daeng vẫn trong tình trạng đặc biệt nguy cấp, toàn cảnh bị ví như một "cộng đồng lênh đênh giữa biển nước" do lũ bao phủ toàn bộ khu vực.