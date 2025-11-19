Myanmar mở 'chiến dịch cuối cùng' truy quét ổ lừa đảo, hơn 300 người bị bắt

Lực lượng Biên phòng bang Karen (BGF) phối hợp quân đội và cảnh sát Myanmar mở chiến dịch truy quét quy mô lớn tại Shwe Kokko, điểm nóng lừa đảo qua mạng ở huyện Myawaddy, sát biên giới Thái Lan.

Theo hãng tin The Reporters của Thái Lan, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 350 người nước ngoài, phần lớn được cho là công dân Trung Quốc. Hàng nghìn thiết bị điện tử, gồm máy tính và gần 10.000 điện thoại di động phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến, cũng bị thu giữ.

Nhiều lao động tại các cơ sở lừa đảo bị quân đội Myanmar và BGF bắt giữ trong cuộc truy quét tại Shwe Kokko ngày 18/11. (Ảnh: The Reporters)

Shwe Kokko từ lâu bị xem là một trong những tổ hợp cờ bạc – lừa đảo trực tuyến lớn nhất vùng biên giới, nơi các “nhà máy lừa đảo” vận hành các chiêu trò lừa tình ái, lừa đầu tư và đánh bạc trái phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Hàng nghìn lao động bỏ chạy

Theo nguồn tin địa phương của The Irrawaddy , chỉ vài giờ sau khi BGF tuyên bố mở “trận chiến cuối cùng” nhằm quét sạch hoạt động lừa đảo ngày 17/11, hàng nghìn lao động tại các trung tâm này đã đổ ra các tuyến đường rời khỏi Shwe Kokko, gây tắc nghẽn kéo dài.

Nhiều lao động tại các cơ sở lừa đảo rời khỏi Shwe Kokko trong đêm, ngay sau khi BGF thông báo mở chiến dịch truy quét. (Ảnh: The Reporters)

Phát ngôn viên BGF Naing Maung Zaw xác nhận nhiều nghi phạm đã bỏ trốn trước khi lực lượng tiến vào do được báo động từ sớm. Những người bị bắt sẽ bị trục xuất về nước.

Theo tờ The Global New Light of Myanmar, công ty Yatai do She Zhijiang – doanh nhân gốc Trung Quốc và Campuchia – điều hành, được xác định là đơn vị liên quan đến hoạt động tại khu vực Shwe Kokko.

She bị bắt tại Thái Lan năm 2022 và đã bị dẫn độ về Trung Quốc hồi tuần trước. Ông đối mặt với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, She và tập đoàn Yatai từng bị Anh và Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Theo cáo buộc của Washington, She đã biến một ngôi làng giáp biên Myanmar – Thái Lan thành Shwe Kokko, “một khu phức hợp chuyên phục vụ cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và các hoạt động lừa đảo nhắm vào người dùng trên toàn thế giới”.

She Zhijiang, ông trùm lừa đảo người Trung Quốc bị cảnh sát Thái Lan cảnh sát áp giải tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, trước khi bị dẫn độ về Trung Quốc, ngày 12/11/2025. (Ảnh: Thanaphon Wuttison/Reuters)

Tăng cường phối hợp chống lừa đảo xuyên biên giới

Chiến dịch truy quét diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường phối hợp xử lý các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu vực.

Trước đó ít ngày, Mỹ công bố thành lập Scam Center Strike Force – lực lượng đặc nhiệm liên ngành nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia tại Myanmar, Lào và Campuchia. FBI cũng triển khai nhân viên sang Thái Lan để hỗ trợ điều tra các tổ hợp lừa đảo ở vùng biên Myanmar, bao gồm KK Park và Shwe Kokko.

Cùng lúc, tại Hội nghị Mekong–Lancang ở Côn Minh tuần trước, Trung Quốc cùng Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam thống nhất cam kết mở chiến dịch chung chống lừa đảo viễn thông và tội phạm mạng.

Hai ngày sau động thái của Mỹ, Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing đã thị sát bang Karen và tuyên bố sẽ “xóa sổ hoàn toàn” các tụ điểm lừa đảo tại Shwe Kokko và KK Park.

Lực lượng BGF phối hợp với quân đội Myanmar trong cuộc truy quét một cơ sở lừa đảo tại Shwe Kokko. (Ảnh: The Reporters)

Từ tháng 2 đến nay, Myanmar đã tiến hành nhiều đợt truy quét tại Shwe Kokko và một số khu vực lân cận như KK Park, đưa hàng nghìn người nước ngoài về nước.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, riêng tại Đông Nam Á và Đông Á, các nạn nhân đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023, và thiệt hại toàn cầu “có thể còn lớn hơn nhiều”.