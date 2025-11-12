Hình ảnh vệ tinh hé lộ các trung tâm lừa đảo ở Myanmar vẫn tồn tại dù bị truy quét rầm rộ

Dữ liệu vệ tinh do Planet Labs PBC cung cấp cho thấy trung tâm lừa đảo KK Park ở biên giới Myanmar - dường như không bị ảnh hưởng nhiều sau các đợt truy quét (Ảnh: AFP)

Mặc dù quân đội Myanmar tuyên bố đã mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các ổ nhóm tội phạm mạng tại khu vực biên giới, nhưng hình ảnh vệ tinh mới được hãng AFP phân tích cho thấy phần lớn cơ sở của KK Park - trung tâm lừa đảo nổi tiếng nhất nước này - vẫn còn nguyên vẹn.

Theo dữ liệu vệ tinh do công ty Planet Labs PBC cung cấp, những hình ảnh chụp từ ngày 30/10 đến 9/11 cho thấy khoảng 22 tòa nhà tại khu phức hợp KK Park bị phá hủy và gần 80 công trình khác hư hại một phần, chiếm khoảng 1/4 tổng diện tích khu vực. Tuy nhiên, phần trung tâm - nơi được mở rộng nhanh chóng trong thời gian qua - hầu như không bị ảnh hưởng.

Trước đó, báo The Global New Light of Myanmar ngày 9/11 dẫn lời chính quyền quân sự nước này khẳng định "toàn bộ các tòa nhà đang bị phá bỏ". Tuy nhiên, kết quả phân tích ảnh vệ tinh lại cho thấy mức độ tàn phá chỉ mang tính cục bộ, đặt ra nghi vấn về tính thực chất của chiến dịch.

Ông Jason Tower, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhận định: "Đây dường như là một chiến dịch tuyên truyền hơn là hành động thực sự, nếu phân tích từ hình ảnh vệ tinh thu thập được".

Hình ảnh cho thấy hoạt động xây dựng của các băng nhóm tội phạm tại Myanmar vẫn tiếp diễn mạnh mẽ (Ảnh: AFP)

Kể từ cuộc đảo chính năm 2021, quân đội Myanmar nắm quyền điều hành đất nước giữa lúc nội chiến lan rộng. Các nhóm vũ trang địa phương được cho là đã được dung túng để duy trì hoạt động những trung tâm lừa đảo trực tuyến - nguồn thu đáng kể giúp họ duy trì ảnh hưởng tại khu vực biên giới giáp Thái Lan và Trung Quốc.

Bắc Kinh, đồng minh quan trọng nhất của chính quyền quân sự Myanmar, nhiều lần gây sức ép yêu cầu dẹp bỏ các trung tâm lừa đảo này sau khi hàng nghìn công dân Trung Quốc bị dụ dỗ, lừa gạt và buộc phải tham gia vào các hoạt động tội phạm mạng.

Theo hãng tin AFP, các vụ nổ nhỏ tạo ra các đám khói bốc lên vẫn được người dân quanh khu vực KK Park ghi nhận kể từ khi chiến dịch được phát động. Truyền hình nhà nước cũng phát sóng hình ảnh máy xúc phá hủy một số công trình.

Phát hiện hàng loạt thiết bị thu tín hiệu Starlink xuất hiện trên mái của các khu phức hợp lừa đảo tại thị trấn Myawaddy, gần biên giới Thái Lan (Ảnh: AFP)

Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố đã phát hiện hơn 2.000 người và thu giữ hàng chục thiết bị vệ tinh Starlink tại các trung tâm lừa đảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phần lớn cơ sở hạ tầng vẫn còn nguyên, và hàng trăm lao động - bao gồm cả nạn nhân bị buôn người - có thể đã di chuyển sang các điểm lừa đảo khác lân cận.

Một cuộc điều tra khác của hãng tin AFP còn cho thấy, ngay sau hàng loạt cuộc đột kích của chính quyền quân sự Myanamar, làn sóng tuyển mộ gấp của các "nhà máy" lừa đảo gần biên giới Thái Lan lại tiếp tục âm thầm diễn ra.