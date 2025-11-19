WHO cảnh báo kháng kháng sinh là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

WHO cảnh báo kháng kháng sinh đã và đang gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu (Ảnh minh họa: NPS)

Tình trạng kháng kháng sinh đã và đang gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đe dọa xóa bỏ những tiến bộ y học của gần 1 thế kỷ khi các bệnh nhiễm trùng thông thường ngày càng trở nên khó điều trị.

WHO nhấn mạnh nhiều bệnh nhiễm trùng vốn có thể điều trị dễ dàng nay trở nên khó kiểm soát do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng biến đổi, không còn đáp ứng với các thuốc kháng khuẩn.

Theo WHO, lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc kháng sinh trong y tế, chăn nuôi và cộng đồng là nguyên nhân chính khiến tác nhân gây bệnh nhanh chóng phát triển khả năng đề kháng. Cơ quan này cho biết hiện nay, cứ 6 ca nhiễm trùng do vi khuẩn thì có 1 ca kháng lại kháng sinh tiêu chuẩn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng nguy cơ tử vong.

Số liệu WHO ghi nhận gần 5 triệu ca tử vong năm 2019 có liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh, trong đó 1,3 triệu ca tử vong trực tiếp do nhiễm trùng kháng thuốc - mức được đánh giá là "khủng hoảng y tế nghiêm trọng" nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ.

WHO kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp, bao gồm tăng cường giám sát kháng thuốc, sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, mở rộng truyền thông cộng đồng và cải thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ thông qua hành động đồng bộ toàn cầu mới có thể ngăn chặn nguy cơ nhân loại bước vào "kỷ nguyên hậu kháng sinh", nơi các ca nhiễm trùng thông thường một lần nữa trở thành mối đe dọa chết người.