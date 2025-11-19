Cả gia đình du khách tử vong tại 1 khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người bị bắt giữ

Theo thông báo của Tiến sĩ Abdullah Emre Guner, Giám đốc Sở Y tế khu vực Istanbul, ông Servet Böcek (38 tuổi) đã không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tích cực. Trước đó, vợ ông, chị Çiğdem (27 tuổi) cùng hai con nhỏ Kadir (6 tuổi) và Masal (3 tuổi) cũng đã tử vong 4 ngày trước đó .

Gia đình Böcek đến từ Hamburg (Đức), trở về quê hương Istanbul để nghỉ dưỡng từ ngày 9/11. Họ lưu trú tại khách sạn Harbour Suites Old City, thuộc quận Fatih, khu vực thu hút đông du khách. Các nguồn tin địa phương cho biết, cả bốn người đều có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt cao. Ngày 12/11, họ nhập viện lần đầu do ngộ độc thực phẩm và được xuất viện trong ngày.

Hình ảnh trước khi tử vong của gia đình ông Servet Böcek. Nguồn: NewsX/NF

Tuy nhiên, rạng sáng 13/11, tình trạng của cả gia đình trở nặng, buộc phải quay lại bệnh viện. Dù được cấp cứu tích cực, ba mẹ con đã tử vong trong cùng ngày. Ông Böcek tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết các nhà chức trách đã thu thập mẫu bệnh phẩm từ những địa điểm mà gia đình từng ăn uống, bao gồm những món ăn đường phố như trai nhồi cơm, khoai tây nướng “kumpir”, món kokoreç làm từ lòng cừu nướng và một số loại kẹo Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn nạn nhân bị nghi là ngộ độc thực phẩm và bốn đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Dù ban đầu nguyên nhân được cho là ngộ độc thực phẩm, nhưng các bằng chứng mới khiến cảnh sát chuyển hướng điều tra. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một số dấu hiệu cho thấy gia đình có thể đã tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc chất diệt côn trùng tại khách sạn.

Cả 4 thành viên đều không qua khỏi trong chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: NewsX/NF

Cơ quan chức năng nghi ngờ trong lúc khách sạn Habour Suits Old City - nơi họ lưu trú, tiến hành khử khuẩn côn trùng,hóa chất có thể đã len lỏi vào phòng qua hệ thống thông gió nhà tắm. Cảnh sát đã thu giữ nhiều mẫu vật tại khách sạn, bao gồm ga trải giường, gối, chăn và các chai nước uống trong phòng để kiểm tra. Ngoài gia đình Böcek, hai du khách khác lưu trú tại cùng khách sạn cũng được báo cáo xuất hiện triệu chứng tương tự vào ngày 15/11, làm dấy lên lo ngại về mức độ lây lan hoặc rò rỉ hóa chất độc hại trong khu vực.

Theo Hürriyet Daily News, số người bị tạm giữ đã tăng lên 11, bao gồm chủ khách sạn, nhiều nhân viên và các công nhân của công ty diệt côn trùng thực hiện việc khử trùng sau thời điểm gia đình gặp nạn. Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ gồm Sở Y tế tỉnh Istanbul và Văn phòng Công tố đang tích cực phối hợp để xác định chính xác nguồn cơn của vụ việc. Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của bốn nạn nhân sẽ do Viện Y học Pháp y Thổ Nhĩ Kỳ xác định sau khi hoàn tất việc giám định.

Cho đến nay, khách sạn Harbour Suites Old City vẫn chưa đưa ra bất kì công bố chính thức nào.Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, khi cả gia đình nạn nhân đều là công dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Hamburg. Chính quyền hai nước cũng đang phối hợp để hỗ trợ quá trình điều tra và chăm sóc hậu sự cho gia đình.