Rơi máy bay tại Nhật Bản, 3 người trên khoang thiệt mạng

Trực thăng cứu hộ đang bay trong khu vực, nơi chiếc máy bay hạng nhẹ bị rơi ở Yame, tỉnh Fukuoka, ngày 19/11/2025 (Ảnh: Kyodo)

Vụ việc xảy ra sau khi cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc khoảng 10h40 (giờ địa phương) báo tin một máy bay khả năng cao đã rơi tại khu vực Yame, tỉnh Fukuoka. Chỉ khoảng 10 phút trước đó, một máy bay hạng nhẹ chở 3 người đàn ông đã phát tín hiệu cầu cứu sau khi rời sân bay Saga.

Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, chiếc máy bay gặp nạn là Cirrus SR20, loại máy bay một động cơ cánh quạt. Kế hoạch bay cho thấy máy bay cất cánh từ sân bay Saga lúc 10h13, dự kiến hạ cánh xuống một sân bay ở Osaka vào lúc 12h43.

Trực thăng cứu hộ đang bay trong khu vực, nơi chiếc máy bay hạng nhẹ bị rơi ở Yame, tỉnh Fukuoka, ngày 19/11/2025 (Ảnh: Kyodo)

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện các mảnh vỡ vào khoảng 12h15 tại khu vực rừng núi hẻo lánh. Cảnh sát cho biết phần còn lại của máy bay không còn giữ được hình dạng ban đầu, không còn cánh và nhiều bộ phận bị cháy đen.

Thi thể của ba nạn nhân - được xác định là cư dân của Kyoto và Kobe - được tìm thấy gần vị trí mảnh vỡ.

Các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kiểm tra dữ liệu hành trình bay và tín hiệu cấp cứu để xác định diễn biến trước khi máy bay rơi.