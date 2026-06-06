Michelin cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần Michelin

Michelin - với chiếc cẩm nang đang già cỗi - mới là bên khao khát cái chất liệu sống động của vỉa hè Việt Nam để tự làm mới mình. Còn ẩm thực Việt? Bản thân nó đã là một thực thể kiêu hãnh và vĩ đại từ trước khi cái lốp xe Pháp được phát minh ra, và nó chưa từng cần một biểu tượng màu đỏ từ Paris.

Nếu Anthony Bourdain còn sống và ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế nhựa ở góc phố Hàng Giày, ông hẳn sẽ bật cười khan khi chứng kiến đêm công bố Michelin Guide Việt Nam 2026. Trước giờ G, truyền thông vẫn rộn ràng giăng lên câu hỏi đầy kỳ vọng: "Ai sẽ là cái tên gây bất ngờ?" . Đó là một cái bẫy tâm lý quen thuộc của những nền văn hóa ẩm thực trẻ, nơi người ta vô tình trao cho những gã ngoại quốc mặc suit quyền lực "khai phá" và định danh chính nồi nước dùng của cha ông mình.

Nhưng rồi, tấm màn nhà hát hạ xuống, và thứ nhận về chỉ là một cái ngáp dài lịch sự. Bản danh sách năm nay lười biếng, an toàn và nhạt nhẽo đến mức xúc phạm cái định nghĩa về sự bùng nổ của ẩm thực đường phố Đông Nam Á. Đáp lại sự lười biếng đó là một sự im lặng đáng sợ. Chẳng ai buồn cãi nhau, mạng xã hội không thèm chia sẻ, các hội nhóm ăn uống bàn luận qua loa rồi câu chuyện trôi đi nhanh như một drama kém nhiệt. Người Việt đã chuyển từ trạng thái háo hức sang một thái độ tối thượng hơn: Sự thờ ơ.

Cái "bơ đẹp" lạnh lùng này đã bóc trần một sự thật đảo chiều mà gã khổng lồ nước Pháp không muốn thừa nhận. Hóa ra, bấy lâu nay chúng ta đã lầm về thế thượng phong trong cuộc chơi này. Michelin - với chiếc cẩm nang đang già cỗi - mới là bên khao khát cái chất liệu sống động của vỉa hè Việt Nam để tự làm mới mình. Còn ẩm thực Việt? Bản thân nó đã là một thực thể kiêu hãnh và vĩ đại từ trước khi cái lốp xe Pháp được phát minh ra, và nó chưa từng cần một biểu tượng màu đỏ từ Paris để biết rằng mình ngon.

1. Khi bánh mì bị… bơ đẹp

Sự bảo thủ kinh điển của Michelin đã tạo nên một vết rạn không thể hàn gắn mang tên "Bánh mì" suốt bốn mùa giải qua. Hãy nhìn vào thực tế: một món ăn sở hữu vị trí trang trọng trong từ điển Oxford, có hẳn một bài hát riêng, và là thứ khiến các nguyên thủ quốc gia phải cởi bỏ caravat để đứng gặm ngay bên lề đường, lại hoàn toàn "vô hình" trước kính hiển vi của Michelin. Đến đây, người ta buộc phải đặt ra những câu hỏi khó hiểu về cái gọi là quy chuẩn quốc tế. Phải chăng vì bánh mì không được đặt trên đĩa sứ trắng, không được phục vụ bởi những phục vụ bàn đeo găng tay, và quan trọng nhất: nó chuyển động quá nhanh trên những chiếc xe đẩy vỉa hè để có thể nhét vừa vào cái bộ khung tiêu chuẩn fine dining cứng nhắc từ thế kỷ trước?

Sự vắng mặt của bánh mì trong danh sách không đơn thuần là một thiếu sót ngẫu nhiên. Nó cho thấy một khoảng cách rất lớn trong việc thấu hiểu ẩm thực bản địa. Thật khó để coi một cuốn cẩm nang là "sâu sát" với đời sống ăn uống của một quốc gia khi họ bỏ qua món ăn đại diện cho đường phố nơi đó. Bánh mì không phải món ăn phụ họa, nó là thói quen, là một phần cuộc sống mỗi ngày của người Việt.

Chính cách tiếp cận có phần hời hợt này đã khiến Michelin tự làm mất đi sự tin cậy đối với người bản địa. Làm sao công chúng có thể tin vào một bảng xếp hạng khi nó dửng dưng trước món ăn mà từ người lao động đến giới văn phòng đều ăn mỗi sáng? Khi người dân địa phương nhìn vào danh sách và chỉ biết lắc đầu, cuốn cẩm nang đã tự tách mình ra khỏi đời sống thực tế.

Ngay cả du khách nước ngoài giờ đây có lẽ cũng phải đặt dấu hỏi. Thế giới ngoài kia không lạ gì bánh mì. Từ các blog du lịch đến truyền thông quốc tế đều đã công nhận chỗ đứng của món ăn này từ lâu. Khi một người khách nước ngoài đến Việt Nam với mục tiêu nếm thử món bánh mì nổi tiếng mà họ nghe bấy lâu nay, nhưng lật cuốn cẩm nang của Michelin ra lại không thấy, họ sẽ tin ai? Họ sẽ tin vào thực tế hay tin vào một danh sách bảo thủ? Michelin đang tự biến mình thành một người dẫn đường lạc điệu ngay trên mảnh đất mà họ muốn chấm điểm.

Trong trò chơi trốn tìm văn hóa này, hãy sòng phẳng nhìn xem ai mới là kẻ chịu thiệt? Một tiệm bánh mì lâu năm ở vỉa hè Hàng Chuối hay một xe bánh mì đêm ở hẻm nhỏ Sài Gòn chẳng mất đi một người khách nào; dòng người xếp hàng mỗi sáng vẫn dài dằng dặc, và tiếng cắn vỏ bánh giòn tan vẫn là âm thanh đánh thức các đô thị Việt Nam. Nhưng ngược lại, một cuốn cẩm nang mang danh “Tôn vinh ẩm thực Việt Nam" mà tuyệt nhiên không có một dòng nào dành cho bánh mì, thì cái cẩm nang đó chỉ là một bản dịch lỗi hời hợt. Chính sự bảo thủ và cứng nhắc của Michelin đang tự tước đi tính chính danh và độ uy tín của họ tại thị trường này, chứ bánh mì Việt Nam thì chưa bao giờ cần một ngôi sao để làm vua.

2. Sự lười biếng của Michelin

Sự an toàn của Michelin trong mùa giải 2026 đôi khi tạo cảm giác thiếu tính cập nhật trong khâu thẩm định. Hãy nhìn vào một ví dụ quen thuộc trong danh sách: Bánh cuốn Bà Hoành. Từ lâu, đây đã không còn là một điểm đến quen thuộc và được yêu thích của người Hà Nội nữa. Những ai gắn bó với ẩm thực phố thị đều có thể nhận ra hương vị ở đây không còn được như trước và cảm giác làm đại trà hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao.

Thế nhưng, cái tên này vẫn tiếp tục xuất hiện trong danh sách của Michelin. Chi tiết này khiến công chúng phần nào băn khoăn về tính sâu sát của các thẩm định viên. Thay vì trải nghiệm thực tế để thấy sự thay đổi theo thời gian, danh sách dường như đang được xây dựng dựa trên danh tiếng cũ kỹ từ quá khứ. Khi một địa điểm đã thay đổi phong độ nhưng vẫn được giữ nguyên vị trí, cuốn cẩm nang vô tình tạo ra một khoảng cách với thực tế đời sống và bớt đi giá trị định hướng cho những ai muốn tìm kiếm tinh hoa ẩm thực bản địa đích thực.

Nhìn vào danh sách vinh danh năm 2026, cảm giác hụt hẫng vẫn là thứ mà người Việt cảm nhận rõ rệt. Vẫn là Phở 10 Lý Quốc Sư, Cơm tấm Ba Ghiền, Bún chả Đắc Kim… Những cái tên kinh điển đến mức chỉ cần một cái gõ nhẹ trên Google hay một cú lướt TripAdvisor của du khách lần đầu đến Việt Nam là đã hiện ra ngay trên đầu kết quả. Michelin đang làm một việc quá an toàn: họ đọc lại, hay nói đúng hơn là chép lại tấm bản đồ ẩm thực mà chính người Việt và khách du lịch đã vẽ sẵn và thuộc lòng từ nhiều thập kỷ trước, và cho đến bây giờ thì nó hoàn toàn lỗi thời. Bản chất của một cuốn cẩm nang hướng dẫn là phát hiện và dẫn dắt, nhưng ở đây, Michelin chọn đóng vai một người tổng hợp thông tin lười biếng.

Sự lựa chọn này phản ánh một xu hướng thực tế trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Michelin. Khi thị trường fine dining truyền thống tại châu Âu đang dần bão hòa và dịch chuyển, việc tìm kiếm những thị trường mới, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á với nền ẩm thực đường phố sôi động, là một bước đi chiến lược cần thiết. Nó giúp chiếc cẩm nang tăng cường tính đa dạng văn hóa và tiếp cận được tệp độc giả trẻ tuổi, năng động hơn trên mạng xã hội.

Trong mối quan hệ này, Việt Nam với vị thế một điểm đến ẩm thực đang lên trên toàn cầu chính là một đối tác thương hiệu lý tưởng. Tuy nhiên, thay vì đóng vai trò "khai phá" hay tham gia vào định hình các tiêu chuẩn ẩm thực như ở phương Tây, Michelin tại đây dường như đang dựa vào chính nguồn vốn văn hóa và danh tiếng sẵn có của ẩm thực bản địa để làm phong phú thêm hệ sinh thái của mình. Điều này vô hình trung tạo ra một nghịch lý: Michelin cần sự công nhận và tính chính danh từ cộng đồng bản địa để chứng minh giá trị của cuốn cẩm nang, hơn là người Việt cần chiếc lốp xe Pháp để biết món ăn của mình có ngon hay không.

4. “Giờ chẳng ai thèm nói về Michelin nữa”

Đỉnh cao của sự thất bại đối với một giải thưởng văn hóa không phải là việc bị tẩy chay hay vấp phải những làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong thế giới truyền thông, tranh cãi vẫn là một dạng chỉ dấu của quyền lực; nó chứng minh rằng sự tồn tại của anh vẫn có sức nặng, vẫn đủ khiến người ta phải bận tâm và tốn dung lượng để tranh luận. Bi kịch lớn nhất của một cái tên từng quyền lực là khi nó rơi vào trạng thái hoàn toàn vô hại và nhạt nhẽo. Mùa giải 2026 chính là khoảnh khắc Michelin chạm đến ngưỡng cửa của sự vô hình đó tại Việt Nam, khi phản ứng của công chúng được gói gọn trong một cái lắc đầu: "Giờ chẳng ai thèm nói về Michelin nữa" .

Nếu người Việt phẫn nộ, Michelin vẫn có thể đóng vai một "kẻ tử vì đạo" kiên định, bảo vệ những tiêu chuẩn cao quý mang tính toàn cầu trước sự khác biệt văn hóa. Nhưng khi đám đông chọn cách "bơ đẹp", chiếc lốp xe Pháp lập tức bị tước đi ánh hào quang. Người ta nhận ra cuộc chơi này quá nhanh. Sau những tò mò ban đầu, công chúng hiểu rằng danh sách kia suy cho cùng cũng chỉ là một sản phẩm thương mại mang tính tham khảo dành cho khách du lịch. Sự tự tin vào bản sắc của người Việt lớn đến mức họ không cần một hội đồng ngoại quốc phê duyệt tấm hộ chiếu cho món ăn của mình.

Sự kiêu ngạo mang tính hệ thống của một giải thưởng phương Tây bỗng trở nên bất lực trước một cộng đồng bản địa thừa sự kiêu hãnh. Thay vì ngồi phân tích xem quán phở này hay tiệm bánh cuốn kia xứng đáng mấy sao, người ta chọn quay lưng, đi bộ ra đầu ngõ để tận hưởng ổ bánh mì quen thuộc hay bát bún riêu vỉa hè vốn chưa từng có tên trên bản đồ đỏ. Michelin có thể vẫn là một biểu tượng lớn ở Paris hay Tokyo, nhưng tại các ngõ hẻm Việt Nam, dòng chảy ẩm thực thực tế vẫn cuồn cuộn tự chảy hằng ngày, hoàn toàn độc lập và dửng dưng với những ngôi sao.

5. Ai là kẻ đứng ngoài lề?

Sau tất cả, câu chuyện của Michelin tại Việt Nam đưa chúng ta quay trở lại với một câu hỏi cốt lõi về giá trị bản địa: rốt cuộc ai mới là kẻ đang đứng ngoài lề? Trước khi chiếc lốp xe Pháp đặt chân đến đây, ẩm thực Việt đã tự thân vĩ đại và sống động suốt hàng ngàn năm. Bản sắc đó được định hình bằng tiếng lách cách của những xe hủ tiếu đêm, bằng hơi khói nghi ngút của những nồi nước dùng truyền đời, và bằng sự khắt khe tự nhiên từ chiếc lưỡi của người bản xứ. Sau khi ánh đèn của đêm gala 2026 tắt đi, những nồi phở khắp ba miền vẫn tiếp tục sôi, những ổ bánh mì vẫn ra lò giòn rụm, và người Việt vẫn đi ăn bằng tất cả sự kiêu hãnh của riêng mình.

Michelin hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình của họ tại đây trong những mùa giải tới, tiếp tục tăng số lượng và trao thêm hàng trăm chứng nhận Selected hay Bib Gourmand để làm đẹp các báo cáo chiến lược. Nhưng nếu vẫn giữ một cách tiếp cận thiếu tính cập nhật và một lăng kính có phần xa cách, họ sẽ phải đối mặt với một thực tế ngày càng rõ ràng: Ẩm thực Việt Nam chưa từng và cũng sẽ không cần một biểu tượng đỏ từ Paris để chứng minh vị thế của mình trên bản đồ toàn cầu.