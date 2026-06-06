Hot hơn cả nắng hè Hà Nội: Bức tường graffiti Sơn Tùng M-TP ở Yên Phụ đang khiến Sky kéo nhau đến check-in rần rần

Chân dung Sơn Tùng M-TP được tái hiện bằng phong cách graffiti nổi bật giữa những gam màu neon rực rỡ đã biến một góc phố Yên phụ thành điểm đến mới của giới trẻ

Những ngày gần đây, một góc phố nhỏ trên đường Yên Phụ đang bất ngờ trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ Hà Nội. Giữa dãy tường quen thuộc, bức graffiti khổ lớn lấy cảm hứng từ Sơn Tùng M-TP và ca khúc Come My Way nổi bật với những gam màu rực rỡ, thu hút đông đảo người hâm mộ và các bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in.

Không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật đường phố, đây còn được xem như món quà đặc biệt mà cộng đồng Sky dành tặng nam ca sĩ gốc Thái Bình nhân dịp anh trở lại với MV Come My Way kết hợp cùng rapper Tyga.

Video: Các Sky check-in tại bức tường khổ lớn lấy cảm hứng từ Sơn Tùng M-TP

Tọa lạc tại số 188 Yên Phụ Nhỏ (phường Tây Hồ, Hà Nội), bức tường nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thiết kế ấn tượng. Nổi bật ở trung tâm là chân dung Sơn Tùng M-TP được tái hiện bằng kỹ thuật vẽ tả thực với những đường nét sắc sảo, thần thái lạnh lùng và cuốn hút.



Phía sau là những mảng graffiti mang phong cách street art đặc trưng với các gam màu tương phản mạnh như hồng neon, vàng cam, xanh và đen. Dòng chữ "COME MY WAY" được đặt nổi bật ở phần chân tường, kết hợp cùng các chi tiết chữ ký, biểu tượng và hiệu ứng chuyển động tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng.

Bức graffiti khổ lớn lấy cảm hứng từ Sơn Tùng M-TP và ca khúc Come My Way nổi bật với những gam màu rực rỡ

Đây được xem như món quà đặc biệt mà cộng đồng Sky dành tặng nam ca sĩ gốc Thái Bình

Dù mới xuất hiện, địa điểm này đã liên tục được chia sẻ trên Facebook, TikTok và các hội nhóm người hâm mộ Sơn Tùng M-TP. Theo ghi nhận, phần lớn khách ghé thăm là các bạn trẻ, đặc biệt là cộng đồng Sky. Vào những ngày cuối tuần, lượng người đến check-in đông hơn hẳn so với ngày thường. Nhiều bạn đầu tư trang phục theo phong cách cá tính, phối đồ thời thượng hoặc trang điểm chỉn chu để ghi lại những bức ảnh bên tác phẩm lấy cảm hứng từ thần tượng.

Các bạn trẻ "lên đồ" sành điệu để có được những bức ảnh đẹp nhất cùng thần tượng

Không phải ngẫu nhiên mà bức tường này trở nên "hot" chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện. Sức hút từ MV Come My Way vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi những hình ảnh lung linh về bức graffiti liên tục được lan truyền trên mạng xã hội đã thôi thúc nhiều người hâm mộ tìm đến tận nơi để tận mắt chiêm ngưỡng.

Có mặt tại địa điểm vào sáng nay, một Sky chia sẻ: "Em biết đến bức tranh này qua những bài đăng check-in trên Facebook và TikTok. Khi đến tận nơi, em thấy màu sắc ngoài đời còn nổi bật hơn trong ảnh. Với những người hâm mộ như em, việc có một địa điểm để chụp ảnh cùng hình ảnh của anh Tùng vào thời điểm này là điều rất thú vị".

Chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm, bạn Bình Minh (nghệ danh SIKO), leader nhóm Graffiti Văn Minh cho biết: "Team mình muốn chào đón sự trở lại của anh Sơn Tùng M-TP với sản phẩm âm nhạc Come My Way . Ngay khi có thông tin về dự án mới, cả nhóm đã bắt đầu lên ý tưởng và chuẩn bị. Thời gian thi công trực tiếp khoảng 6 tiếng liên tục."

Theo SIKO, Yên Phụ là địa điểm quen thuộc mà nhóm từng thực hiện nhiều tác phẩm trước đây. Một trong những lý do khiến nhóm tiếp tục lựa chọn nơi này là sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân địa phương. "Trong quá trình thực hiện, mọi người hỗ trợ team rất nhiều, từ cho mượn thang, mua nước đến trò chuyện động viên. Điều đó tạo cho chúng mình rất nhiều cảm hứng", anh chia sẻ.

Để hoàn thiện tác phẩm, nhóm đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết kế, phối màu cho đến vật liệu thi công với mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần trẻ trung, bùng nổ của sản phẩm âm nhạc mới. Sau khi hoàn thành, phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ và người dân xung quanh trở thành động lực lớn đối với các thành viên.

"Đa số mọi người đều thích thú và ủng hộ tác phẩm. Điều đó khiến team rất vui và tự hào. Những dự án như thế này không chỉ là nghệ thuật đường phố mà còn mang lại giá trị tinh thần rất lớn, đặc biệt với các fandom", SIKO cho biết thêm.

Nhóm Graffiti Văn Minh đã thi công trực tiếp khoảng 6 tiếng liên tục để cho ra được thành quả đầy ấn tượng này

Tuy nhiên, do nằm trong khu vực dân cư và không gian công cộng, các bạn trẻ khi đến check-in nên chủ động giữ gìn trật tự, tránh tụ tập quá đông hoặc chen lấn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Việc sắp xếp phương tiện gọn gàng, không đỗ xe chắn lối đi hoặc đối diện bức tường cũng sẽ giúp mọi người có trải nghiệm thuận tiện hơn. Với sức hút hiện tại, địa điểm này được dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những điểm check-in được cộng đồng Sky và giới trẻ Hà Nội săn đón trong thời gian tới.