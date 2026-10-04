Mị Ảnh Thần Bộ: La Vân Hi lột xác sau loạt phim cổ trang thất bại

Nam diễn viên tìm kiếm cơ hội mới sau biến cố sự nghiệp và nhiều tác phẩm gây thất vọng.

Từ các phim Hương mật tựa khói sương, Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi từng là một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Anh có lợi thế rõ rệt về ngoại hình và khả năng tạo hình. Nhưng chính điều này cũng đặt ra một bài toán làm thế nào để không bị đóng khung trong một kiểu hình tượng. Một bộ phận khán giả trên mạng xã hội đặt câu hỏi về khả năng La Vân Hi tiếp tục tạo sức hút với hình tượng cổ trang sau một thời gian dài gắn với kiểu nhân vật có ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh và sắc thái bi kịch.

Một yếu tố ngoài lề khác của La Vân Hi được khán giả nhắc tới là áp lực với công ty quản lý. Từ năm 2015 anh đã ký hợp đồng để được hỗ trợ từ một đơn vị chuyên nghiệp. Sau 10 năm phát triển rực rỡ, nam diễn viên quyết định tách ra độc lập. Đây cũng là một trong những điều ảnh hưởng đến sự chọn lựa vai diễn của anh. Không còn nguồn lực mạnh phía sau, La Vân Hi buộc phải tự giải quyết nhiều vấn đề phát sinh.

Những tranh luận trên mạng xã hội gần đây xoay quanh diễn xuất của La Vân Hi cho thấy một bộ phận khán giả mong muốn nhìn thấy sự thay đổi rõ hơn ở nhân vật mới. Biểu cảm, tạo hình và cách thể hiện nhân vật của anh đôi khi vẫn gợi nhớ những vai diễn trước đây. Trong những năm gần đây, ngoại hình thanh mảnh, làn da trắng và phong cách trang điểm đậm của nam diễn viên thường xuyên được bàn luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng tạo hình nhân vật của La Vân Hi quá chú trọng vẻ ngoài, thiếu sự đa dạng và đôi khi làm giảm cảm giác tự nhiên của nhân vật nam trong các bối cảnh cổ trang. Những tranh luận này cũng xuất hiện trong các nhận xét về vai diễn hiện đại của anh. Vì thế những tác phẩm gần đây là Nhan tâm ký, Thủy long ngâm, Phá kén, Người tình chữa lành đều có thành tích phát sóng không tốt.

Các diễn viên của phim Mị ảnh thần bộ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Khi Mị ảnh thần bộ lên sóng ngày 2/10, sự chú ý dành cho nam diễn viên không còn như trước. Bộ phim Trịnh Vĩ Văn đạo diễn từng nhận sự chú ý nhờ hình tượng cổ trang và yếu tố phá án. Tuy nhiên, hoạt động quảng bá của phim được đánh giá là khá hạn chế so với kỳ vọng dành cho một tác phẩm có diễn viên chính là La Vân Hi.

Với Mị ảnh thần bộ, La Vân Hi thử sức trong hình tượng thần bộ Lê Tư trực tiếp tham gia điều tra những vụ án kỳ bí cùng các diễn viên Phương Dật Luân, Thẩm Vũ Khiết, Hà Hoằng San. Phim được giới thiệu theo hướng hạn chế tuyến tình cảm, tập trung vào phá án và những bí ẩn mang màu sắc dân gian Trung Hoa. Xuyên suốt 30 tập phim sẽ tập trung vào các vụ án đơn lẻ kết nối với âm mưu quyền thế. Nếu Mị ảnh thần bộ tạo được dấu ấn, vai Lê Tư có thể trở thành bước chuyển từ hình tượng “mỹ nam bi kịch” sang một nhân vật thiên về trí tuệ, điều tra và hành động.