Màn trình diễn mới nhất của MONO gây xôn xao khắp MXH: Điển trai cuốn hút, tiến bộ nhanh chóng!

Màn ra mắt hoành tráng của tân binh MONO gây xôn xao dư luận bởi nhiều yếu tố. Được biết đến là em trai Sơn Tùng, MONO gặp nhiều áp lực ngay từ sản phẩm đầu tay. Kỹ năng biểu diễn và giọng hát của anh chàng tân binh thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng, đặc biệt là sân khấu live đầu tiên đã cuốn MONO vào tranh cãi không ngơi nghỉ. Thế nhưng, sang đến sân khấu thứ hai, khán giả đã đón nhận hơn âm nhạc và tinh thần của MONO thể hiện qua bài hát.

Ra mắt chưa lâu, nhưng MONO đã đối diện với nhiều tranh cãi liên quan đến giọng hát và thái độ phỏng vấn

Tối 6/9, MONO đã tham gia một sân khấu tại TP.HCM, tại đây anh chàng biểu diễn các ca khúc trong album 22 mới ra mắt. Đặc biệt, ca khúc đang viral Waiting For You nhận về nhiều sự chú ý nhất. MONO trong lần trở lại này đã khoác lên diện mạo khác, không còn vụng về như sân khấu đầu tiên của Quên Anh Đi, MONO rắn rỏi và tự tin hơn rất nhiều khi tìm đúng phong cách biểu diễn phù hợp.

Thần thái biểu diễn cuốn hút của anh chàng tân binh

Âm nhạc của MONO vốn mang giai điệu catchy, phù hợp để "quẩy" tại các tụ điểm giải trí nên sân khấu lần này với anh chàng tân binh như "cá gặp nước". Không còn bị nhận xét hú hét, hát không rõ lời như lần live trước, MONO hát các ca khúc như Waiting For You, Em Là,... rõ lời và biểu diễn với thần thái rất cuốn hút. Chỉ trong một thời gian ngắn, kỹ năng biểu diễn của MONO đã tiến bộ thấy rõ.

MONO live ca khúc đang gây sốt Waiting For You

Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn cho rằng MONO hát chưa rõ lời, hát đè lên beat nhạc và lạm dụng "ú ớ". Mặc dù vẫn gặp ý kiến trái chiều, khen - chê nhưng nhìn chung phản ứng của khán giả đã thoáng hơn với tân binh. Một phần lý do nhiều netizen dành lời khen cho sân khấu lần này của MONO là vì anh chàng đã chọn đúng bài hát, Waiting For You và nhiều ca khúc khác trong album 22 đang được khán giả trẻ yêu thích trong thời gian qua. Trước đó, Quên Anh Đi là một ca khúc khó xử lý, và khi hát ở sân khấu không phù hợp dễ gây ra phản ứng trái chiều.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Live Waiting For You cuốn quá, bài này làm MV thì mình ủng hộ 2 chân 2 tay.

- Giọng thu đè luôn giọng thật, nhưng biểu diễn ổn mà.

- Lúc trước không thích mà coi xong mấy clip như này thì mê.

- Trình diễn tốt hơn nhiều rồi chứng tỏ MONO cố gắng hoàn thiện từng ngày.

- Nhạc cuốn, biểu diễn cũng ok. Phong thái tự tin ra dáng 1 idol.

- Hãy theo phong cách như này, đừng như hôm họp báo là được.

- Hát ổn mà, ngày càng hoàn thiện thì sẽ tốt hơn.

- Nói chung chỉ cần thay đổi cách nói chuyện thôi chứ nhạc thì tôi vẫn khen hay.

- Hát thì không hát mà cứ ú ớ thế nào.

