Tân binh MONO có 1 ca khúc được khen hay hơn hẳn bài chủ đề khi ra mắt, nghi vấn là demo do Sơn Tùng để lại?

Là tân binh Vpop được chú ý nhất hiện tại, các sản phẩm và động thái của MONO đều nhận về lượt thảo luận vô cùng lớn trên MXH. Sau màn debut hoành tráng với MV Quên Anh Đi, anh chàng tân binh tung full album đầu tay 22 với 8 bài hát và 3 intro. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều về âm nhạc, kỹ năng trình diễn và hát live, nhưng không thể phủ nhận album 22 vẫn đạt được độ phủ sóng nhất định. Nhưng, ca khúc được đánh giá cao nhất lại không phải là Quên Anh Đi được đầu tư khủng, mà là track thứ 10 của album 22: Waiting For You.

MONO - Waiting For You (Album 22 - Track No.10)

Ca khúc "ăn đứt" MV chủ đề, leo top liên tục không cần quảng bá

Được ra mắt đồng loạt ngày 18/8, Waiting For You không được ekip MONO đầu tư quảng bá rộng rãi. Bài hát được phát hành trên các nền tảng nhạc số và một video visualize trên YouTube. Thế nhưng, Waiting For You đã "tự lực" leo top các BXH âm nhạc, trending #2 YouTube Việt Nam mảng âm nhạc và trở thành nhạc xu hướng mới của giới trẻ nhờ giai điệu bắt tai, vừa retro lại rất hiện đại.

Vượt sân khấu VMAs của BLACKPINK, Waiting For You đã vươn lên top #2 YouTube Việt Nam mảng âm nhạc

Giai điệu Waiting For You bắt đầu viral MXH sau khi MONO tung highlight medley (nhá hàng trước giai điệu) cho 11 track của album 22. Waiting For You là ca khúc được dân tình trông đợi nhất và nhanh chóng trở thành xu hướng với hàng nghìn video sử dụng ca khúc này trên TikTok.

Waiting For You hiện là ca khúc được sử dụng phổ biến trên TikTok

Waiting For You được ghép với nhiều MV của Sơn Tùng

...và được đánh giá là hợp với nhiều nội dung khác nhau trên TikTok

Waiting For You được nhà sản xuất onionn. dụng tâm với một bản phối gây ấn tượng ngay từ phần dạo đầu. Mang âm hưởng city pop, ca khúc hợp với xu hướng hiện tại mà khán giả nghe nhạc đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, lyrics có chiều sâu, kể về một người yêu đơn phương si tình, so sánh với Quên Anh Đi có tiết tấu nhanh, phần lời bị đánh giá hạn chế và lặp đi lặp lại quá nhiều cụm từ "quên anh đi" thì Waiting For You là một sản phẩm được đón nhận nhiều hơn.

Nếu phát hành Waiting For You là ca khúc chủ đề, có lẽ MONO đã không gây tranh cãi nhiều đến vậy

Nhiều khán giả khi bắt gặp giai điệu này trên TikTok đã vô cùng bất ngờ bởi khác hẳn với những tranh cãi về MONO thời gian qua, Waiting For You là một ca khúc chất lượng, thể hiện tư duy âm nhạc mới mẻ của MONO. Đây cũng là track được kỳ vọng sẽ chính thức có MV, và nếu được phát hành như sản phẩm mở đường, có lẽ MONO cũng không gây tranh cãi nhiều đến vậy.

Nhưng có phải là demo do Sơn Tùng để lại?

Nhận về nhiều phản ứng tích cực, nhưng Waiting For You cũng khiến khán giả hoài nghi về khả năng đây là demo do Sơn Tùng để lại cho MONO "kế thừa". Quả thực, khi nghe Waiting For You, ít nhiều người nghe sẽ có sự liên tưởng đến người anh nổi tiếng. Từ giai điệu đến lời bài hát, tinh thần của Sơn Tùng thể hiện rõ mặc cho Waiting For You do MONO sáng tác.

Waiting For You được chắp bút bởi MONO và onionn.

Để giải thích vấn đề này, sẽ không có câu trả lời nào hợp lý hơn lý do tư duy nghệ thuật MONO vẫn còn sự ảnh hưởng từ anh trai. Anh chàng không muốn giống cũng khó tránh được, buộc phải giống, khi ngay từ giọng hát tự nhiên đã không thể khác đi. Bên cạnh đó, việc MONO hợp tác cùng onionn. - producer đã gắn bó với Sơn Tùng 4 năm qua cũng sẽ mang theo "dư vị" của anh trai vào sản phẩm ra mắt.

Album 22 nói chung và Waiting For You nói riêng ghi nhận vai trò của onionn. ở nhiều khâu. Không chỉ sản xuất âm nhạc, onionn. còn tham gia viết lời, hay thậm chí được credit ở vị trí nghệ sĩ biểu diễn. Chính vì thế, khán giả có lý do nghi ngờ Waiting For You là demo đã từng được Sơn Tùng và onionn. cùng làm, nhưng không cho ra mắt và cuối cùng MONO là người "thừa hưởng".

onionn. được ví như "cha đỡ đầu" cho album debut của MONO

Liều lĩnh ra mắt dưới tư cách ca sĩ với một album hoàn chỉnh, MONO hẳn đã đặt hết tâm tư, chất xám và cả năng lực tài chính vào album 22. Là em trai của Sơn Tùng M-TP, ngay từ lúc công bố thông tin tại họp báo debut MONO đã thu hút sự chú ý vô cùng lớn từ dư luận. Nhanh chóng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với MONO phải đối mặt với áp lực lớn, từ những ý kiến so sánh, kỳ vọng của khán giả về em trai của ngôi sao sáng nhất Vpop.

Bỏ qua tranh cãi về vấn đề hát live hay thái độ trả lời phỏng vấn khiến cư dân mạng khó chịu, những nỗ lực của MONO vẫn rất đáng được ghi nhận. Có rất ít tân binh dám làm và làm được một full album chỉn chu cho màn debut, dũng cảm hát live và đối mặt với áp lực lớn bởi danh xưng "em trai Sơn Tùng M-TP". MONO là một nghệ sĩ trẻ, có tư duy mới lạ và thái độ làm nghề nghiêm túc, anh chàng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hơn trong thời gian tới với nhiều sản phẩm chất lượng hơn.

Clip: YouTube, TikTok; Ảnh: NVCC