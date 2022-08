Sơn Tùng M-TP "phiêu" theo sáng tác của em trai MONO nhưng không phải sản phẩm ra mắt

Vừa qua, MONO - em trai của Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành album 22 đánh dấu màn ra mắt chỉn chu, chuyên nghiệp của một tân binh Vpop. Là người anh luôn dõi theo và sát cánh những bước đi đầu tiên của MONO trên hành trình âm nhạc, mới đây Sơn Tùng M-TP còn đăng đoạn clip trên story Instagram để ủng hộ em trai.

Cụ thể trong đoạn clip, Sơn Tùng M-TP đã mở đoạn nhạc trong ca khúc Waiting For You và phiêu theo những giai điệu do chính em trai MONO sáng tác. Dù đoạn clip chỉ kéo dài khoảng 15 giây nhưng các fan đã vô cùng thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP công khai ủng hộ cậu em trai hết mình. Bên cạnh đó, vẻ điển trai cùng thân hình cơ bắp của giọng ca Hãy Trao Cho Anh cũng làm người hâm mộ phải xuýt xoa.



Album 22 được MONO cho ra mắt vừa qua mang đến một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh được tái hiện bằng âm nhạc, không chỉ khai thác góc nhìn của chính bản thân anh chàng mà còn là tình yêu của những người thân thiết xung quanh anh chàng. Sau khi lên sóng không lâu, album đã nhanh chóng đạt #1 iTunes Việt Nam và bài Waiting For You cũng xuất sắc đạt #3 iTunes Việt Nam.

Album 22 của MONO đạt #1 iTunes sau ít ngày lên sóng

Waiting For You cũng là ca khúc có thứ hạng cao nhất trong album 22 ở nhiều bảng xếp hạng

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đang được chú ý nhất trong album 22 của MONO khi nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả. Cho đến hiện tại, MV đang sở hữu hơn 468 nghìn lượt xem cùng top 20 trending Âm nhạc YouTube. Trên mạng xã hội TikTok, Waiting For You cũng đang trở thành xu hướng và thu hút hơn 300 video sử dụng giai điệu ca khúc của MONO.

MONO - Waiting For You (Album 22 - Track No.10)

Waiting For You của MONO hiện đang đạt top 20 trending Âm nhạc trên YouTube

Ca khúc cũng đang tạo trào lưu mới trên nền tảng TikTok

Nguồn: Instagram, iTunes, TikTok, YouTube