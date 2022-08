Tân binh MONO phát hành album đầu tay mang tên "22", sân khấu hát live đầu tiên nhận ý kiến trái chiều

Sau MV mở đường Quên Anh Đi gặt hái nhiều thành tích nhất định, đúng 20h ngày 18/8, MONO tung album 22 đánh dấu sự ra mắt vô cùng hoành tráng của một tân binh. Album 22 là một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh được tái hiện bằng âm nhạc, không chỉ khai thác góc nhìn của chính bản thân MONO mà còn là tình yêu của những người thân thiết xung quanh anh chàng.

MONO tung album hoàn chỉnh 11 track đánh dấu cho chặng đường đầu tiên trong âm nhạc

Album 22 có 3 giai đoạn gồm tổng cộng 11 ca khúc. Các bài hát đều được sắp xếp theo mạch cảm xúc của câu chuyện mà MONO muốn truyền tải. Được sản xuất bởi onionn. - producer từng gắn liền với anh trai Sơn Tùng, album 22 được onionn. dụng tâm sử dụng đa dạng chất liệu, mang đến sự mới mẻ trong âm nhạc nhưng không khó nghe.



Waiting For You là track nhận được nhiều sự yêu thích

Ngay khi 22 được lên sóng, dân tình đã vô cùng quan tâm đến album đầu tay của em trai Sơn Tùng. Album nhanh chóng đạt #1 iTunes Việt Nam và ca khúc được chú ý nhất trong 11 track là Waiting For You - đạt #3 iTunes Việt Nam.



Thành tích ấn tượng của album 22 trên iTunes

Là sản phẩm ra mắt của em trai ngôi sao đình đám nhất nhì Vpop Sơn Tùng, MONO không tránh khỏi những ý kiến trái chiều xoay quanh giọng hát và màu sắc âm nhạc, đặc biệt là các ý kiến so sánh với anh trai. Dù chỉ mới là tân binh, nhưng sự đầu tư chỉn chu cho cả một full album và MV hoành tráng Quên Anh Đi giúp MONO được ghi nhận, tạo bước đệm vững chắc trong sự nghiệp.



Cũng bởi cái bóng quá lớn từ anh trai, MONO không tránh khỏi được việc học hỏi cách xử lý ca khúc từ Sơn Tùng. Về giọng hát và cả kỹ thuật, hình ảnh Sơn Tùng vẫn rất rõ nét trong album debut của MONO. Bên cạnh đó, vai trò của Nhà sản xuất onionn. trong album 22 ở một số ca khúc có phần lấn át cả chính chủ. Không chỉ đóng vai trò producer, onionn. còn góp mặt ở cả credit sáng tác thậm chí là nghệ sĩ biểu diễn.





onionn. góp mặt ở rất nhiều khâu trong album debut của MONO

Một số nhận xét của netizen về album 22:



- Waiting For You bánh cuốn thật sự, từ lúc nghe 1 đoạn nhỏ spoil đến hôm nay nghe full bài còn thấy đỉnh hơn

- Nghe nó cứ ngang ngang kiểu gì. Nói chung là còn lâu mới được như ông anh.

- Màu nhạc mới lạ, có đầu tư, giai điệu nghe hiện đại và rất trend nhưng lời cảm giác không thuyết phục lắm. Lời vốn là thế mạnh của Sơn Tùng nhưng Hoàng viết lời còn hạn chế. Giọng hát hơi cân cấn xíu, xử lý nhiều chỗ chưa ổn. Nhưng tổng thể nói chung tân binh thì khá ok, khắc phục một số chỗ là ổn.

- Giống nhạc Sơn Tùng hồi undergound quá.

- Là tân binh với album đầu tay mà nhạc chất phết luôn. Tư duy tốt. Không cần phải dùng mấy bài pop hay EDM với giai điệu dễ nghe dễ thuộc. Cũng là nhạc về tình yêu, thất tình, chia tay than thân trách phận nghèo. Toàn bài độc đáo. Thích bài L.I.E, Anh Không Thể với Waiting For You. Tân binh mới mà như vầy là ổn áp quá rồi. Mong sẽ trau dồi và phát triển hơn nữa.

- Sao cứ phải hát và nhấn nhá giống Sơn Tùng nhỉ?

Không chỉ album debut nhận được nhiều sự chú ý, mới đây màn diễn live đầu tiên của MONO cũng được dân tình bàn tán rôm rả. Dù là tân binh, nhưng kỹ năng trình diễn của anh chàng đã được đào tạo kỹ càng giúp MONO trình diễn trọn vẹn ca khúc Quên Anh Đi. Thế nhưng, thần thái biểu diễn của MONO gây nhiều tranh cãi.

MONO lần đầu trình diễn Quên Anh Đi

Nhiều ý kiến cho rằng MONO đang bị ảnh hưởng bởi Sơn Tùng quá nhiều từ cách nhấn nhá bài hát, động tác biểu diễn. Thậm chí, anh chàng tân binh còn được netizen gọi là "phiên bản Sơn Tùng học sinh cấp 3".

- Thế này các ông còn chê gì

- Rõ hay. Bất lợi là người anh quá giỏi làm khán giả luôn so sánh dẫn đến chê bai,... cố lên MONO

- Hát lằng nhằng thế nhỉ?

- Sơn Tùng thời học sinh cấp 3 à?

- Phong cách cũng giống anh trai nhỉ. Sống trong cái bóng khó thoát ra được.

- Hát như thảm hoạ.

Nguồn: TCBC; YouTube; TikTok