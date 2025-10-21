Mầm mống ung thư hình thành từ 1 món quen trong bếp: Dùng sai bạn tự rút ngắn tuổi thọ

Trong mỗi căn bếp hiện đại, chảo chống dính là vật dụng gần như không thể thiếu. Nhờ lớp phủ chống dính, việc nấu nướng trở nên tiện lợi, thực phẩm không bị cháy khét, và quá trình vệ sinh cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng chính món đồ tưởng chừng vô hại này lại có thể trở thành mầm mống gây hại sức khỏe nếu sử dụng sai cách hoặc để lớp chống dính bong tróc lâu ngày. Nhiều gia đình vẫn tiếp tục dùng chảo bong tróc vì tiếc tiền hoặc chưa hiểu rõ nguy cơ tiềm ẩn, khiến việc nấu ăn trở nên rủi ro hơn bao giờ hết.

Nguy cơ tiềm ẩn từ chảo chống dính bong tróc

Chảo chống dính thường được sản xuất từ nhôm, thép hoặc hợp kim, phủ lớp PTFE hoặc Teflon để thực phẩm không bám vào đáy chảo. Khi còn nguyên lớp phủ, chảo mang lại nhiều lợi ích, giảm tối đa việc dùng dầu mỡ và giữ nguyên hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Tuy nhiên, khi lớp chống dính bong tróc, các hạt nhỏ có thể lẫn vào thức ăn mà người dùng không hề hay biết. Nếu ăn phải những hạt này trong thời gian dài, cơ thể có thể hấp thụ các hợp chất hóa học có trong lớp phủ, điển hình là PFOA hoặc PFAS. Đây là những chất đã được nghiên cứu và chứng minh có khả năng gây ung thư, rối loạn nội tiết, tổn thương gan và thận.

Nguy cơ từ việc sử dụng chảo bong tróc không chỉ dừng lại ở tác hại lâu dài, mà còn ảnh hưởng tức thì đến sức khỏe. Khi lớp phủ bị trầy xước, chảo dễ giải phóng các hóa chất độc hại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nhiều gia đình vẫn dùng chảo để xào nấu với lửa lớn, đặc biệt khi chế biến các món chiên xào lâu, điều này khiến lượng chất độc tích tụ trong thực phẩm nhiều hơn. Các chuyên gia khuyến cáo rằng ngay cả vết trầy nhỏ cũng là dấu hiệu cảnh báo chảo đã không còn an toàn.

Giải pháp: Thay chảo hoặc chuyển sang chảo inox

Để hạn chế rủi ro, việc thay chảo chống dính mới khi phát hiện lớp phủ bong tróc là bước đầu tiên cần thực hiện. Chảo mới đảm bảo lớp phủ còn nguyên vẹn, không giải phóng hóa chất độc hại và mang lại hiệu quả nấu nướng tốt hơn. Khi mua chảo mới, nên ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn thực phẩm và kiểm tra kỹ thông số về vật liệu lớp phủ để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong trường hợp chưa thể thay chảo chống dính ngay, chuyển sang sử dụng chảo inox là lựa chọn thông minh. Chảo inox có khả năng chịu nhiệt cao, không giải phóng hóa chất độc hại và bền bỉ theo thời gian. Sử dụng chảo inox đúng cách, kết hợp với một ít dầu ăn, có thể nấu hầu hết các món xào chiên, nướng mà không lo lớp phủ bong tróc hay nguy cơ hóa chất tích tụ trong thực phẩm. Chảo inox dễ vệ sinh, có thể dùng dụng cụ kim loại mà không trầy xước, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và đảm bảo an toàn sức khỏe lâu dài.

Việc thay chảo chống dính bong tróc hay chuyển sang chảo inox không chỉ là khuyến nghị kỹ thuật nấu ăn mà còn là biện pháp phòng tránh mầm mống bệnh tật. Khi nhận thức được tác hại tiềm ẩn, mỗi người có thể chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn. Thường xuyên kiểm tra đồ dùng bếp và thay mới các vật dụng đã cũ cũng là cách đơn giản để duy trì môi trường bếp an toàn, sạch sẽ, hạn chế rủi ro không đáng có.



