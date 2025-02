Vừa qua, Song Luân đã có màn khai xuân Ất Tỵ với MV COEM vào đúng mùng 3 Tết, đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop của nam nghệ sĩ. Sau khi ra mắt, MV COEM đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn cast đình đám của Bộ Tứ Báo Thủ.

MV COEM ra mắt vào đúng mồng 3 Tết vừa qua

Mới đây, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm đích thân điểm danh từng người trong dàn cast Bộ Tứ Báo Thủ xem đã share MV ủng hộ Song Luân chưa. Từ Trấn Thành, Quốc Anh, Kỳ Duyên cho đến Lê Giang và Uyển Ân, ai cũng vui vẻ nói lời hay ý đẹp tới sản phẩm mới nhất của mỹ nam 9x.

Lê Dương Bảo Lâm điểm danh từng người trong dàn cast Bộ Tứ Báo Thủ để share MV ủng hộ cho người em thân thiết

Dù nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ dàn sao, thành tích thực tế của COEM lại khiến nhiều người phải bất ngờ, thậm chí Lê Dương Bảo Lâm còn nói thẳng... "flop". Sau 3 ngày ra mắt, MV COEM mới chỉ đạt 200k view, đây là một con số khá khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường âm nhạc Vpop cạnh tranh như hiện nay. Trấn Thành và hội bạn thân cũng không ngần ngại đưa ra lý giải có thể nguyên nhân khiến MV chưa lên xu hướng là do... tên gọi chưa “hợp phong thuỷ”.

Không chỉ dàn cast Bộ Tứ Báo Thủ, chính Song Luân cũng không giấu nổi cảm xúc của mình khi chia sẻ một cách đầy hài hước và có chút tủi thân: “Cuộc đời thấy lạ ha, đầu tư MV tiền tỷ flop dập mặt, không lên xu hướng. Lộ cái acc clone thì lại lên xu hướng. Kỳ! Happy New Year”. Câu chuyện về cái acc clone của Song Luân từng khiến netizen không khỏi bật cười. Theo thông tin được lan truyền trên MXH, trong quá trình tham gia Anh Trai Say Hi, một tài khoản clone mang tên Vincente Nguyen bất ngờ bị lộ ra. Điều đáng nói là không chỉ có khán giả, mà ngay cả Anh Trai thân thiết với Song Luân là Atus cũng không bỏ qua cơ hội dí Song Luân một cách triệt để.

Song Luân cũng không giấu nổi cảm xúc của mình khi chia sẻ một cách đầy hài hước và có chút tủi thân

Màn dí tới cùng của Atus khi tài khoản clone của Song Luân bất ngờ bị lộ

Lời chia sẻ này không chỉ bày tỏ sự tiếc nuối, mà còn cho thấy anh đã biến một sự việc có phần thất vọng thành một câu chuyện đầy hài hước và duyên dáng. Dù thành tích MV COEM chưa đạt như kỳ vọng, nhưng đây mới chỉ là sản phẩm mới ra mắt, nên chưa thể nói trước được điều gì. Có thể, chỉ một chút thời gian nữa thôi, MV sẽ lên xu hướng như những sản phẩm khác và Song Luân vẫn sẽ giữ vững tinh thần lạc quan. Chính thái độ vui vẻ và lạc quan này đã khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến và mong chờ những bước tiến tiếp theo của nam nghệ sĩ trong tương lai.