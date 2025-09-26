Lời khuyên của ông bà ngày xưa: 4 loại trái cây nên hạn chế khi vào thu

Sau tiết Thu phân, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, độ hanh khô gia tăng, việc ăn uống và dưỡng sinh cũng cần thay đổi để phù hợp với cơ thể. Các chuyên gia Đông y cho rằng, vào mùa thu, nguyên tắc chăm sóc sức khỏe là “dưỡng âm, thu liễm”, trong đó chế độ ăn nên chú trọng làm ẩm phổi, bổ khí, kiện tỳ và bảo vệ gan.

Đặc biệt, có 4 loại trái cây được khuyến cáo nên hạn chế vì dễ gây tổn thương tỳ vị, ngược lại có 5 loại trái cây mùa thu rất thích hợp để bổ dưỡng, giải khát và phòng bệnh.

4 loại trái cây nên hạn chế khi vào thu

- Thứ nhất là thanh long . Loại quả này tính hàn, đặc biệt giống ruột đỏ còn lạnh hơn. Người có tỳ vị hư hàn nếu ăn vào dễ bị đầy bụng, lạnh bụng, khó tiêu.

- Thứ hai là dưa hấu . Nếu như mùa hè dưa hấu là “vua giải nhiệt” thì sang thu lại trở thành “thủ phạm hại dạ dày”. Dưa hấu làm tiêu hao dương khí của tỳ vị, làm loãng dịch vị, ảnh hưởng tiêu hóa, thậm chí gây rối loạn dạ dày nếu ăn nhiều.

- Thứ ba là xoài . Xoài có tính ẩm, lại sinh nhiệt. Người có cơ địa dễ bốc hỏa ăn nhiều sẽ làm cơ thể thêm nóng, gây khó chịu.

- Thứ tư là dứa . Trong dứa chứa enzym bromelain có thể kích thích niêm mạc dạ dày. Vào mùa thu, dạ dày vốn dễ nhạy cảm, ăn dứa có thể gây đau bụng, ợ chua. Người có cơ địa dị ứng càng cần thận trọng.

5 loại trái cây nên ăn vào mùa thu

Trong khi đó, một số loại trái cây lại được xem là “bảo bối” của mùa thu, vừa giúp giải khát, vừa có tác dụng dưỡng sinh.

- Đầu tiên là lê . Dân gian có câu “một quả lê mát cả ba thu”. Lê nhiều nước, vị ngọt, có tác dụng nhuận phổi, làm dịu họng, giảm khô rát. Tuy nhiên, lê tính hàn, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả.

- Thứ hai là táo . Mùa thu cũng là mùa táo chín rộ. Táo ngọt thanh, hơi chua, có tác dụng sinh tân dịch, làm dịu phổi, chống khát. Thành phần dinh dưỡng trong táo đa dạng từ vitamin, chất xơ đến khoáng chất, phù hợp với mọi lứa tuổi.

- Thứ ba là nho . Nho chứa nhiều đường tự nhiên, vitamin C, axit amin, chất xơ, khoáng chất. Ăn nho có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng âm, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chứng khô hanh trong mùa thu.

- Thứ tư là lựu . Đây là loại quả đặc trưng của mùa thu, giàu vitamin C, B, axit hữu cơ và nhiều khoáng chất. Đặc biệt, polyphenol và anthocyanin trong lựu có khả năng chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lão hóa.

- Cuối cùng là cam . Cam chín vào mùa thu, vị ngọt chua dễ ăn, giàu vitamin C, vừa tăng sức đề kháng, vừa bổ sung nước và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và làm mát cơ thể.

Tóm lại , mùa thu là giai đoạn chuyển giao từ nóng sang lạnh, nếu biết chọn trái cây phù hợp, hạn chế loại “gây hại tỳ vị”, bổ sung loại “dưỡng âm nhuận phế”, cơ thể sẽ khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh vặt trong tiết trời hanh khô.

Nguồn và ảnh: NDTV