Loại cá "bổ không kém cá hồi", hoá ra là cá quen thuộc với người Việt, ở chợ bán đầy

Nếu trước đây cá hồi thường được nhắc đến như "ngôi sao" trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì các chuyên gia cho rằng, cá thu, loại cá rất quen thuộc với bữa cơm người Việt, lại là lựa chọn không kém phần tuyệt vời, thậm chí còn phù hợp hơn với người sau tuổi 50.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ theo tiến trình tự nhiên. Tình trạng này được gọi là teo cơ do lão hóa.

Theo tạp chí The Lancet Healthy Longevity, mỗi thập kỷ sau tuổi 40, con người mất trung bình 8% khối cơ. Khối cơ giảm kéo theo sức mạnh cơ thể suy yếu, khả năng vận động hạn chế và nguy cơ té ngã, gãy xương gia tăng.

Ngoài ra, tốc độ chuyển hóa năng lượng cũng giảm, cơ thể dễ tích mỡ và mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch. Vì vậy, duy trì cơ bắp và tăng cường dinh dưỡng hợp lý là điều mà các chuyên gia khuyến nghị cho lứa tuổi này.

Cá thu chứa lượng protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, đặc biệt giàu omega-3. Hai loại axit béo quan trọng là EPA và DHA trong cá thu có vai trò giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tái tạo tế bào và phòng ngừa thoái hóa khớp.

Một tổng hợp nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2020 cho thấy, bổ sung omega-3 từ cá biển giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp và chức năng vận động ở người lớn tuổi. Nhóm người thường xuyên ăn cá thu hoặc các loại cá giàu omega-3 khác có chỉ số cơ bắp và khả năng vận động tốt hơn so với nhóm ít tiêu thụ hải sản.

Ngoài omega-3, cá thu còn là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào, yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh năng lượng và tạo hồng cầu. Khoáng chất selenium có trong cá thu lại giúp bảo vệ tế bào cơ khỏi stress oxy hóa, giảm tốc độ lão hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Rachel Johnson (Mỹ) nhấn mạnh, cá thu không chỉ giàu omega-3 tương đương cá hồi, mà còn có lợi thế về vitamin B12 và selenium, hai dưỡng chất đặc biệt cần thiết ở tuổi trung niên.

Những lợi ích sức khoẻ nổi bật khác của cá thu có thể kể đến là:

Bảo vệ sức khỏe tim

Cá béo như cá thu, cá ngừ, cá hồi và cá trích có hàm lượng axit béo omega-3 cao. Omega-3 có thể giúp ngăn ngừa đông máu và giảm sự tích tụ mảng bám mỡ trong động mạch. Nghiên cứu còn cho thấy chất béo omega-3 có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Ngoài omega-3, cá thu còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi khác, như vitamin A, D, E. Những chất dinh dưỡng này cùng nhau hoạt động để cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp và cholesterol xấu.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Khoảng 50-60% não bộ được cấu tạo từ chất béo, và 35% trong số đó là axit béo omega-3. Omega-3 giúp cải thiện suy nghĩ và bảo vệ tế bào não.

Một loại omega-3 được gọi là axit docosahexaenoic (DHA) chiếm khoảng 40% axit béo của não. Cá thu là nguồn cung cấp omega-3, bao gồm DHA, vốn rất quan trọng cho chức năng não.

Quản lý cân nặng

Cá là thực phẩm giàu protein. Ví dụ, khoảng 85 gram cá thu nấu chín cung cấp 20,2 gram protein, gần một nửa nhu cầu hằng ngày của cơ thể.

Tiêu thụ chế độ ăn giàu protein làm tăng mức độ của các hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1), cholecystokinin (CCK) và peptide tyrosine-tyrosine (PYY). Những hormone này báo hiệu no bụng và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể hỗ trợ giảm cân.

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, omega-3 trong cá thu có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư thận. Ngoài ra, lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

Cải thiện các triệu chứng trầm cảm

Cá thu là loại thực phẩm giàu omega-3, có tác dụng cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Ngoài ra, cá thu rất giàu lượng PUFAs, có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Khác với cá hồi thường phải nhập khẩu với giá cao, cá thu là loại hải sản phổ biến ở các vùng biển Việt Nam. Cá thu Việt Nam có thớ thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, ít mỡ và giàu dưỡng chất. Nhờ sự phổ biến này, cá thu có giá thành phải chăng, phù hợp với bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, cá thu còn dễ chế biến thành nhiều món ngon quen thuộc. Cá thu kho cà chua, cá thu nướng, cá thu sốt tiêu đen hay canh chua cá thu đều là những món ăn hấp dẫn, gần gũi và phù hợp khẩu vị người Việt.

(Theo Dân Trí, Thanh Niên, Lao Động)