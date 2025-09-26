Đi chợ mua cá, nhớ kỹ 4 loại này toàn hàng “xịn”, dinh dưỡng cao, lại không thể nuôi nhân tạo, gặp là nên mua ngay

Mùa thu se lạnh, cũng là lúc nhiều người thấy ăn ngon miệng hơn. Ông bà xưa có câu: “Thu đông bồi bổ, xuân sang khỏe mạnh” . Trong các thực phẩm bổ dưỡng thì cá luôn được xếp hàng đầu vì giàu đạm, ít mỡ, dễ tiêu hóa, lại không lo béo phì - thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, trên thị trường cá có rất nhiều loại, không ít loài có thể nuôi được, nhưng cũng có những loài chỉ sống ngoài tự nhiên, không thể nhân tạo hóa . Dưới đây là 4 loại cá biển như vậy - nếu gặp ngoài chợ, đừng bỏ lỡ.

1. Cá đù vàng nhỏ

Loài cá này thân vàng óng, thịt mềm mịn và ngọt thanh, từ lâu đã được xem như “đặc sản” vùng biển. Do điều kiện sống rất khắt khe nên đến nay chưa thể nuôi được, phần lớn bán ngoài chợ đều là cá đánh bắt tự nhiên. Giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều đạm và vi chất, đặc biệt tốt để bồi bổ cơ thể vào mùa thu đông.

2. Cá thu đao

Thân thon dài, bơi nhanh, thịt dày chắc, vị ngọt, ít xương dăm, rất dễ ăn. Giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là DHA, giúp tăng cường trí nhớ, tốt cho tim mạch. Cá này cũng chỉ tồn tại ngoài đại dương, không thể nuôi trong ao bè.

3. Cá mòi

Tuy kích thước nhỏ nhưng lại là “kho dinh dưỡng” với Omega-3, canxi và vitamin D dồi dào. Đặc biệt, cá mòi sinh trưởng theo chu kỳ tự nhiên, không thể nhân giống nhân tạo. Khi chế biến, nhiều người thường chiên giòn để ăn cả xương - vừa thơm ngon vừa bổ sung canxi hiệu quả.

4. Cá đuối ó

Hình dáng lạ mắt như chiếc quạt, thịt cá mềm, dai, tách thớ như thịt bò, hương vị độc đáo. Loài này hoàn toàn sống ngoài tự nhiên, được đánh giá là có tác dụng dưỡng âm, kiện tỳ, rất thích hợp nấu canh với đậu phụ vừa bổ dưỡng, vừa dễ ăn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nếu gặp 4 loại cá biển tự nhiên trên, nên mua về chế biến cho gia đình . Đây đều là thực phẩm giàu giá trị, hiếm khi có hàng nuôi, càng ăn đúng mùa thì hương vị càng ngon, lợi cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu