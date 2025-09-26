Khử sạch mùi hôi trong tủ lạnh chỉ với 2 thứ quen mặt, rẻ tiền: “Bà, mẹ tôi đều làm vậy”

Một sinh viên sống trong ký túc xá đang cảm thấy khó chịu vì mùi nồng của các bữa ăn đã chuẩn bị sẵn, mùi này bao trùm toàn bộ không gian sống mỗi khi mở cửa tủ lạnh. Đáp lại, những người yêu thích việc dọn dẹp đã chia sẻ các giải pháp tốt nhất để xua tan mùi hôi không mong muốn này.

Việc chuẩn bị bữa ăn sẵn đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là khi áp lực từ công việc toàn thời gian hoặc việc học trở nên quá tải. Nhằm tiết kiệm thời gian mỗi ngày, một số người chọn cách nấu hàng loạt và chuẩn bị tất cả bữa ăn cho cả tuần sắp tới.

Điều này có thể là một giải pháp quản lý thời gian lý tưởng, nhưng không phải không có nhược điểm, như một sinh viên đã phát hiện ra. Dù đã sử dụng hộp thủy tinh kín để bảo quản các món ăn, nhưng mùi vẫn cực kỳ nồng và khiến họ cảm thấy “buồn nôn”.

Người này đã lên Reddit để tìm lời khuyên trong một bài đăng với tiêu đề đơn giản: “Loại bỏ mùi thực phẩm trong tủ lạnh”.

Người này giải thích: “Tôi có một chiếc tủ lạnh nhỏ trong ký túc xá, và tôi cất các bữa ăn đã chuẩn bị sẵn trong đó. Chúng được đựng trong các hộp thủy tinh kín. Tuy nhiên, mùi vẫn rất nồng.”

“Mỗi khi tôi mở tủ lạnh, tôi lại cảm thấy buồn nôn vì mùi thức ăn. Nó khiến tôi phát điên. Tất cả các món đều nêm nếm rất đậm và có tỏi/hành, nên tôi nghĩ có thể đó là lý do, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.”

Sau đó, người này hỏi cách để giảm mùi, tiết lộ thêm: “Tôi ghét cảm giác như mình không thể mở tủ lạnh mà không phải xịt nửa chai nước hoa.”

Trong phần bình luận, mọi người nhiệt tình chia sẻ ý tưởng – với nhiều người đề xuất đặt chanh cắt lát hoặc baking soda trong tủ lạnh để khử mùi hôi.

Chanh có thể khử mùi hôi trong tủ lạnh hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Một người nói: “Hãy thử đặt baking soda trong tủ lạnh và thay bột vài tuần một lần. Ngoài ra, cắt vài lát chanh và để qua đêm trong tủ lạnh.”

Người khác đồng tình: “Tôi đã biết mẹo này từ khi còn là một đứa trẻ vào những năm 70, bà tôi đã làm như vậy. Mẹo hay cổ điển.”

Người thứ ba chia sẻ: “Mẹ tôi luôn làm điều này và giờ, sau 20 năm, tôi mới phát hiện lý do tại sao.”

Người khác thêm: “Cắt một quả chanh làm đôi hoặc làm tư rồi để vào tủ lạnh. Thay chanh mỗi tuần. Nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ mùi hôi kiểu ‘tủ lạnh’.”

Baking soda cũng là một giải pháp khử mùi hôi tủ lạnh được nhiều người khen ngợi. (Ảnh minh họa)

Vì sao chanh và baking soda có thể khử mùi hôi tủ lạnh?

Theo báo Anh Express, chanh hiệu quả trong việc khử mùi vì tính axit của nó có thể trung hòa các mùi khó chịu, đồng thời hương thơm tươi mát, sạch sẽ của nó tạo nên mùi hương dễ chịu tự nhiên.

Tương tự, baking soda cũng là một sản phẩm có thể khử mùi tủ lạnh nhờ khả năng hấp thụ mạnh và khả năng trung hòa mùi hiệu quả.



