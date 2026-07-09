Lời khuyên cho những người thường ăn sáng thanh đạm cho nhẹ bụng

Bữa sáng thanh đạm, ít dầu mỡ và ít muối chưa chắc là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Từ ngày nghỉ hưu, bà Wang (58 tuổi) tâm niệm sống "nhẹ nhàng, lành mạnh". Bữa sáng của bà chưa bao giờ thay đổi: một bát cháo trắng, hai chiếc bánh bao trắng. Bà tin rằng ít dầu mỡ, ít muối vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm.

Nhưng sáu tháng gần đây, cứ sáng ra là bà thấy người yếu ớt, chóng mặt, buồn ngủ. Chỉ cần vận động nhẹ là tim đập nhanh, mệt lả. Đi khám sức khỏe cộng đồng, kết quả cho thấy đường huyết sau ăn của bà tăng cao bất thường, còn hemoglobin lại thấp hơn ngưỡng bình thường.

Sau khi hỏi kỹ chế độ ăn, bác sĩ chỉ ra ngay nguyên nhân: bữa sáng quá đơn điệu, chỉ có cháo và bánh bao hấp trong suốt thời gian dài.

Sai lầm phổ biến: Bữa sáng càng nhẹ càng tốt?

Rất nhiều người trung niên và cao tuổi tin rằng bữa sáng càng thanh đạm càng có lợi cho dạ dày, đường ruột. Đây chính là quan niệm sai lầm mà không phải ai cũng biết. Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng Trung Quốc (2022), cháo trắng và bánh bao hấp tinh chế thực chất là carbohydrate tinh chế. Qua nhiều công đoạn chế biến, phần lớn chất xơ, vitamin nhóm B, khoáng chất gần như mất sạch, chỉ còn lại tinh bột.

Khi tuổi tác tăng, chức năng tiêu hóa và tốc độ trao đổi chất giảm dần, khả năng hấp thụ và dự trữ dinh dưỡng cũng yếu đi. Nếu bữa sáng chỉ toàn tinh bột tinh chế, cơ thể sẽ thiếu hụt nghiêm trọng protein, chất béo lành mạnh và vi chất - đúng như tình trạng của bà Wang.

Loại thực phẩm này tiêu hóa rất nhanh, khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt đột ngột. Đây là lý do nhiều người lớn tuổi hay bị tim đập nhanh, tay chân bủn rủn, khó tập trung vào khoảng 10 giờ sáng, chỉ vài tiếng sau bữa ăn.

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4 thay đổi âm thầm nếu duy trì thói quen này lâu dài

1. Đường huyết dao động liên tục, tăng gánh nặng chuyển hóa. Carbohydrate tinh chế có chỉ số đường huyết rất cao. Người lớn tuổi vốn nhạy cảm insulin kém hơn, nên đường huyết dao động lặp đi lặp lại sẽ làm tăng áp lực lên tuyến tụy, kéo theo nguy cơ tăng đường huyết và tiểu đường.

2. Khối cơ giảm dần, thể lực suy yếu theo năm. Cháo và bánh bao hấp gần như không có protein chất lượng cao. Trong khi đó, người cao tuổi vốn đã bước vào giai đoạn mất cơ tự nhiên. Thiếu protein bữa sáng kéo dài sẽ đẩy nhanh teo cơ, gây yếu chân, mệt khi đi bộ, đau lưng dưới.

3. Miễn dịch suy yếu, dễ ốm vặt. Vitamin nhóm B, kẽm, sắt ...những chất cần thiết cho hệ miễn dịch lại thiếu trong thực phẩm tinh chế. Thiếu lâu ngày khiến người lớn tuổi dễ cảm lạnh, ốm vặt mỗi khi giao mùa.

4. Uể oải cả ngày, ảnh hưởng hiệu suất. Đường huyết lên xuống thất thường khiến não thiếu năng lượng ổn định, gây buồn ngủ, chóng mặt, khó tập trung dù đã ăn sáng đầy đủ.

Vậy người trung niên, cao tuổi nên ăn sáng thế nào?

Bác sĩ nhấn mạnh: bữa sáng lành mạnh không phải là ăn nhạt và đơn giản nhất có thể , mà là cân bằng đủ protein, kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với ngũ cốc tinh chế, và năng lượng giải phóng chậm . Bốn lựa chọn sau được khuyến nghị thay thế dần cháo trắng - bánh bao:

Trứng luộc : nguồn protein chất lượng cao, rẻ, dễ tiêu hóa. Một quả trứng mỗi sáng giúp làm chậm mất cơ, tăng miễn dịch, no lâu, ổn định đường huyết.

: nguồn protein chất lượng cao, rẻ, dễ tiêu hóa. Một quả trứng mỗi sáng giúp làm chậm mất cơ, tăng miễn dịch, no lâu, ổn định đường huyết. Sữa đậu nành nguyên chất không đường : giàu protein thực vật, isoflavone và chất xơ, no lâu hơn cháo, chỉ số đường huyết thấp hơn. Phù hợp với người huyết áp cao, cholesterol cao.

: giàu protein thực vật, isoflavone và chất xơ, no lâu hơn cháo, chỉ số đường huyết thấp hơn. Phù hợp với người huyết áp cao, cholesterol cao. Cháo ngũ cốc, đậu thập cẩm : thay gạo trắng bằng gạo lứt, yến mạch, kê, đậu đỏ, đậu đen — giữ được chất xơ, vitamin B, làm chậm hấp thụ đường, cải thiện táo bón.

: thay gạo trắng bằng gạo lứt, yến mạch, kê, đậu đỏ, đậu đen — giữ được chất xơ, vitamin B, làm chậm hấp thụ đường, cải thiện táo bón. Một nhúm hạt (3-5 hạt óc chó, hạnh nhân) : bổ sung axit béo không bão hòa tốt cho mạch máu và não bộ, cân bằng dinh dưỡng bữa sáng.

Sức khỏe không phải là kết quả của việc ăn uống tiết kiệm quá mức . Một bữa sáng đủ chất mới là nền tảng để người trung niên, cao tuổi giữ sức khỏe, làm chậm lão hóa thay vì âm thầm bào mòn cơ thể như trường hợp của bà Wang.

Theo Aboluowang